Jakość życia: Zurych na szczycie, Warszawa poza TOP 50

Mercer, światowy lider w zakresie usług doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, opublikował najświeższą odsłonę zestawienia Quality of Living. Ranking, zgodnie ze swoją tradycją, dostarcza informacji o miastach, które gwarantują najwyższą jakość życia. Tym razem na pierwszej pozycji uplasował się Zurych. Warszawa awansowała o 6 oczek, ale ciągle zajmuje dość odległe, bo 78. miejsce na 241 przebadanych miast.

Przeczytaj także: Warszawa liderką dbałości o jakość życia mieszkańców

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których miastach jakość życia jest najwyższa?

Który z krajów ma najwięcej swoich reprezentantów w TOP10 rankingu?

Które z miast zajęły czołowe miejsca na Bliskim Wschodzie?

W obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych, wahań gospodarczych i innych wyzwań, rankingi dostarczają cennych informacji dla liderów HR w międzynarodowych organizacjach, umożliwiając lepsze zarządzanie złożonościami mobilności globalnej oraz poprawę ogólnego doświadczenia ich międzynarodowej kadry pracowniczej – komentuje ranking Yvonne Traber, Partner and Global Mobility Leader w Mercer.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pixabay Zurych na szczycie rankingu Quality of Living 2024 Zurych znalazł się na szczycie listy dzięki znakomitym usługom publicznym, niskim wskaźnikom przestępczości, tętniącej życiem scenie kulturalnej oraz zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

W erze cyfrowych nomadów i elastycznej pracy dane Mercer pokazują, że najbardziej pożądane destynacje to te, które łączą wysoką jakość życia z przystępnymi kosztami utrzymania. Stanowi to wyzwanie dla organizacji oraz pracowników delegowanych, którzy muszą zrównoważyć decyzje związane z relokacją, inwestycjami i zarządzaniem talentami - dodaje Traber.

Ranking miast



Ranking Quality of Living 2024

1) Zurych

2)Wiedeń

3)Genewa

4)Kopenhaga

5)Auckland

6)Amsterdam

7*)Frankfurt

7*)Vancouver

9)Bern

10)Bazylea

*Miasta na tym samym miejscu otrzymały jednakową ocenę jakości życia.

Europa Wschodnia

Wydawać mogłoby się, że element niepewności związany z toczącą się wojną i jej wpływem na kraje ościenne obniży ocenę jakości życia w niektórych miastach Europy Wschodniej. Jednakże, takie miasta jak Praga (wzrost o 8 miejsc w rankingu), Warszawa (wzrost o 6), Kraków (5), Wrocław (7) są pozytywnie postrzegane pod względem kosztów życia i tempa rozwoju gospodarczego, a także komfortu życia. Ryzyko związane z eskalacją konfliktu zbrojnego i jego wpływu na przewidywalność procesów biznesowych nie jest uznawana za deprecjonujące przez międzynarodowe organizacje – uważa Małgorzata Ciarka, Lider Biznesu Mercer Career w Europie Centralno-Wschodniej.

Zurych zajął pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu, a tuż za nim uplasowały się Wiedeń i Genewa, odpowiednio na drugim i trzecim miejscu. Kopenhaga po raz kolejny zajęła czwarte miejsce, a pierwszą piątkę zamyka Auckland.W miarę jak organizacje w coraz większym stopniu polegają na międzynarodowych pracownikach, którzy napędzają globalne strategie biznesowe, jakość życia w miastach goszczących staje się kluczowym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na dodatki i pakiety wynagrodzeń tych pracowników.Zurych znalazł się na szczycie listy dzięki znakomitym usługom publicznym, niskim wskaźnikom przestępczości, tętniącej życiem scenie kulturalnej oraz zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Czynniki te, w połączeniu z celem na rok 2024, jakim jest poprawa połączeń lotniczych oraz zwiększenie liczby lotów do i z innych kontynentów, czynią go idealnym miejscem dla obcokrajowców. Należy jednak zauważyć, że Zurych jest również klasyfikowany wśród najdroższych miast na świecie z powodu wysokich kosztów mieszkań, transportu oraz towarów i usług.W Europie cztery miasta w Szwajcarii znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu, ponieważ Berno (9. miejsce) i Bazylea (10. miejsce) dołączyły w tym roku do Zurychu i Genewy na szczycie zestawienia. Osiem z dziesięciu najlepszych miast znajduje się w Europie Zachodniej, w tym Amsterdam (6. miejsce) i Frankfurt (7. miejsce), co czyni ten region najbardziej atrakcyjnym dla pracowników międzynarodowych.Vancouver (7. miejsce) utrzymał swoją pozycję jako najwyżej oceniane miasto w Ameryce Północnej, oferujące swoim mieszkańcom unikalne połączenie bliskości natury i miejskiego stylu życia. Boston (32. miejsce) zajął pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych w tym roku, wyprzedzając San Francisco dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze i obfitości terenów zielonych. Montevideo (92. miejsce) ponownie jest najwyżej klasyfikowanym miastem w Ameryce Łacińskiej.Auckland (5. miejsce) po raz kolejny został najlepiej ocenionym miastem w regionie Pacyfiku. Miasto zapewnia wysoki standard życia i opieki zdrowotnej oraz ciekawą ofertę kulturalną. W Australii Sydney, znane z najsłynniejszych zabytków i rozwijającej się gospodarki, zajęło 12. miejsce w rankingu.Dubaj (83. miejsce) i Abu Zabi (85. miejsce) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zajęły czołowe miejsca na Bliskim Wschodzie. Oba miasta są znane z modernizowanej infrastruktury oraz różnorodnych międzynarodowych społeczności. Tuż za nimi plasuje się Port Louis (88. miejsce), które jest najwyżej ocenianym miastem w Afryce.Pierwsze miejsce wśród miast azjatyckich i 30. miejsce w rankingu zajmuje Singapur, który oferuje czyste i bezpieczne środowisko oraz rozwiniętą infrastrukturę.Miasta w regionie Europy Wschodniej plasują się niżej w zestawieniu w porównaniu do liderów Europy Zachodniej i jednocześnie światowych. Najwyżej w rankingu regionalnym niezmiennie od lat plasuje się Praga, w tym roku na 63 miejscu na świecie. Na drugim biegunie plasują się miasta z obszaru Bałkanów, takie jak Belgrad, Sofia, Skopje, Sarajewo czy Tirana (wszystkie w okolicach połowy drugiej setki rankingu). Najniżej wśród przebadanych miast w tej części Europy znajdują się Mińsk – na 192 i Kijów na 208 miejscu wśród 241 przebadanych lokalizacji, co nie powinno dziwić, zważywszy na sytuację geopolityczną.