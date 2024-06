Koszty życia: najdroższy Hongkong, Warszawa daleko w tyle

Firma Mercer opublikowała właśnie najnowsze zestawienie 2024 Cost of Living City, czyli ranking tych miast na świecie, które generują najwyższe koszty życia. Okazuje się, że aż 5 z 10 najdroższych miast zlokalizowanych jest w Europie, a aż 4 z nich leżą na terenie Szwajcarii.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których miastach koszty życia są najwyższe?

Z jakimi wyzwaniami zmagają się ich mieszkańcy?

Na których miejscach rankingu plasują się polskie miasta?

Kryzys związany z kosztami utrzymania miał znaczący wpływ na międzynarodowe organizacje i ich pracowników” - powiedziała Yvonne Traber, Global Mobility Leader w Mercer. Ważne jest, aby organizacje były na bieżąco informowane o trendach w zakresie kosztów utrzymania i stopach inflacji oraz zbierały opinie pracowników na temat tych kwestii, aby skutecznie zarządzać ich wpływem.

Wysokie koszty utrzymania mogą wymagać od pracowników dostosowania stylu życia, ograniczenia wydatków uznaniowych, a nawet walki o zaspokojenie podstawowych potrzeb - kontynuuje Traber. Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, pracodawcy mogą oferować pakiety wynagrodzeń, które obejmują dodatki mieszkaniowe lub dotacje, zapewniać usługi wsparcia i badać alternatywne strategie pozyskiwania talentów.

Raport Mercer Cost of Living City 2024 co roku dostarcza informacji o wartości inwestycji w kapitał ludzki. Jest to ważna publikacja, która pozwala międzynarodowym organizacjom podjąć świadome decyzje dotyczące lokowania swoich pracowników w atrakcyjnych miejscach na świecie, przy uwzględnieniu aspektu kosztowego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. stokpic z Pixabay Hongkong generuje najwyższe koszty życia Hongkong pozostaje najdroższym miastem na świecie dla międzynarodowych pracowników, według badania kosztów utrzymania przeprowadzonego przez Mercer w 2024 r. Tuż za nim uplasował się Singapur.

Kraje Europy Zachodniej w większości utrzymały swoją pozycję, jeśli chodzi o koszty życia – nie wzrastają znacząco, ale i tak te koszty są wysokie na tle innych części świata. Natomiast miasta z państw Europy Środkowo-Wschodniej - pomimo, że istotnie wzrosły w rankingu kosztowym (wysoka inflacja, wzrost wynagrodzeń), nadal są znacznie tańsze od Europy Zachodniej, a jednocześnie atrakcyjne pod względem warunków życia pracowników.



Warto zauważyć, że koszty pracownicze w polskich miastach rosną szybko, więc Warszawa, Kraków i Wrocław mieszczą się już w drugiej setce najdroższych miast na świecie, podobnie jak Budapeszt, Zagrzeb i Lubljana. Wszystkie te miasta oferują także wysoki standard życia.



Podobny standard zapewnia Praga, ale nadal jest znacznie droższa, natomiast takie miasta jak Bukareszt, Sofia i Belgrad, mimo niskich kosztów, nie dorównują jakości życia. Polska w tym zestawieniu plasuje się więc na bardzo atrakcyjnej pozycji dla lokowania pracowników.

Ranking miast

2024 Cost of Living City Ranking

Hong Kong Singapur Zurych Genewa Bazylea Berno Nowy Jork Londyn Nassau

Tegoroczne podium rankingu ponownie otwiera Hong Kong, tuż za nim uplasował się Singapur. Biorąc pod uwagę, że Zurych, Genewa i Bazylea znajdują się w pierwszej piątce najdroższych miast, wysokie koszty życia w Szwajcarii mogą korelować z wysoką jakością życia Rosnące koszty mieszkaniowe w wielu miastach na całym świecie sprawiły, że mobilność stała się wyzwaniem dla pracodawców. Inflacja również zmniejsza siłę nabywczą i dodatkowo obciąża pakiety wynagrodzeń. Czynniki te mogą utrudniać pracodawcom przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów, a także zwiększać wydatki na wynagrodzenia i świadczenia, ograniczać mobilność talentów i podnosić koszty operacyjne.Małgorzata Ciarka – Career Business Leader w Mercer Polska dodaje:W Azji znajdują się dwa miasta o najwyższych kosztach życia. Czynniki wpływające na koszty życia w tym regionie obejmują inflację, ożywienie gospodarcze, ceny paliw i żywności, środki strukturalne i globalne spowolnienie gospodarcze.Pięć europejskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce światowego rankingu, w tym cztery miasta w Szwajcarii. Londyn awansował o dziewięć miejsc na ósmą pozycję. Koszty życia w Europie różnią się w zależności od miasta, ale przewiduje się, że roczna stopa inflacji w strefie euro spadnie w 2024 r., co wskazuje na pewną stabilność kosztów.Koszty życia w Stanach Zjednoczonych pozostają istotną kwestią w 2024 r., przy czym wszystkie amerykańskie miasta w rankingu znalazły się w pierwszej setce, a siedem z nich w pierwszej dwudziestce. Kanadyjskie miasta znajdują się w dolnej części rankingu miast Ameryki Północnej, ponieważ kanadyjska gospodarka wykazała się odpornością i przewyższa oczekiwania. Toronto jest najdroższym miastem w Kanadzie (92), a tuż za nim plasuje się Vancouver (101). Koszty życia w meksykańskich miastach znacznie wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem. Miasto Meksyk uplasowało się na 33 miejscu z 79 w 2023 r., a Monterrey na 115 miejscu ze 155 w ubiegłym roku.W Ameryce Południowej stolica Urugwaju, Montevideo, jest najdroższą lokalizacją dla pracowników międzynarodowych (42), podczas gdy kilka miast w regionie odnotowało znaczny ruch w porównaniu do 2023 roku: Santiago w Chile spadło w rankingu o 73 miejsca do 160, a Bogota w Kolumbii podniosła się o 40 miejsc do 174.W regionie Pacyfiku oczekuje się, że rosnąca inflacja wywrze w tym roku presję na rodziny. Sydney w Australii (58) jest najdroższym miastem w regionie Pacyfiku, wyprzedzając Noumea w Nowej Kaledonii, które poszło w górę o 10 miejsc do 60 pozycji w globalnym rankingu.Afrykańskie miasta, które uplasowały się najwyżej w globalnym rankingu to Bangui w Republice Środkowoafrykańskiej (14, wzrost o 12 miejsc), Dżibuti, stolica kraju o tej samej nazwie (18, wzrost o 9 miejsc) i Ndżamena w Czadzie (21, wzrost o 19 miejsc). Warto zauważyć, że Lagos w Nigerii spadło o 178 miejsc od zeszłego roku, co stanowi największą globalną zmianę w porównaniu do 2023 roku. Zmiana ta jest w dużej mierze spowodowana wahaniami kursów walut, w tym powtarzającymi się dewaluacjami naira.Zajmujący 15. miejsce Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest najdroższym miastem na Bliskim Wschodzie - regionie, który nadal stoi w obliczu wyzwań związanych ze wzrostem gospodarczym. Po wcześniejszym spadku kosztów życia, Mumbaj awansował o 11 miejsc w 2024 r., osiągając 136 miejsce w rankingu ogólnym i stając się najdroższym miastem w Indiach.