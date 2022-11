Susze uderzają w rolnictwo i podnoszą ceny żywności. Jak z nimi walczyć?

Globalne ocieplenie klimatu to problem, który w dużym stopniu dotyka polskie rolnictwo. Szacuje się, że wartość plonów traconych rocznie w następstwie suszy może sięgać nawet 6,5 mld zł. Zgubne są także wahania temperatur - już teraz tracimy przez nie średniorocznie 7 proc. plonów, a jeśli średnia temperatura wzrośnie o kolejne 2°C, to wówczas straty będą co najmniej dwukrotnie wyższe - czytamy w opracowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny raporcie „Gospodarcze koszty suszy dla polskiego rolnictwa”.

W naszym raporcie dokonaliśmy oszacowania kosztów spadku plonów rolnych, który można powiązać z suszami. Przeciętna roczna suma strat w trzech kategoriach upraw (bulwiaste, zboża, oleiste) w zależności od zastosowanego wskaźnika wynosi od ok. 3,9 mld PLN, do nawet 6,5 mld PLN (według przeciętnych cen bieżących w skupach w danym województwie). Przedstawione szacunki ograniczają się do upraw rolnych, nie obejmują całości szkód środowiskowych i gospodarczych wyrządzanych przez susze. Wzrost temperatur wynikający ze zmian klimatu spowoduje zintensyfikowanie problemów: zwiększy parowanie i częstotliwość skrajnych zjawisk pogodowych. Konieczne są zatem działania adaptacyjne, m.in. odpowiednie zarządzanie zasobami wody, jak również dobór upraw – mówi Szymon Ogórek, analityk z zespołu strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Procentowe straty potencjalnych plonów spowodowane suszą mierzoną NDVI (w proc.) Wykres obrazuje zmianę w nasileniu strat w plonach spowodowanych przez suszę na przestrzeni lat Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Straty związane z suszami rozłożone są nierównomiernie

Susze kosztują Polskę miliardy złotych rocznie, a postępujące zmiany klimatu tylko zwiększą straty. Oprócz wysokich cen żywności mamy do czynienia z coroczną katastrofą ekologiczną w znacznej części kraju. Działania proretencyjne i konserwujące wodę mogą nie tylko zmniejszyć straty w plonach, ale są również ściśle powiązane z ochroną przyrody, zwłaszcza lasów, mokradeł i rzek. Wszystkie opracowania na ten temat są zgodne; inwestycje w zapobieganie suszom się zwracają. Myślenie, że susze dotykają tylko krajów o gorącym klimacie jest błędne. Już teraz płacimy za nie w sklepie, w rachunkach za wodę i w bioróżnorodności środowiska naturalnego – mówi Jan Markiewicz, analityk z zespołu Gospodarki Światowej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przeciętne roczne straty zbiorów w podziale na województwa według NDVI (w mln PLN) Przeciętnie największe straty odnotowaliśmy w województwie wielkopolskim, a najmniejsze w warmińsko-mazurskim Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Inne kluczowe wnioski z raportu „Gospodarcze koszty suszy dla polskiego rolnictwa”

Ubytki w plonach rolnych zmniejszają dochody rolników i powodują wzrost cen żywności, a więc w konsekwencji dotykają wszystkich mieszkańców Polski. Znajomość finansowego szacunku kosztów suszy w rolnictwie może podnieść świadomość zagrożeń niesionych przez suszę.

Susze nie wynikają jedynie z ilości opadów, ale również ze sposobu zarządzania wodą. Kluczowym pojęciem jest tu retencja, czyli zdolność terenu do zatrzymywania spływu wody. Retencję można poprawić przez ochronę lasów, naturalnych zbiorników wodnych i mokradeł oraz zaprzestanie nadmiernej melioracji.

Bez odpowiednich działań zapobiegawczych koszty susz będą coraz większe. Wzrost temperatur wynikający ze zmian klimatu spowoduje zintensyfikowanie problemów: zwiększy parowanie i częstotliwość skrajnych zjawisk pogodowych. Konieczne są działania adaptacyjne, m.in. odpowiednie zarządzanie zasobami wody, jak również dobór upraw

Z raportu „Gospodarcze koszty suszy dla polskiego rolnictwa” wynika również, że w efekcie susz, przeciętnie największe straty odnotowano w województwie wielkopolskim, a najmniejsze w warmińsko-mazurskim. Nie jest to zaskakujące: wielkopolskie jest duże i ma znaczny areał upraw, a jednocześnie okazało się bardzo suche według zastosowanych zmiennych ekologicznych. Z kolei warmińsko-mazurskie według obydwu zastosowanych miar jest województwem bardzo wilgotnym.