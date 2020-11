Polska gospodarka: druga fala COVID-19 pogorszyła prognozy na 2021 rok

Poprzednie z prognoz opublikowanych przez Euler Hermes wskazywały, że nasz kraj zdoła w nadchodzących roku wypracować wzrost gospodarczy na poziomie +4,2%. Niestety najświeższe przewidywania analityków nie są już tak optymistyczne, bowiem rewidują poprzednią prognozę o 1 pp. w dół. Wynika to przede wszystkim z tego, ze negatywne skutki sytuacji panującej w ostatnim kwartale br. dadzą o sobie znać również w nadchodzącym roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. natanaelginting - Fotolia.com.jpg Druga fala COVID-19 pogorszyła prognozy na 2021 rok Aktywność gospodarcza w Polsce wyraźnie wzrosła w III kwartale 2020 r., ale nowa blokada doprowadziła kraj do drugiego dna recesji w IV kwartale.

Polska gospodarka odbijać będzie wolniej

II etap lockdownu w Polsce będzie stanowił 50% skutków gospodarczych, które poniosła w okresie marzec-maj br.

PKB Polski spadnie w IV kw. o -4,3% w porównaniu kw./kw. oraz o -3,7% w całym 2020 roku

Całoroczna prognoza wzrostu gospodarczego w Polsce w 2021 r., wyniesie +3,2%, co oznacza spadek wobec poprzedniej prognozy o 1 pp. Główne powody to przeniesienie ujemnych efektów spadku w IV kw. 2020 r. na początek 2021 r. oraz stopniowe znoszenie obostrzeń przez rząd.

Główne ryzyko gospodarcze – w sektorze przedsiębiorstw

Jak prognozuje Euler Hermes, krótkoterminowy koszt gospodarczy 2. fazy lockdownów będzie stanowił połowę kosztów poniesionych przez nią w efekcie tego, co działo się od marca do maja. Jest to przede wszystkim efekt tego, że obecne wsparcie trafia głównie do najbardziej zagrożonych pandemią sektorów polskiej gospodarki , jak handel wewnętrzny, transport, hotelarstwo i gastronomia, szkolnictwo, prace społeczne, rekreacja i sport. Jednocześnie wpływ, jaki wywierać będzie epidemia na przemysł, budownictwo i rolnictwo ma być znacznie bardziej ograniczony.Co więcej, zakłócenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, których powodem była sytuacja w Azji i które przyczyniły się do recesji w sektorze przemysłu wiosną, teraz są zakrojone na wyraźnie mniejszą skalę.Mniejszy skutek drugiego lockdownu dla polskiej gospodarki wynika także z udziału sektora usług w wytwarzanej wartości dodanej, który jest w Polsce, podobnie jak w całej Europie Środkowo-Wschodniej niższy niż w krajach zachodnioeuropejskich (w Polsce wynosi 65,5%, podczas gdy w Europie Zachodniej odpowiednio 70% i więcej – np. 74,5% w Hiszpanii i 78,9% we Francji).Pierwszą przyczyną, dla której polska gospodarka ma odbijać wolniej niż zakładano, jest przeniesienie ujemnych efektów spadku w IV kw. 2020 r. na początek przyszłego roku.Kolejnym powodem spowolnienia odbicia w 2021 r. jest to, że drugie ponowne otwarcie po zamknięciu w IV kw. br. będzie prawdopodobnie bardziej stopniowe, ponieważ polski rząd wyciąga wnioski z błędów popełnionych latem 2020 roku, chcąc uniknąć trzeciej blokady i potrójnej recesji. W związku z tym, w opinii analityków Euler Hermes, po słabym początku roku 2021 z niewielkim wzrostem w I kwartale nastąpi II kwartał, w którym polskie władze będą prawdopodobnie ostrożniejsze niż latem 2020 roku w kwestii ponownego otwarcia gospodarki. Szczepienia przeciwko Covid-19 mogą mieć pozytywny wpływ na polską gospodarkę w drugiej połowie 2021 r., ale nie oczekujemy jeszcze zbyt wiele już w przyszłym roku.Analitycy Euler Hermes uważają, że główne ryzyko dla polskiej gospodarki dotyczy sektora przedsiębiorstw, także w 2021 r. Niewypłacalność polskich firm wzrośnie o blisko + 20% jeszcze w 2020 r., a podobnego wzrostu można się spodziewać w przyszłym roku, ponieważ upadłości po recesji często następują z opóźnieniem. Co więcej, można spodziewać się tego zwłaszcza, że w 2021 r. środki publiczne mające na celu wsparcie gospodarki i poszczególnych firm będą stopniowo ograniczane.Wskaźnik tzw. Swobody Fiskalnej [Fiscal Leeway Score] wskazuje, że w Europie Środkowo-Wschodniej: Rosja, Bułgaria, Słowacja oraz państwa bałtyckie nadal mają znaczące pole manewru, utrzymując dotychczas konserwatywne podejście w zakresie polityki fiskalnej. Polska (tak jak Węgry, Turcja i Chorwacja) ma zdecydowanie mniejsze pole manewru fiskalnego w 2021 roku. Wciąż też na horyzoncie jest ryzyko spadku, a kluczowym czynnikiem jest tu niepewność odnośnie sytuacji dotyczącej rozwoju epidemii (i szybkości wychodzenia z lockdownu – lub konieczności wprowadzenia jego trzeciej wersji na wiosnę).