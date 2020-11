Polskie banki awangardą cyfryzacji. Do poprawy user experience

Wprawdzie funkcjonalności polskiej bankowości elektronicznej plasują ją znacznie powyżej światowej średniej, to nie oznacza to jednocześnie, że we wszystkim jest ona awangardą. Potwierdzeniem tego jest zrealizowane przez Deloitte badanie "Digital Banking Maturity 2020. How banks are responding to digital (r)evolution?". Wynika z niego, że sporo do nadrobienia mamy w dziedzinie user experience. Okazuje się bowiem, że w oferowanych użytkownikom doświadczeniach jesteśmy nieco gorsi od globalnej czołówki. Poprawy wymagają m.in. procedury zgłaszania utraconej karty płatniczej.

Choć dojrzałość cyfrowa polskich banków jest lepsza niż średnia światowa, istnieją jednak obszary, które zdecydowanie wymagają poprawy. O ile przewaga polskich banków jest najbardziej widoczna w zarządzaniu produktami i rachunkami oraz w procesie otwierania konta, to w przypadku obsługi klienta online czy sprzedaży produktów dodatkowych Polska znajduje się poniżej średniej globalnej. Biorąc pod uwagę, jak bardzo pandemia koronawirusa zmieniła sposób postępowania konsumentów, także w obszarze bankowości, wydaje się, że polskie banki powinny poprawić przede wszystkim obszary swojej działalności dotyczące budowania trwałych relacji z użytkownikami – mówi Michael Wodzicki, Partner Zespołu SAMA (Strategy, Analytics and M&A), Deloitte.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Torbz - Fotolia.com User experience do poprawy Eksperci Deloitte ocenili, że UX polskich banków pozostaje w tyle za cyfrowymi liderami.

User experience a satysfakcja klientów

ścieżce zakupu ubezpieczenia (20 proc. vs 44 proc.),

zgłoszeniu zagubionej karty (45 proc. vs 66 proc.),

zamknięciu konta (18 proc. vs 38 proc.) oraz

zakupie produktu kredytowego (57proc. vs 75 proc.).

Skuteczne pierwsze wrażenie

Wskazówki dla klientów i przyjazny user experience podczas otwierania konta są niezbędne, aby wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie. A to ono jest najczęściej decydujące dla efektywnego pozyskania i trwałego utrzymania klienta banku. Niezbędne jest też stałe zwiększanie funkcjonalności i dostosowywanie oferowanych narzędzi do zmieniającego się otoczenia, np. poprzez wprowadzanie usprawnień związanych z ograniczeniem dostępności placówek z powodu pandemii – mówi Daniel A. Majewski, Starszy menadżer w dziale Doradztwa Strategicznego, Deloitte.

Dążenie do zapewnienia jak najlepszego doświadczenia użytkownika stanowi niezbędny element rozwoju cyfrowych strategii banków. W tym celu należy tak dobrać funkcjonalności UX, aby wspomagały poprawę satysfakcji klientów. Pomocne w tym jest zidentyfikowanie, które kluczowe obszary w przypadku danego banku należy poprawić, aby zwiększyć zadowolenie klienta z wykorzystania kanałów zdalnych – mówi Przemysław Szczygielski, Partner, lider zespołu doradztwa regulacyjnego i ryzyka, lider sektora finansowego w Polsce w Deloitte