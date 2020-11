Zachowania konsumentów: Black Friday po polsku

Black Friday przywędrował do Polski zza oceanu i wszystko wskazuje na to, że zadomowił się u nas na dobre. Jak prezentują się związane z tą tradycją zachowania konsumentów? Które polskie miasta są liderami w korzystaniu z promocji przygotowanych przy okazji Czarnego Piątku? Jakie kategorie produktów są najbardziej pożądane przez kupujących? Odpowiedzi na te pytania przynosi analiza opracowana przez BlackWeek.Global.

Jak wynika z badania, skorzystanie z okazji przygotowanych przez sprzedawców przy okazji zeszłorocznego Czarnego Piątku deklaruje 72% polskich konsumentów. Tak spora rzesza uczestników czarnopiątkowych wyprzedaży może wydawać się zaskakująca. Warto więc podkreślić, że nie każdy z nich z okazji skorzystał właśnie w Black Friday . Stricte w piątek zakupów dokonało 63% kupujących. Co 3. z badanych kupował od poniedziałku do czwartku, a 28% skorzystało z promocji w sobotę i niedzielę przypadające już po Black Friday.Powyższe zachowania konsumentów były efektem tego, że znaczna część sklepów nie ograniczyła promocji tylko do Black Friday, ale rozszerzyła je na cały tydzień.Zdecydowana większość zakupowiczów była zadowolona lub raczej zadowolona ze swoich czarnopiątkowych doświadczeń (76%). 24% ankietowanych uznało, że byli raczej niezadowoleni, a pozostały 1% był niezadowolony z zakupów w Black Friday.Wśród osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w zeszłorocznym Black Friday, najczęściej podawanym powodem był brak promocji na konkretne produkty, które chcieli kupić ankietowani (35,6% odpowiedzi). 33,9% z osób biorących udział w ankiecie stwierdziło, że zwyczajnie przegapiło czarnopiątkowe wyprzedaże. Pozostali albo w ogóle nie wiedzieli o istnieniu Black Friday, albo nie przekonała ich wysokość rabatów (każda z odpowiedzi po 15,3%).Statystycznie, Polacy wydają w czasie Black Friday 945 zł. Warto jednak zauważyć, że mężczyźni wydają dwa razy więcej niż kobiety w czasie czarnopiątkowych wyprzedaży: 1159 zł przeciwko 582 zł. Niekoniecznie wiąże się to jednak z faktem, że mężczyźni kupują więcej niż kobiety — mogą po prostu kupować droższe produkty.Zapytani o wydatki w czasie Black Friday, duża część ankietowanych stwierdziła, że wyda podobną kwotę, co w zeszłym roku (39%). Ponad połowa planuje wydać więcej (53%), a 9% wyda mniej niż w zeszłoroczny Czarny Piątek.Osoby, które wydadzą więcej, zazwyczaj swoją odpowiedź uzasadniały faktem, że w tym roku planują zakup jakiegoś droższego produktu (np. elektroniki lub AGD) — aż 64% ankietowanych wskazało taki powód. 31% planuje po prostu kupić więcej produktów, a 12% kupić produkty z wyższej półki niż w poprzednim roku. Z drugiej strony, wśród osób planujących mniejsze wydatki, aż 44% stwierdziło, że mniejszy budżet jest spowodowany utratą pracy. 35% nie planuje w tym roku drogich zakupów, a 21% woli odłożyć więcej na czarną godzinę.Bazując na wyszukiwaniach w internecie, autorzy analizy znaleźli miasta, w których zainteresowanie wyprzedażami Black Friday wzrosło najbardziej w latach od 2016 do 2019.Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Elbląg oraz Radom — tam zainteresowanie zniżkami wzrosło o aż 238%. Na podium znalazł się także Wałbrzych, gdzie zanotowano wzrost wyszukiwań związanych z Black Friday o 230%.Najmniej zainteresowani czarnopiątkowymi promocjami są mieszkańcy Krakowa (wzrost o 83%), Poznania (83%) oraz Lublina (50%).