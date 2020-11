Susza w Polsce. Problem czy nie?

Bezśnieżne zimy, deficyt wiosennych deszczy, gorące początki lata. To tylko niektóre z czynników powodujących, że susza przestaje być dla Polski tematem egzotycznym. Ten problem dostrzega już blisko połowa Polaków, choć nie brakuje i takich, którzy temu zaprzeczają. Jak jednak przekonuje BOŚ w raporcie „Barometr ekologiczny Polaków. Co robimy, aby chronić środowisko?”, najbliższe lata zaowocować mają wzrostem znaczenia rozwiązań służących retencjonowaniu wody.

W warunkach postępujących zmian klimatu, wydłużających się okresów bez opadów przeplatanych nawalnymi deszczami, powodującymi lokalne podtopienia, konieczne jest podjęcie adekwatnych działań adaptacyjnych. Prostymi rozwiązaniami są oszczędzanie i retencja wody a także tworzenie obszarów zieleni, szczególnie w miastach. Współczynnik retencjonowania wody w Polsce wynosi obecnie 6,5%, a warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania 15% średniego rocznego odpływu wody – zauważa Sławomir Mazurek, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Które zjawisko atmosferyczne uważasz za występujące częściej niż w przeszłości Zdaniem siedmiu na dziesięciu Polaków (71%), obecnie w naszym kraju susze są częstszym zjawiskiem niż w przeszłości. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wyniki Barometru wskazują, że zagrożenie suszami w Polsce silniej odczuwają mieszkańcy dużych miast. Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania ekologiczne. Efektywne podejście do zasobów środowiska miejskiego, prowadzanie rozsądnej gospodarki przestrzennej, a także rozpowszechnianie w miastach rozwiązań tzw. błękitno-zielonej infrastruktury dają możliwości łagodzenia presji na środowisko i poprawy jakości życia człowieka – wskazuje Sławomir Mazurek.

Jak wynika z przedstawionego przez Bank Ochrony Środowiska raportu, 7 na 10 Polaków dostrzega, że susza w Polsce jest obecnie większym problemem niż wcześniej. Nie brakuje jednak i opinii odmiennych. Blisko 1 na 5 ankietowanych nie dostrzega bowiem nasilenia okresów suszy, a co 10. uważa wręcz, że dziś są one rzadsze niż w przeszłości.Dość interesująco przedstawia się fakt, że o suszy jako o problemie częściej mówią mieszkańcy miast (90% z nich) aniżeli osoby zamieszkujące tereny wiejskie (72%).Jednocześnie z badania wynika, że mniej niż połowa respondentów (48%) zgadza się z twierdzeniem, że susza w Polsce jest obecnie powszechniejsza. 30% neguje istnienie problemu, a 22% nie ma zdania. Warto również przy tym podkreślić, że znacznie częściej zjawisko zauważają ankietowani z miast od 250 do 500 tys. mieszkańców (68% z nich) niż osoby zamieszkujące wsie (42%).Wśród ewentualnych konsekwencji wystąpienia suszy, Polacy w największym stopniu obawiają się wzrostu cen warzyw i owoców. Problemy w tym zakresie przewiduje 83% ankietowanych. Tylko 8% biorących udział w badaniu ocenia, że podwyżki cen żywności są nieprawdopodobne w przypadku wystąpienia suszy, a 9% nie ma zdania.