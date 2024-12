Wykorzystanie sztucznej inteligencji zatacza coraz szersze kręgi, a jej obecność w biznesie jest już właściwie powszechna. I mowa tu nie tylko o gigantach rynkowych, ale również o sektorze MŚP. Jak przekonuje Salesforce, narzędzia AI mogą w skuteczny sposób wyrównywać szanse pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami a firmami o znacznie szerszym zasięgu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki odsetek małych i średnich przedsiębiorstw pracuje ze sztuczną inteligencją?

Jakie są najważniejsze priorytety małych i średnich przedsiębiorstw?

W jaki sposób sektor MŚP wykorzystuje AI?

Inwestycje w AI są oznaką wzrostu

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Sztuczna inteligencja wyrównuje szanse między MŚP a dużym biznesem Większość firm z sektora MŚP twierdzi, że AI zwiększa ich przychody.

Pozyskiwanie nowych klientów Poprawa doświadczeń klientów Poprawa rozwoju / szkolenia pracowników Wdrażanie nowych narzędzi / technologii Poprawa wykorzystania narzędzi / technologii, które firma już posiada.

Sztuczna inteligencja wyrównuje szanse między małymi i średnimi firmami, a większymi przedsiębiorstwami - powiedział Kris Billmaier, EVP, Salesforce. - Małe i średnie firmy korzystające z AI widzą realne zyski w swoich operacjach, od poprawy wydajności, aż po silniejsze relacje z klientami. Ci, którzy zbyt długo zwlekają z inwestycją, ryzykują pozostanie w tyle, ponieważ pierwsi użytkownicy zwiększają swoją przewagę.



Optymalizacja kampanii marketingowych Generowanie treści Zautomatyzowane rekomendacje dla klientów Narzędzia wyszukiwania w języku naturalnym Zautomatyzowane chatboty serwisowe

Jak wiodące małe i średnie firmy maksymalizują sukces AI

Najpierw dane

Zintegrowane podejście

Bezpieczeństwo i zaufanie

Następna fala: Agenci AI

Kiedy małe i średnie firmy stosują najlepsze praktyki AI, nie tylko optymalizują swoją obecną technologię. Przygotowują się również na nadchodzącą erę agentów AI, w której agenci mogą wykonywać pracę, wyszukując odpowiednie dane, analizując je w celu sformułowania planu, a następnie wykonując plan - bez interwencji człowieka - dodałł Billmaier. - Małe i średnie firmy, które zbudowały silne fundamenty, są doskonale przygotowane do korzystania z rozwiązań takich jak Agentforce w celu zwiększenia liczby pracowników, skalowania siły roboczej i obniżenia kosztów.

Obecnie 75% małych i średnich przedsiębiorstw przynajmniej eksperymentuje ze sztuczną inteligencją, a rozwijające się firmy przodują w jej wdrażaniu (83%). Wydaje się, że ta luka będzie się powiększać - 78% rozwijających się małych i średnich firm planuje zwiększyć swoje inwestycje w sztuczną inteligencję w przyszłym roku, w porównaniu z 55% firm które słabną.Różne podejścia odzwierciedlają szersze priorytety biznesowe: podczas gdy firmy w stagnacji oraz w fazie spowolnienia koncentrują się głównie na pozyskiwaniu klientów, rozwijające się MŚP inwestują w poprawę doświadczeń klientów i możliwości technologiczne, które napędzają zrównoważony wzrost.Badanie Salesforce pokazało także najważniejsze priorytety małych i średnich przedsiębiorstw. Na pierwszych miejscach znalazły się:Liderzy MŚP, którzy nie wdrożyli sztucznej inteligencji, mogą nie dostrzegać jej powszechności. Podczas gdy 80% osób korzystających ze sztucznej inteligencji uważa, że technologia ta jest powszechnie stosowana wśród ich rówieśników, tylko jedna trzecia osób niebędących jej użytkownikami zgadza się z tym stwierdzeniem.Małe i średnie firmy korzystające ze sztucznej inteligencji dobrze oceniają perspektywy tej technologii: 78% z nich twierdzi, że będzie ona przełomem dla ich firmy. Już teraz 87% respondentów korzystających ze sztucznej inteligencji twierdzi, że pomaga im ona skalować operacje, a 86% widzi poprawę marż. Technologia ta przekształca zarówno funkcje związane z obsługą klienta, jak i funkcje operacyjne, z najważniejszymi przypadkami użycia, w tym:Zespoły serwisowe skracają czas rozwiązywania spraw, podczas gdy zespoły sprzedażowe wykorzystują sztuczną inteligencję do automatycznego przygotowywania spersonalizowanych wiadomości e-mail dotyczących potencjalnych klientów i rekomendowania przedstawicielom kolejnych działań. Zespoły marketingowe zwiększają współczynniki konwersji dzięki punktacji leadów opartej na sztucznej inteligencji, zmniejszają wskaźniki rezygnacji z subskrypcji dzięki zautomatyzowanym listom e-mailowym i nie tylko.Badanie identyfikuje również wyraźne wzorce w tym, jak odnoszące sukcesy małe i średnie firmy podchodzą do wdrażania sztucznej inteligencji.Systemy AI są szkolone i stale wykorzystują dane, więc jakość danych bezpośrednio determinuje wyniki. Niedokładne dane mogą prowadzić do szkodliwych błędów. 74% rozwijających się MŚP zwiększa inwestycje w zarządzanie danymi, w porównaniu do 47% firm będących w stagnacji oraz w fazie spowolnienia.Gdy systemy płynnie ze sobą współpracują, sztuczna inteligencja może uzyskiwać dostęp do danych i działać na ich podstawie w całej firmie - od sprzedaży i marketingu, po usługi i back office. W porównaniu do małych i średnich firm o malejących przychodach, te rozwijające się dwukrotnie częściej posiadają zintegrowany stos technologiczny (66% vs 32%), unikając problemów związanych z silosowymi danymi i nieefektywnością typową dla posiadania wielu samodzielnych aplikacji.Bezpieczeństwo jest największym wyzwaniem technologicznym dla małych i średnich przedsiębiorstw, co odzwierciedla rosnącą wagę zarządzania wrażliwymi danymi biznesowymi w miarę rozszerzania możliwości AI przez MŚP. Kształtuje to ich decyzje zakupowe: 81% liderów MŚP twierdzi, że wydałoby więcej na technologię od zaufanych dostawców.Fundamenty budowane obecnie przez małe i średnie firmy - takie jak zarządzanie danymi, zintegrowane systemy, bezpieczeństwo i zaufane partnerstwa - również pozycjonują te firmy na następną falę sztucznej inteligencji: agentów, którzy mogą uczyć się, dostosowywać i podejmować działania w całej firmie.