Warszawa liderką dbałości o jakość życia mieszkańców

Pojawił się raport "Cities Competitveness Redefined", a w nim ranking 65 miast z całego świata, które konkurowały o palmę pierwszeństwa w 4 kategoriach: aktywa i infrastruktura, atrakcyjność dla inwestorów, troska o jakość życia mieszkańców i zarządzanie. Warszawa świetnie wypadła pod względem dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie miasta zdobyły najwyższe oceny w całym rankingu?

Czym wyróżnia się Warszawa w zakresie dbałości o jakość życia?

Co składa się na konkurencyjność dzisiejszych miast?

Warszawa w rankingu miast

Warszawa chce zostać zielonym, zrównoważonym i neutralnym klimatycznie miastem, odpornym na zmiany klimatu. Obecnie wdrażany jest jeden z planów, aby dążyć do osiągnięcia tego celu, czyli Zielona Wizja Warszawy. Stanowi ona mapę innowacyjnych działań, wskazówek dotyczących inwestycji i modeli realizacji, opracowanych na podstawie analizy obszarów funkcjonowania miasta, takich jak energetyka i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, budownictwo, transport, ale także bioróżnorodność i przede wszystkim zróżnicowane społeczeństwo. Już teraz możemy obserwować, jak związane z tym zmiany wchodzą w życie – mówi Stefan Obłąkowski, Environmental Team Leader.

Zmiany w postrzeganiu miast

Tradycyjne wskaźniki ekonomiczne i infrastrukturalne nie wystarczają już do oceny długoterminowej konkurencyjności miasta. Miasta muszą budować odporność w każdym aspekcie planowania i działania – od zmieniającego się klimatu po bezpieczeństwo energetyczne i zmieniającą się demografię – w przeciwnym razie mogą stać się nieatrakcyjne dla inwestorów i obywateli – mówi Stefan Obłąkowski, Environmental Team Leader.

Co składa się na konkurencyjność dzisiejszych miast?

Warszawa wraz z 17 innymi miastami na świecie uzyskała najwyższą możliwą ocenę w kategorii troski o jakość życia mieszkańców. Nasza stolica wyróżnia się przede wszystkim wysokim poziomem bezpieczeństwa, z maksymalną liczbą punktów w tej podkategorii, ale radzi sobie też świetnie z mobilnością. Z badania przeprowadzonego przez Arup wynika jednak, że słabszym punktem Warszawy jest atrakcyjność dla inwestorów, ale miasto ma perspektywy, aby rozwinąć się i w tym obszarze.Najwyższe oceny w całym rankingu zdobyły miasta, w których aktywnie podejmuje się działania składające się na długoterminowy sukces, takie jak zapobieganie ryzyku powodzi i zapewnianie dostępu do energii odnawialnej, a także reagowanie na zmiany demograficzne i dbałość o jakość życia. Są to m.in. Paryż, Vancouver i Singapur.Autorzy nowego rankingu miast ostrzegają także, że miasta skupiające się wyłącznie na tradycyjnych wskaźnikach ekonomicznych i ocenach konkurencyjności mogą stać się mniej atrakcyjne dla inwestorów. Po analizie 65 miast na świecie eksperci doszli do wniosku, że obecnie w dużym stopniu na atrakcyjność dla inwestorów wpływa budowanie odporności na zmiany klimatyczne Miasta, które zarządzają tym obszarem mogą ochronić swoich mieszkańców i infrastrukturę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Obecnie aż 76 proc. badanych miast stworzyło strategię adaptacji do zmian klimatu.Warszawa uzyskała ogólną ocenę miasta kandydującego do roli lidera. Nasza stolica została najlepiej oceniona pod kątem troski o jakość życia mieszkańców, stając się jednym z najlepszych miast w tej kategorii na świecie. Autorzy analizy wyróżnili takie cechy Warszawy, jak bezpieczeństwo czy mobilność. Zauważają też, że Warszawa w ostatnich latach znacząco poprawiła zarządzanie i wartość marki miasta oraz wypracowała chęć mieszkańców do aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji.Natomiast słabszy wynik nasza stolica otrzymała w kategorii atrakcyjności dla inwestorów. Jednak autorzy raportu podkreślają, że Warszawa może stać się wiodącym miastem, dzięki rozwojowi kluczowej infrastruktury dla inwestorów, takiej jak przepustowość i dostępność centrów danych, dążenie do zwiększenia udziału energii odnawialnej w mieście, a także wdrażanie i wzmacnianie istniejących planów działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, jak „Zielona Wizja Warszawy”.Nowa analiza miast podważa także tradycyjne założenia dotyczące ich konkurencyjności na świecie i pokazuje, w jaki sposób liderzy jutra mogą znacząco różnić się od dzisiejszych miast odnoszących sukcesy. Coraz istotniejsze stają się długoterminowe przemiany aglomeracji i związane z tym plany. W raporcie eksperci zastosowali aż 1/3 innowacyjnych kategorii pomiaru. Wśród nich są m.in. działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu lub podatność miasta na poważne zmiany środowiskowe i społeczne, takie jak ryzyko powodzi i starzenie się społeczeństwa. Blisko jedna czwarta wyróżnionych nowych czynników skupia się na działaniach na rzecz klimatu. Wraz ze wzrostem globalnych temperatur katastrofy klimatyczne stają się coraz częstsze i intensywniejsze, a narażenie miast na ryzyko klimatyczne rośnie. Według danych CPD z 2022 roku aż 80 proc. miast zmaga się z zagrożeniami klimatycznymi, takimi jak fale upałów i powodzie, a 70 proc. spodziewa się pogorszenia sytuacji w tym kontekście.Innymi ważnymi elementami składającymi się obecnie na konkurencyjność miast są inkluzyjność i budowa marki. W 2020 roku na świecie liczba osób w wieku 60 lat i starszych przewyższała liczbę wszystkich dzieci poniżej 5 roku życia. W celu umożliwienia osobom starszym prowadzenia zdrowego i aktywnego życia, miasta będą musiały dostosować swoje usługi publiczne, infrastrukturę i mieszkalnictwo, tak aby funkcjonowały bardziej inkluzyjnie.Stawia to miasta przed nowymi wyzwaniami. Jednocześnie aglomeracje muszą wyróżniać się w tłumie, budując swoje unikalne wartości i cechy. To, jak postrzegane jest miasto przez mieszkańców, gości i inwestorów także składa się na jego pozycję i przede wszystkim możliwość przyciągania oraz zatrzymywania talentów. Ten element będzie grał coraz ważniejszą rolę w budowaniu konkurencyjności. Obecnie na podstawie raportu Brand Finance City Index, opracowanego przez Brandirectory, eksperci Arup szacują, że 14 proc. miast na świecie ma zbudowaną silną markę, ale dokładnie tyle samo posiada bardzo słabą .