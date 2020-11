Ubezpieczenie na życie coraz bardziej popularne. Czego się boimy?

Ubezpieczenie na życie jeszcze do niedawna cieszyło się wśród Polaków dość umiarkowaną popularnością. Okazuje się jednak, że i to się zmieniło. Z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia dla ERGO Hestia wynika, że na przestrzeni ostatniego półrocza blisko połowa z nas rozważała lub zakupiła tego rodzaju polisę. To kolejny dowód na rosnącą świadomość ubezpieczeniową polskiego społeczeństwa, ale również świadectwo niepokoju wywołanego pandemią.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich zagrożeń Polacy obawiają się najbardziej?

Jaką sumę jesteśmy gotowi przeznaczyć na roczną składkę ubezpieczenia na życie?

Jaka kwota zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa finansowego



poważnej choroby (70%),

braku pracy (61%),

choroby lub utraty najbliższych (37%),

wypadku (37%).

Niska świadomość

Po ubezpieczenie ma życie do agenta

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kwota, którą jesteś w stanie przeznaczyć na roczną składkę ubezpieczenia na życie Ponad połowa badanych jest w stanie wydać maksymalnie 100 zł rocznie. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W obliczu niepewności wywołanej przez epidemię, coraz więcej osób zastanawia się nad swoją przyszłością oraz zabezpieczeniem bliskich, dostrzegając zalety ubezpieczenia na życie. Równocześnie mamy bardzo niską świadomość tych produktów ubezpieczeniowych. Niewiele osób kojarzy tego typu polisę również z zapewnieniem środków finansowych w przypadku poważnego zachorowania czy następstw wypadków - komentuje Sylwester Poniewierski, zastępca dyrektora w Departamencie Ubezpieczeń Detalicznych w ERGO Hestii.

Wraz z wybuchem pandemii dały o sobie znać różnego rodzaju obawy. Ostatnio są one bardzo silne - na przełomie października i listopada mierzony przez Deloitte indeks niepokoju polskich konsumentów poszybował na najwyższy poziom, jaki dotychczas odnotowano. Tym samym znaleźliśmy się na szczycie listy krajów, które koronawirusa i jego konsekwencji obawiają się najsilniej.Badanie zrealizowane dla ERGO Hestii pokazuje, że w największym stopniu boimy się:O dzieci częściej boją się kobiety (44%) niż mężczyźni (30%). Obawy skłaniają nas ku większej ostrożności i podejmowania działań w celu zabezpieczenia finansowego. Aż 66% Polaków deklaruje, że oszczędza w związku z obawą o najbliższą przyszłość. 58% jako formę zabezpieczenia traktuje pracę zarobkową. Równocześnie blisko połowa Polaków (46%) w ciągu ostatniego półrocza rozważało lub zdecydowało się na zakup polisy na życie Choć w ostatnich miesiącach wykazujemy większe zainteresowanie ubezpieczeniami na życie i zdrowie, często nie do końca wiemy, jakiego typu ochronę mogą zapewnić nam tego typu polisy. 64% prawidłowo wskazuje, że ubezpieczenie na życie i zdrowie może zapewnić świadczenie rodzinie w przypadku śmierci osoby objętej ochroną.Jednak już nieco ponad połowa ankietowanych (54%) utożsamia ubezpieczenie na życie i zdrowie z ochroną w sytuacji, gdy ulegnie wypadkowi. Wiedzę o tym, że ubezpieczenie na życie i zdrowie może zapewnić odszkodowanie w przypadku poważnego zachorowania, takiego jak rak, wylew czy udar, posiada nieco połowa ankietowanych (51%). Rzadko wiążemy też tego typu polisy z możliwością otrzymania odszkodowania w przypadku wypadku lub utraty dziecka (31%). 15% ankietowanych nie jest w ogóle w stanie wskazać, co może dać ubezpieczenie na życie i zdrowie.Niska świadomość ubezpieczeń życiowych może rzutować na sposób, w jaki zawieramy tego typu umowy. Polacy są w większości tradycjonalistami, jeżeli chodzi o sposób zakupu ubezpieczenia na życie. 63% udałoby się w tym celu do agenta ubezpieczeniowego, choć aż 17% osób w tej grupie zdecydowałoby się na kontakt z agentem przez internet lub telefon. Z kolei 26% ankietowanych deklaruje, że chętnie kupiłoby taką polisę bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej, korzystając ze zdalnych form kontaktu. Jedynie 9% poradziłoby się doradcy w banku. Tylko 2% ankietowanych wskazało inne formy zakupu, do których można zaliczyć np. porównywarki internetowe.Budżet, który możemy przeznaczyć na zakup ubezpieczenia na życie jest bardzo zróżnicowany. 21% ankietowanych mogłaby przeznaczyć na ten cel do 50 zł rocznie, 31% ankietowanych 50-100 zł, a 20% od 100 do 300 zł. 16% deklaruje, że wydałaby kwotę powyżej 300 zł. 12% chciałoby kupić polisę, ale nie jest w stanie przeznaczyć na nią żadnego budżetu.Wyniki badania pokazują też, jakie kwoty zapewniłyby Polakom poczucie minimalnego bezpieczeństwa, gdyby znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 30% badanych poczułoby się bezpiecznie z kwotą 50 tys. zł na koncie, a 33% badanych z min. 100 tys. zł. Oznacza to, że posiadając oszczędności na poziomie 50-100 tys. zł, aż 63% rodaków czuje się zabezpieczona finansowo. 21% zyskałoby takie przeświadczenie mając 500 tys. zł oszczędności, a 10% 1 mln złotych. 6% deklaruje, że poczucie bezpieczeństwa dałaby im dopiero kwota na poziomie 1 mln zł lub więcej.