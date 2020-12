Shoper: listopad ucieszył e-commerce?

E-commerce czekało z utęsknieniem na Black Friday i Cyber Monday. I nie ma w tym nic zaskakującego, skoro w ostatnich latach te dwa dni znacznie windowały słupki sprzedaży. W tym roku było podobnie. Co więcej, okazało się, że świetnym okresem dla sklepów internetowych okazał się cały listopad - w minionym miesiącu klienci wydali na zakupy o 93 proc. więcej niż rok temu - donosi platforma Shoper.

Przeczytaj także: Shoper: jaki okazał się Black Friday w czasach pandemii?

Black Month w miejsce Black Friday

Już w pierwszy weekend listopada, statystyki sprzedaży naszych sklepów poszły mocno w górę i ten poziom utrzymywał się praktycznie do końca miesiąca. Przypominało to sytuację, którą obserwowaliśmy już wiosną, choć obecnie pandemiczne obostrzenia dotyczące wychodzenia z domu nie są tak surowe jak wówczas. Reżim sanitarny naturalnie przekierowuje klientów do sieci, a niepewność co do tego, jak będą wyglądały tegoroczne święta, skłania do zakupu prezentów wcześniej - ocenia Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Kliknij, aby powiekszyć fot. alexstr - Fotolia.com Listopad najlepszym miesiącem dla e-handlu Na platformie sklepów internetowych Shoper kupujący wydali w listopadzie łącznie o 93 proc., a w ostatni Black Friday o 53 proc. więcej niż rok temu.

W tym roku Black Week również wyróżnia się na plus w naszych statystykach, choć widać jednocześnie, że czas intensywnego kupowania rozciągnął się na cały miesiąc, dzięki czemu sprzedawcy poprawili rekordowy wynik sprzedażowy z kwietnia - dodaje ekspertka Shoper.

Ubrania i kosmetyki zrobiły Czarny Piątek

Za część notowanych w piątek wzrostów w skali roku odpowiada pojawienie się nowych sklepów na platformie jak i obserwowana przez nas coraz większa skłonność sprzedawców do prowadzenia działań reklamowych. W październiku aż połowa z nich deklarowała, że ma już zaplanowane akcje promocyjne na ostatni tydzień listopada. Wielu sprzedawców organizowało Black Weekend lub Black Week. Dodatkowym powodem rekordowych wyników może być rosnąca skłonność konsumentów do robienia e-zakupów za pomocą smartfonów, których szybkość działania procentuje zwłaszcza podczas polowania na promocje. Podczas tegorocznego Black Friday liczba mobilnych transakcji po raz pierwszy niemal zrównała się z liczbą zakupów dokonanych za pomocą komputerów - zauważa Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Schyłek roku to tradycyjnie już okres żniw zarówno w handlu stacjonarnym, jak i e-commerce. Bieżący, pandemiczny rok jest wyjątkowy - kolejne obostrzenia w działalności galerii handlowych spowodowały, że kupujący postawili głównie na zakupy online W minionym roku sklepy internetowe korzystające z oprogramowania dostarczonego przez Shoper odnotowały pomiędzy październikiem a listopadem 15-procentowy wzrost wartości zamówień. W tym roku ten wzrost sięgał 25 proc., awartość transakcji już w połowie miesiąca była większa niż wynik za cały listopad 2019.Finalnie liczba transakcji na koniec miesiąca była o 88 proc. większa niż rok wcześniej, a łączna sprzedaż w listopadzie zamknęła się wynikiem niemal dwukrotnie wyższym (93 proc.).W ubiegłym roku nasilenie zakupów trwało kilka dni przed i kilka dni po Black Friday 27 listopada, czyli podczas Black Friday 2020 kupujący złożyli w sklepach Shoper 154 proc. więcej zamówień, a ich wartość była o 161 proc. większa niż w poprzedni piątek 20 listopada.Ten dzień na platformie Shoper przebił zarówno rekord pod względem łącznej wartości sprzedaży 14 kwietnia jak i zakończył się o 53 proc. lepszym wynikiem niż Black Friday 2019.Tradycyjnie w czarnopiątkowych zakupach dominowały dwie branże sklepów - “Zdrowie i uroda” oraz “Ubrania” wygenerowały w sumie 43 proc. wszystkich transakcji zrealizowanych tego dnia. Pierwsza piątka branż z najwyższą sprzedażą również wyglądała podobnie jak przed rokiem były to: Zdrowie i uroda, Dom i ogród, Odzież, Elektronika, Dziecko.Jednocześnie w statystykach z tegorocznego Black Friday widać małe zmiany trendów. Udział branży odzieżowej oraz elektroniki użytkowej w ogólnej liczbie zamówień i sprzedaży wygenerowanych w sklepach Shoper w porównaniu do 2019 roku spadł o kilka punktów procentowych.