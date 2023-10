Zmiany klimatu: fala upałów ma wymiar społeczny i ekonomiczny

12 z 16 najsilniejszych w historii fal upałów w Europie wystąpiło w obecnym stuleciu. Tylko w drugiej dekadzie XXI w. ilość fal upałów w 10 polskich miastach zwiększyła się w porównaniu z pierwszą połową aż o 50 proc. Przez lejący się z nieba żar w sierpniu 2015 r. Warszawa straciła 0,4 proc. swojego PKB, co jest równowartością 1,1 mld PLN. Te statystyki dobitnie pokazują, jak dużym wyzwaniem są dla nas zmiany klimatyczne.

CORAZ CZĘSTSZE FALE UPAŁÓW W POLSCE

Skutkiem zmian klimatycznych jest zwiększenie liczby i intensywności fal upałów. Najdłuższa, 19-dniowa fala upałów w Polsce wystąpiła w Poznaniu w sierpniu 2015 r. Jednocześnie dziewięć najwyższych temperatur w ciągu ostatnich 22 lat przypada właśnie na rok 2015. Prawdopodobnie 2023 r., z rekordowymi temperaturami w czerwcu i lipcu będzie najcieplejszym rokiem w historii pomiarów na Ziemi. Skrajnie wysokie temperatury oznaczają wymierne szkody przyrodnicze, ale też zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Szczególnie dotknięte ich skutkami są duże miasta, które tworzą tzw. wyspy ciepła – zauważa Szymon Ogórek, starszy analityk z zespołu strategii PIE.

Większość miast europejskich w XXI w. zanotowała znaczny wzrost liczby dni z upałem oraz spadek liczby dni chłodnych

EKONOMICZNE SKUTKI UPAŁÓW

Szacujemy, że w trakcie rekordowej fali upału w sierpniu 2015 r. (łącznie 13 dni) aglomeracja warszawska traciła 110 mln PLN dziennie ze względu na spadek produktywności osób pracujących w tym regionie. Fala upałów w 2015 r. obniżyła PKB Warszawy o 0,3-0,5 proc. Uwzględniając ocieplenie klimatu i wzrost częstotliwości fal upałów w przyszłości należy oczekiwać większych strat produktywności. Przy braku działań mających na celu ograniczenie ich konsekwencji można przewidywać, że przez 50 najbliższych lat realna wartość strat w samej Warszawie podwoi się – podkreśla Jakub Rybacki, p.o. kierownika zespołu strategii PIE.

PROGNOZY PRZEWIDUJĄ DALSZY WZROST FAL UPAŁÓW

PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ZMIAN KLIMATYCZNYCH W MIASTACH

Tempo ocieplania się klimatu w Europie od 1980 r. jest dwukrotnie wyższe niż w innych miejscach na świecie. Druga dekada XXI wieku przyniosła 50 procentowy wzrost fali upałów w 10 największych polskich miastach w porównaniu z poprzednim 10-leciem. Rocznie umierało z tego powodu blisko 600 osób w wieku powyżej 60 lat. Upały powodują też wymierne straty ekonomiczne – straty produktywności sięgają nawet 30 proc., a szacunkowa roczna strata PKB Warszawy z tego powodu to około 0,5 proc. Rozwiązaniem jest m.in. zwiększenie zadrzewienia miast co pozwoliłoby obniżyć temperaturę o pół stopnia i zmniejszyć liczbę zgonów. – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę Polski na przykładzie wybranych miast wojewódzkich”.Klimat w Polsce ociepla się, co widać po rosnącej liczbie fal upałów . W ostatnich 20 latach w 10 największych polskich miastach zaobserwowano w sumie 647 takich zjawisk. Najwięcej, ponad 60, wystąpiło w 2015 r. 60 proc. fal miało miejsce w latach 2012-2022.Spadek produktywności dotyczy zarówno pracowników fizycznych, jak i szeroko rozumianej pracy biurowej. W związku z tym fale upałów mogą przekładać się na straty produktywności. W godzinach południowych spadek produktywności pracy w miastach sięga nawet 30 proc.Scenariusz klimatyczny RCP 4.5, opracowany na potrzeby piątego raportu IPCC, zakłada, że w największych polskich miastach liczba dni upalnych zwiększy się blisko o połowę do końca tego wieku. Najwięcej będzie ich w Krakowie i we Wrocławiu (17-18), najmniej w stolicach województw nadmorskich: Szczecinie i Gdańsku (odpowiednio 3,5 i 9). W przypadku pesymistycznego wariantu RCP 8.5, dni z ekstremalnymi upałami będzie 2,5 razy więcej niż obecnie. Kraków i Wrocław pod koniec wieku będą miały średnio blisko 28 takich dni w roku. Brak poprawy jakości życia w miastach, przyczyni się natomiast do podwojenia przeciętnej liczby zgonów związanych z falami upałów w ciągu 50 lat.Bank Światowy wyróżnia dla główne kierunki adaptacji do zmieniającego się klimatu w miastach: oparte na przyrodzie i na technologii. Działania oparte na przyrodzie obejmują naturalne metody ograniczania skutków upałów np. przez zwiększanie obszarów zielonych, tworzenie nowych zbiorników wodnych. Potencjalne rozwiązania technologiczne dotyczą m.in. wykorzystania specjalnych materiałów ograniczających ciepło.