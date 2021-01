Boże Narodzenie i Sylwester w pandemii. Jak bardzo inne?

Minione Boże Narodzenie i Sylwester to święta, które wielu z nas zapamięta na długi czas. Niestety nie dla wszystkich będą do dobre wspomnienia. Powód? Chodzi przede wszystkim o związane z pandemią obostrzenia, w efekcie których wielu z nas zmuszonych zostało do rezygnacji z tradycyjnego celebrowania kolacji wigilijnej czy hucznego powitania Nowego Roku. Agencja Inquiry postanowiła sprawdzić, jak wiele zmienił w naszych świątecznych zwyczajach koronawirus. Oto, co udało się jej ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duża grupa Polaków zrezygnowała ze spotkań rodzinnych w dużym gronie?

O czym najczęściej rozmawialiśmy przy świątecznym stole?

Jak spędziliśmy Sylwestra?



Wyniki ankiety pokazują jednoznacznie, że Polacy starali się w tym roku spędzić święta Bożego Narodzenia tradycyjnie i zachować ich rodzinny charakter, ale stosowali się do wprowadzanych ograniczeń.

Zalecenia, jakie rządzący przekazywali nam na czas świąt podczas kolejnych konferencji, najwyraźniej zadziałały, ale też nie na wszystkich. Z ustaleń Inquiry wynika, że 53% Polaków postawiło w minionym roku na spotkania wyłącznie w gronie domowników, rezygnując z większych spotkań. Z drugiej strony 23% ankietowanych przyznało, że gościło u siebie w domu inne osoby, a 22% wyjechało na święta do rodziny i znajomych. Jednocześnie w związku z restrykcjami wynikającymi z pandemii, znacznie ograniczone zostały wyjazdy wypoczynkowe w święta – taki sposób spędzania świąt zadeklarowało tylko 1% badanych.Polacy bardzo cenią sobie rodzinne spotkania, dlatego wiele osób przyznało, że obowiązujące w Boże Narodzenie ograniczenia są dla nich dotkliwe. Spośród ankietowanych osób aż 84% lubi spotykać się z rodziną w święta, zaś wśród osób w grupie 55+ lat jest to aż 90%.Jakie tematy królują podczas świątecznych spotkań? Polacy najchętniej rozmawiają o różnych sprawach rodzinnych (60%), o różnych problemach dnia codziennego (53%), o „wszystkim i o niczym” (51%). Trochę rzadziej poruszane są tematy bieżących wydarzeń z kraju i ze świata (49%) czy zdrowia (46%). W święta jednak rzadko rozmawiamy na tematy związane ze sportem (16%), a także z religią (13%).Dla zdecydowanej większości Polaków tradycyjne Boże Narodzenie nie może odbyć się bez choinki. Ubiera ją 9 na 10 badanych, przy czym znaczna część z nich z nich wybiera sztuczne drzewko. Spośród pozostałych zwyczajów świątecznych największą popularnością cieszą się: łamanie opłatkiem i składanie sobie życzeń – obie te tradycje kultywowane są w domach ponad 80% Polaków. Połowa badanych pamięta ankietowanych o pozostawieniu dodatkowego nakrycia dla niezapowiedzianego gościa, zapaleniu świecy wigilijnej lub 12 potrawach na stole, a w co trzecim domu odbywa się wspólne kolędowanie, wyglądanie pierwszej gwiazdki na niebie czy odwiedziny świętego Mikołaja.Jeśli chodzi o potrawy, najczęściej goszczą na naszych wigilijnych stołach barszcz czerwony i pierogi, wybierane przez 82% ankietowanych (szczególnie popularne na wschodzie Polski i na Dolnym Śląsku). Dalej w rankingu znalazły się: śledzie (szczególnie popularne w regionie centralnym), sałatka warzywna (szczególnie na Pomorzu), karp oraz inne ryby, sernik, makowiec i kompot z suszonych owoców (ten ostatni szczególnie często na wschodzie i południu). Tradycje wigilijne są więc bardzo zróżnicowane regionalnie.Tradycyjne obdarowywanie się prezentami jest nieodzownym elementem świąt – aż 84% ankietowanych otrzymało jakiś prezent, a 87% kupiło prezenty dla rodziny lub znajomych. Najczęściej znajdujemy pod choinką znajdujemy kosmetyki (38%), słodycze (35%), ubrania (28%), perfumy (25%), pieniądze (24%) i książki (20%). Mniejszą popularnością cieszą się karty podarunkowe, suplementy diety, gry komputerowe, vouchery na atrakcje i bilety na wycieczki.Średnia kwota wydana na prezenty wyniosła 520 zł na osobę, czyli niemal 10% więcej niż deklarowano przed świętami.Tradycyjną kontynuacją świątecznego cyklu jest obchodzenie Sylwestra i Nowego Roku. Dodatkowe restrykcje wprowadzane przez rządzących wyraźnie odniosły zamierzony skutek – przed ogłoszeniem ograniczeń sylwestrowych 40% badanych planowało zostać w domu i nie zapraszać żadnych gości, jednak po ich wprowadzeniu aż 65% badanych zdecydowało się spędzać Sylwestra w ten sposób, a tylko 2% uczestniczyło w imprezie liczącej ponad 10 osób.Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry, dodaje: