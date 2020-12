Sektor MŚP: pandemia to nie jest czas na planowanie?

Planowanie to jedna z podstawowych funkcji zarządzania biznesem. Okazuje się jednak, że w czasach pandemii odsuwane jest ono na nieco dalszy plan. Potwierdzeniem tego są wyniki zleconego przez KRD i firmy faktoringowej NFG badania „Płynność finansowa MŚP w pandemii”. Okazuje się, że zaledwie co 20. przedsiębiorca z sektora MŚP formułuje skonkretyzowane plany działań, które zamierza przedsięwziąć w nadchodzącym roku. Takie realia nie mogą napawać optymizmem.

Przeczytaj także: KRD: pandemia przyspiesza windykację należności i wzmaga ostrożność

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakim wyprzedzeniem firmy przygotowują plan działania?

Czy przedsiębiorcy mają gotowe budżety na przyszły rok?

Czy w budżetach jest miejsce dla inwestycji?



Doraźne działania zamiast planów i strategii

Bez wątpienia wpływ na to ma pandemia, która gwałtownie zweryfikowała plany przedsiębiorców – uważa Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA i dodaje: Firmy w krótkim czasie musiały stawić czoła recesji, wiele koncepcji biznesowych legło w gruzach, część branż, jak: HoReCa, MICE, fitness, beauty z dnia na dzień straciły źródło dochodu. Przedsiębiorcy, którzy wcześniej poczynili plany na najbliższy rok, nie uwzględnili w nich światowego kryzysu wywołanego przez pandemię. A ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, kiedy się ona zakończy, dużo ostrożniej podchodzą do planowania działań z wyprzedzeniem. Przybywa natomiast firm z sektora MŚP, które wolą podejmować decyzje z dnia na dzień, co może mieć niestety negatywne konsekwencje dla całej polskiej gospodarki.

Plany są bezużyteczne, ale planowanie jest koniecznością

Wiele firm, nawet jeśli przygotowuje budżet na przyszły rok, to rezygnuje w nim z inwestycji. Z kilku powodów: po pierwsze nie wiedzą, kiedy się skończy pandemia i związane z nią problemy, po drugie wielką niewiadomą jest znalezienie pieniędzy na rozwój. Polityka kredytowa banków i firm leasingowych może się w każdej chwili zmienić. Sami przedsiębiorcy też nie chcą zaciągać zbyt wielu zobowiązań, nie mając pewności, że będą mieli je z czego spłacać. Większy komfort daje pożyczanie pieniędzy akonto już wystawionych faktur, bo te już zarobili, tylko czekają na zapłatę. W czasach niepewności faktoring staje się najpewniejszym źródłem finansowania – wskazuje Dariusz Szkaradek, prezes Zarządu NFG.

Wyniki badania wyraźnie potwierdzają, że myślenie o przyszłości i snucie dalekosiężnych planów jest w realiach pandemii swoistego rodzaju luksusem. Tymczasem, jak bardzo dobitnie podkreślają to eksperci KRD i NFG, brak myślenia o rozwoju jest działaniem na granicy egzystencjiZlecone IMAS International badanie zrealizowano w IV kwartale br., a więc w okresie, w którym większość firm powinna mieć już dość skonkretyzowane plany działania i budżety na nadchodzące miesiące.Czasy mamy wyjątkowe, więc nie jest dużym zaskoczeniem, że spora rzesza przedsiębiorców zmuszona jest zamienić długoterminowe strategie na rzecz podejmowania doraźnych decyzji. Warto jednak podkreślić, że nawet w czasach prosperity planowanie działań z wyprzedzeniem nie było priorytetem mikro, małych i średnich firm.Blisko co czwarty przedsiębiorca (24,8%) przed pandemią tworzył harmonogram działań na najbliższy miesiąc. Ponad 31% firm planowało swoje działania z kwartalnym wyprzedzeniem. Co piąty (19,8%) planował najbliższe pół roku, a tylko 17% planowało odważnie cały najbliższy rok. 7% respondentów podejmowało decyzje ad hoc.W czasie pandemii w widoczny sposób zwiększyła się grupa tych firm z sektora MŚP, które podejmują decyzje z dnia na dzień (+8 pp.) oraz z miesięcznym wyprzedzeniem (+7,2 pp.). Zdecydowanie malał natomiast odsetek przedsiębiorców, którzy planują działania na najbliższy rok (-11,2 pp.) i tych, którzy planują najbliższe pół roku (-6,6, pp.).Niespodziewane problemy finansowe firm w pandemii spowodowały, że część z nich zaniechała również planowania budżetów. O ile przed pandemią 7% firm w ogóle tego nie robiło, tak teraz grono rezygnujących wzrosło do 12,2% firm.Wcześniej niemal tyle samo firm z sektora MŚP (ok. 20%) planowało budżet z wyprzedzeniem miesięcznym co rocznym czy półrocznym. Największą grupę przedsiębiorców stanowili zwolennicy planowania finansów na najbliższy kwartał (30,4%). Pod wpływem pandemii różnice w tworzeniu budżetu stały się bardziej widoczne. Nadal większość, bo 37,2% stanowią firmy, które ustalają swój budżet na 3 miesiące do przodu i jest to wzrost o 6,7 pp., ale spadł wyraźnie odsetek firm, które budżetują najbliższe pół roku (-6,2 pp.) i rok (-12,2 pp.).