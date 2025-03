Sztuczna inteligencja, czyli agenci AI w natarciu

Pojawiła się najnowsza, szesnasta odsłona corocznego raportu Deloitte Tech Trends 2025. Opracowanie tradycyjnie już pochyla się nad trendami technologicznymi i jest kolejnym potwierdzeniem rosnącego znaczenia generatywnej sztucznej inteligencji, która ma stać się motorem napędowym strategicznej transformacji działów IT. Kluczowe znaczenie dla rozwoju GenAI mają: stabilna infrastruktura oraz automatyzacja procesów. Z kolei o upowszechnieniu się sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach w dużej mierze zadecydują agenci AI.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie trendy będą w najbliższych miesiącach kształtowały sektor nowoczesnych technologii?

Jak rozwój sztucznej inteligencji wpływa na zużycie energii elektrycznej?

Jakie są zalety agentów AI?

Rosnące znaczenie obliczeń przestrzennych oraz ich możliwości w zakresie generowania wartości,

Wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa związane z rozwojem komputerów kwantowych,

Zmiany w sposobie funkcjonowania zespołów i działów IT firm, wynikające z przejmowania przez sztuczną inteligencję realizacji takich procesów jak pisanie kodu czy testowanie oprogramowania,

Zyskujący na znaczeniu proces integracji AI z systemami core’owymi i wpływ tego zjawiska na funkcjonowanie przedsiębiorstw,

Coraz większa obecność chipów AI w nowo sprzedawanych komputerach osobistych i urządzeniach mobilnych, co umożliwia stosowanie tej technologii nawet w sytuacjach braku łączności z Internetem,

Wpływ agentów AI na upowszechnienie stosowania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Do 2027 r. wartość globalnego rynku chipów AI wzrośnie dwukrotnie Chipy AI mają stać się kluczowymi elementami zarówno dużych maszyn obliczeniowych, jak i urządzeń codziennego użytku.

Sprzęt i infrastruktura fundamentami AI

Szeroki wachlarz możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja sprawia, że kluczowe staje się stworzenie infrastruktury niezbędnej do jej dalszego rozwoju. Niedawno ogłoszona decyzja Komisji Europejskiej o budowie czterech gigafabryk AI stanowi doskonały dowód na znaczenie tej technologii dla przyszłości innowacyjnej gospodarki. Równie istotną kwestią jest zapewnienie odpowiedniej efektywności procesów w przedsiębiorstwach. Brak odpowiedniej automatyzacji działań może bowiem stanowić barierę ograniczającą możliwość dalszego rozwoju AI – mówi Monika Płocke, partner, Dział Konsultingu, Core Business Operations Portfolio Lead.

AI zmienia IT

Agenci AI przyszłością przedsiębiorstw

W przypadku sztucznej inteligencji obserwujemy trendy podobne do tych, które w przeszłości kształtowały świat innych nowych technologii. Minimalizacja rozmiaru oraz maksymalizacja uniwersalności są cechami, które w największym stopniu mogą przyczynić się do wzrostu popularności danego narzędzia. Duże modele językowe pozostaną oczywiście istotnym elementem całego środowiska AI, tworząc niejako fundamenty jego funkcjonowania. Jednak to ich mniejsze odpowiedniki będą stanowiły motor napędowy powszechnego stosowania sztucznej inteligencji – mówi Monika Płocke.

Tematem przewodnim szesnastej edycji corocznego raportu Deloitte jest sztuczna inteligencja i jej wpływ na przyszłość zarówno firm, jak i społeczeństwa. Publikacja opisuje sześć trendów oraz zjawisk, które w trakcie najbliższych 18-24 miesięcy w największym stopniu będą kształtowały sektor nowoczesnych technologii. Są nimi:Rozwój sztucznej inteligencji w znacznej mierze zależy od infrastruktury i sprzętu umożliwiającego jej funkcjonowanie, Jako przykład podano kwestię półprzewodników – według prognoz Deloitte wartość rynku chipów zoptymalizowanych do obsługi generatywnej sztucznej inteligencji w 2025 r. wyniesie 50 mld dol. Dwa lata później może sięgnąć ok. 110 mld dol., co stanowi dowód na znaczenie infrastruktury dla dalszego rozwoju sztucznej inteligencji. Chipy AI mają stać się kluczowymi elementami zarówno dużych maszyn obliczeniowych, jak i urządzeń codziennego użytku.Jak wskazują eksperci, dynamiczny rozwój AI nie pozostanie bez wpływu na zużycie energii elektrycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energii już w 2026 r. centra danych obsługujących sztuczną inteligencję będą zużywać tyle samo prądu, co Niemcy w rok. Według prognoz Deloitte zapotrzebowanie to do końca dekady wzrośnie nawet trzykrotnie, co sprawia, że inwestycje w innowacyjne i zrównoważone źródła energii oraz efektywność energetyczną stają się kluczowe dla przyszłości tej technologii.Automatyzacja realizacji procesów dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji stanowi jeden z motorów transformacji działów IT w organizacjach. Coraz częściej generatywna AI jest wykorzystywana do takich czynności jak pisanie kodu czy testowanie oprogramowania, zmieniając tym samym sposób funkcjonowania zespołów technologicznych w firmach.Jednym z przytoczonych w raporcie przykładów tego zjawiska jest przejście od sposobu funkcjonowania, w którym to człowiek był głównym ogniwem procesu tworzenia produktu do modelu „człowiek w pętli” ( human-in-the-loop). W tym scenariuszu to sztuczna inteligencja realizuje wiele powtarzalnych czynności, podczas gdy rolą specjalisty jest nadzór, podejmowanie kluczowych decyzji lub interweniowanie w krytycznych momentach. Wśród głównych zalet tych zmian wymienia się poprawę efektywności działań, wcześniejsze wykrywanie błędów oraz lepszą alokację zasobów.Zdaniem ekspertów przejawem transformacji AI może być upowszechnienie funkcjonowania działów IT na zasadzie „rezultat jako usługa” (outcome-as-a-service). Oznacza to, że przestaje on być jedynie wewnętrznym dostawcą infrastruktury czy oprogramowania. Staje się strategicznym partnerem, który zarządza wdrożeniami i automatyzacją w taki sposób, aby organizacja mogła odbierać gotowy, mierzalny rezultat: poprawę produktywności czy ograniczenie kosztów.Twórcy raportu opisują także rosnącą popularność agentów AI, czyli programów komputerowych wykorzystujących sztuczną inteligencję do samodzielnego wykonywania zadań. Chociaż największą popularnością cieszą się obecnie duże modele językowe (LLM), zdaniem autorów raportu kolejnym etapem rozwoju AI w organizacjach ma być fragmentaryzacja i upowszechnienie ich mniejszych odpowiedników. Według ekspertów największą zaletą tej koncepcji ma być elastyczność i łatwość w dostosowaniu ich do określonej potrzeby. Nie bez znaczenia jest także mniejsza ilość danych potrzebnych do zasilania takiego modelu. Cechy te mogą znacząco upowszechnić stosowanie AI w codziennym funkcjonowaniu organizacji na różnych jej poziomach.Autorzy raportu wskazują, że kolejną zaletą agentów AI jest bardziej efektywna komunikacja. Autonomiczność i samodzielność tych narzędzi minimalizuje udział człowieka w całym procesie, co z kolei zmniejsza konieczność obsługi takich narzędzi przez specjalistów. Możliwości związane z agentami AI sprawią, że eksperci z tej dziedziny będą zajmowali się tworzeniem rozwiązań dopasowanych do danej potrzeby za pomocą „fabryki sztucznej inteligencji” funkcjonującej w ramach danej organizacji. Na znaczeniu mają również zyskać takie kompetencje osób zajmujących się tworzeniem agentów AI jak kreatywność oraz zdolności z zakresu projektowania.