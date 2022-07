Oslo, Sztokholm i Tokio - to podium rankingu najbardziej zrównoważonych miast Arcadis Global. Warszawa zajęła w tym zestawieniu 62. pozycję na 100 miast, zrównując się z takimi miastami jak amerykańskie Houston i Nowy Orlean, europejskie Budapeszt i Praga oraz azjatyckie Hongkong i Szanghaj.

Przeczytaj także: Jakość życia najlepsza w Zurychu. Jak wypada Warszawa?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Warszawa 62. na liście zrównoważonych miast Warszawa zajęła równą pozycję z takimi miastami, jak amerykańskie Houston i Nowy Orlean, europejskie Budapeszt i Praga oraz azjatyckie Hongkong i Szanghaj.

Każde miasto jest wyjątkowe z własną mieszanką mocnych i słabych stron - mówi dyrektor Arcadis Global Cities, John Batten. - Nie ma jednego, słusznego rozwiązania, które sprawi, że dane miasto stanie się zrównoważone. Posiadanie dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju i sieci ładowania pojazdów elektrycznych z pewnością pomaga, ale istnieją inne powiązane ze sobą wyzwania, takie jak dostępność mieszkań i równość dochodów, którym miasta muszą sprostać, aby poczynić trwałe postępy.

Nasze badania wykazały, że koszty życia i utrzymania w bardzo wielu miastach na świecie szybko stają się lub już są zbyt wysokie. Miasto, które przynosi zysk nie jest zrównoważone, jeśli jego mieszkańców nie stać na to, aby w nim żyć, dodaje Batten.

20 najbardziej zrównoważonych miast wg rankingu Arcadis ‘Sustainable Cities Index 2022’:

Oslo Sztokholm Tokio Kopenhaga Berlin Londyn Seattle Paryż San Francisco Amsterdam Zurych Rotterdam Glasgow Los Angeles Nowy Jork Frankfurt Vancouver Edynburg Monachium Waszyngton

Ranking Arcadis Global ocenia miasta wokół trzech obszarów zrównoważonego rozwoju: planety, ludzi i zysku. W oparciu o 51 zróżnicowanych wskaźników, te trzy filary łącznie sygnalizują ogólny dobrobyt i odzwierciedlają wiele powiązanych ze sobą usług i kryteriów, które miasta muszą wziąć pod uwagę, aby osiągnąć założone cele zrównoważonego rozwoju Warszawa uzyskała dobre wyniki pod względem wskaźników dotyczących ludzi i planety, dzięki niskiej ocenie ryzyka środowiskowego i obecności przyszłościowej polityki zerowej emisji netto, przy jednoczesnej niskiej ocenie jakości i dostępności usług transportu publicznego. Jeśli chodzi o wskaźniki dotyczące zysku, stolica Polski wypadła dobrze pod względem przystępności cenowej – mierzonej kombinacją kosztów utrzymania i opłat czynszowych za mieszkanie. Jako kluczowe obszary aktywności miasta podkreślone zostały łatwość prowadzenia działalności i jakość oferty zatrudnienia.Ranking najbardziej zrównoważonych miast otwiera Oslo, za którym uplasowało się szereg miast europejskich. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Tokio, Seattle i San Francisco. Chociaż liderzy zestawienia uzyskali najwyższe łączne wyniki, żaden z nich nie zdobył największej liczby punktów jednocześnie w trzech kluczowych obszarach raportu. Oznacza to, że doskonałość tylko w jednej kategorii nie wystarczy do budowania trwałego dobrobytu. W obliczu trwającego wyścigu miast, aby do 2030 r. wywiązać się z przyjętych zobowiązań w ramach Porozumienia paryskiego, przypisanie równej wartości wszystkim trzem filarom zrównoważonego rozwoju z pewnością pomoże miastom w osiągnięciu lepszych rezultatów.Tegoroczna edycja „Sustainable Cities Index 2022” jest piątym raportem firmy Arcadis od 2015 r. Przedstawia całościowe spojrzenie na zrównoważony rozwój w kontekście nieustannie zmieniających się wyzwań, przed którymi stoją globalne miasta w świetle kryzysu klimatycznego, gwałtownej inflacji i kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia. Kluczowe dane brane pod uwagę w ramach rankingu obejmują m.in. narażenie środowiska naturalnego na klęski żywiołowe, dostępność mieszkań i równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.