Sprzedawcy gotowi na nowe zachowania konsumentów. Co zrobili?

Wybuch pandemii wywarł przemożny wpływ na zachowania konsumentów i z pewnością również na ich skłonność do oszczędności. Mimo to 49 proc. kupujących szykuje się na większe zakupy świąteczne niż w zeszłym roku, a 46 proc. sprzedawców liczy na pnące się ku górze słupki sprzedaży. W związku z tym zdecydowana większość sklepów (93 proc.) podejmuje działania, które mają wzmacniać ich ofertę online. Wprowadzane są m.in. ulepszenia stron internetowych (50 proc.) i nowe opcje dostawy (87 proc.). Co 3. sklep podjął też kroki zmierzające ku zwiększeniu przepustowości ruchu w sieci.

Kliknij, aby powiekszyć fot. sp4764 - Fotolia.com Sektor handlowy przygotowany na zmiany Na tegoroczny sezon świąteczny sklepy poprawiają ofertę online i zwiększają przepustowość ruchu w sieci.

Badanie ujawniło również następujące trendy:



Konsumenci będą priorytetyzować wydatki, a najwięcej wydadzą młodsze pokolenia

Mniej impulsywnych wydatków – dzisiejszy konsument planuje

Sektor handlowy jest przygotowany na zmiany

Z badania wynika, że w tym roku większość sprzedawców (78 proc.) postawiła na zintensyfikowanie akcji rabatowych i to zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Co 3. z badanych ma również zamiar zwiększyć skalę przecen na produkty dostępne w ofercie online. Jednocześnie jednak odsetek tych, którzy wierzą w przewidywalność zachowań konsumentów sięga dziś zaledwie 39 proc. Dla porównania, w minionym roku było to 55 proc.Skąd bierze się ten znaczny wzrost niepewności? Łatwo się domyślić, że jest to efekt wywoływany przez obecną sytuację epidemiczną. Sprzedawcy wskazują tu głównie na zagrożenie związane z możliwością pojawienia się nowych obostrzeń lub lockdownu (54 proc.). 30 proc. przedstawiciel handlu twierdzi z kolei, że dane, na których opierają swoje planowanie, są niedokładne ze względu na globalny kryzys wywołany pandemią.Jednocześnie tylko 14 proc. konsumentów spodziewa się wydać więcej niż zwykle w Czarny Piątek, a nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) sugeruje, że planują wydać mniej. Jako główną przyczynę wskazano mniejszy dochód do dyspozycji.Najwięcej wydającą w okresie świątecznym grupą konsumentów będą młodsze pokolenia. Ponad jedna trzecia (37 proc.) osób w wieku 18-24 lat i 40 proc. osób w wieku 25-34 lat twierdzi, że zaoszczędziło pieniądze od początku pandemii z zamiarem wydania ich w okolicach Czarnego Piątku i świątecznych wyprzedaży. Konsumenci o wyższych dochodach są również bardziej skłonni wydać w tym roku więcej niż w poprzednich latach.Wśród zaplanowanych na okres świąteczny zakupów, ponad połowę (52 proc.) wciąż stanowią jednak artykuły niezbędne – konsumenci będą priorytetowo traktować dobra podstawowe przed kupowaniem prezentów innym (35 proc.) lub sobie (21 proc.). Produkty luksusowe – które tylko 18 proc. konsumentów planuje kupić w tym sezonie – również wybierane będą przez młodsze grupy wiekowe (27 proc.) i osoby o wyższych dochodach (34 proc.).Prawie połowa kupujących (49 proc.) spodziewa się, że w tym okresie świątecznym zrobi więcej zakupów online niż w poprzednich latach, co dodatkowo w wybranych regionach wymuszają restrykcje. W skali globalnej preferencja zakupów w sklepach w Czarny Piątek spadnie z 39 proc. 2019 roku do 28 proc. w tym roku.W przypadku konsumentów, którzy mogą robić zakupy stacjonarnie, 33 proc. pójdzie do sklepów tylko wtedy, gdy będą wiedzieć, co dokładnie zamierzają kupić, a 32 proc. z wyprzedzeniem zapozna się z ofertą danego sklepu online i również zaplanuje swoje zakupy. Liczby te sugerują pośrednio, że w bieżącym roku spadnie także nasilenie dokonywania zakupów impulsywnych.Pomimo niepewności co do schematów zakupowych konsumentów, większość sprzedawców detalicznych zmieniła strategie, aby uwzględnić obawy konsumentów dotyczące finansów i zdrowia.Prawie dziewięciu na dziesięciu (87 proc.) wprowadziło w tym roku nowe opcje dostawy, ponad połowa oferuje darmową dostawę, a 46 proc. sklepów wprowadziło opcję odbioru bezdotykowego. Więcej niż dwóch na pięciu (43 proc.) sprzedawców detalicznych oferuje więcej rabatów na cały asortyment lub więcej rabatów jednodniowych i okresowych (42 proc.) w porównaniu z poprzednimi latami. To może okazać się niezwykle istotne, biorąc pod uwagę fakt, że aż 4 na 5 Polaków do zakupów skłania obniżka ceny (za „Polacy i Black Friday 2020”).Sprzedawcy nie zapominają również o wrażeniach z zakupów w sklepie: 93 proc. detalistów podjęło kroki w celu przyciągnięcia klientów do sklepu, 50 proc. wprowadziło ograniczenie liczby klientów w swoich sklepach, aby zapewnić możliwość zachowania bezpiecznego dystansu, a 43 proc. wprowadziło więcej opcji płatności bezdotykowych . Wysiłki te nie zostały podjęte na próżno, ponieważ nawet w sytuacji minimalizacji obostrzeń, będziemy mieli do czynienia ze zmianą przyzwyczajeń konsumentów w perspektywie długofalowej, a środki ostrożności z pewnością zostaną z nami na dłużej.