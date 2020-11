Transformacja cyfrowa przyspiesza. 6 obszarów, które skorzystały na pandemii

Wprawdzie w kontekście pandemii częściej mówi się o jej negatywnych skutkach, to nie można jednak zapominać, że przyczyniła się ona również do znacznego przyspieszenia transformacji cyfrowej. W których obszarach widać największy postęp? Polski software house ITMAGINATION wskazuje na 6 beneficjentów bieżącej sytuacji.

Każda strona stosunków gospodarczych i społecznych w mniejszym lub większym stopniu musi korzystać z technologii cyfrowych, aby funkcjonować w dzisiejszym świecie – mówi Marcin Dąbrowski, Chief Innovation Officer w ITMAGINATION.

Telemedycyna pomaga dbać o zdrowie

Kliknij, aby powiekszyć fot. Elnur - Fotolia.com Telemedycyna beneficjentem pandemii Pacjenci chcą być dziś diagnozowani zdalnie, zamiast pojawiać się w placówkach medycznych, gdzie ryzyko zakażenia jest wyższe.

Cyfrowa ścieżka dla nabywców produktów i usług

Jeśli kupować, to w sieci

Nasze finanse w internecie

Cyfrowa komunikacja w pracy

Urzędy są coraz nowocześniejsze

Dynamiczny rozwój usług cyfrowych oraz sukcesywne przenoszenie się wielu dziedzin życia do świata wirtualnego wyraźnie dostrzegalne było już przed pandemią. To jednak właśnie ta ostatnia uzmysłowiła nam, że transformacja cyfrowa to nie pieśń przyszłości, ale realna i bieżąca potrzeba bardzo szerokiego grona - począwszy od konsumentów, przez przedsiębiorców po administrację publiczną.Przepełnione szpitale i wymogi zachowania dystansu społecznego sprawiły, że telemedycyna stała się w pewnym sensie jednym z beneficjentów pandemii. Pacjenci chcą być dziś diagnozowani zdalnie, zamiast pojawiać się w placówkach medycznych, gdzie ryzyko zakażenia jest wyższe. Ponadto lekarze, którzy w ostatnich miesiącach są przeciążeni, zyskują większą swobodę i elastyczność wykonywania swoich obowiązków służbowych.Oczywiście zdalne wizyty nie zastąpią tych osobistych, gdzie lekarz ma możliwość z większą dokładnością zweryfikować nasz stan zdrowia. Spotkania i diagnozy online nie sprawią, że zostaniemy wyleczeni z groźnych chorób, lecz dzięki telemedycynie możemy dowiedzieć się więcej o naszym stanie zdrowia i wiedzieć jakie dalsze kroki powinniśmy podjąć.Szacuje się, że rynek telemedyczny powinien do 2026 roku rosnąć w tempie ponad 23 proc. średniorocznie (CAGR) . Okazuje się, że technologia powoli powszechnie pojawia się w kolejnych obszarach naszego życia, teraz pomaga także dbać o to, co najważniejsze - zdrowie.Pandemia spowodowała, że dla zachowania konkurencyjności, firmy musiały przenieść do świata online swoje usługi i produkty, a także cały proces sprzedażowy oraz posprzedażowy. Nie wystarczy już oferować wysokiej jakości usług, czy wytwarzać najlepszych produktów, jeśli potencjalni klienci nie mogą odnaleźć ich w internecie. Sama obecność w sieci to dla wielu firm tzw. starej ekonomii spore wyzwanie, ale kolejnym jest zapewnienie obsługi posprzedażowej w formie online. Dla nabywców ogromnym ułatwieniem jest fakt, że dalsze procesy związane z usługą lub produktem mogą zostać rozwiązane w formie zdalnej.Świadomość tego, jak istotna jest szybka transformacja cyfrowa mają m.in. polskie firmy. Według raportu Banku Światowego i PARP „COVID-19 Business Pulse Survey - Polska”, w trakcie pandemii 32 proc. przedsiębiorstw po raz pierwszy zainwestowało we wdrożenie lub zwiększyło użycie platform cyfrowych, a najczęściej na takie rozwiązania decydowały się podmioty handlowe i usługowe.Branża handlowa jest jedną z najbardziej negatywnie dotkniętych przez pandemię, ponieważ ograniczenie lub zamknięcie sklepów stacjonarnych stało się mocnym ciosem dla firm z tego sektora. Jednocześnie aktualna sytuacja sprawiła, że na znaczeniu zyskał e-commerce. Kolejne firmy przenoszą się do sieci lub rozbudowują już istniejące sklepy online, aby oferować swoje produkty dla szerszego grona odbiorców. Walka o klienta nie odbywa się już w formie reklam na witrynach sklepowych, ale tych internetowych.Rynek e-commerce od lat zdobywał popularność, ponieważ taka forma zakupów jest wygodniejsza, oferta produktów jest coraz szersza, a niskie koszty transportu coraz częściej nie obciążają już klienta końcowego. Konsumenci przestali ograniczać zakupy online do elektroniki czy odzieży. Dziś zamawiamy nawet codzienne zakupy spożywcze, czy nabywamy samochody w wirtualnych salonach.Transformacja cyfrowa i przestawienie się na handel internetowy to także korzyści dla firm z branży, ponieważ dzięki takiemu modelowi biznesowemu znacznie ograniczają stałe koszty utrzymania powierzchni handlowych. Według danych PMR, w Polsce e-commerce stanowił w 2019 roku 11 proc. rynku detalicznego, gdy według szacunków w 2025 roku będzie to już 20 proc. W efekcie pandemii, w tym roku rynek wzrośnie o 26 proc. w ujęciu rok do roku, co jest najwyższym wskaźnikiem od wielu lat.Bankowość to kolejna branża, która w efekcie pandemii jeszcze bardziej przyspieszyła cyfrowo, chociaż usługi finansowe online od pewnego czasu stają się coraz popularniejsze na świecie i również w Polsce. Według ekspertów, do 2027 roku ten rynek powinien rosnąć w tempie kilkunastu procent rocznie.W odniesieniu do Polski warto wskazać, że według raportu Związku Banków Polskich „Covid-19, banki i technologia”, w drugim kwartale 2020 roku liczba aktywnych indywidualnych użytkowników bankowości internetowej przekroczyła już 19 milionów, a ponad 12,9 milionów osób korzysta z bankowości mobilnej. Okazało się, że zamiast wizyty w oddziale wolimy korzystać z usług finansowych poprzez internet, a pandemia tylko przyspieszyła ten trend.Dzisiaj jest to bardzo proste, ponieważ już większość operacji bankowych dla klientów indywidualnych i firm możemy zrealizować online. Dzięki transformacji cyfrowej rozwojowi branży fintech, oferta zdalnych usług finansowych nie ogranicza się wyłącznie do podstawowych czynności. Coraz częściej możemy w ten sposób podpisywać np. umowy leasingowe, co jeszcze niedawno nie było tak powszechnie możliwe w formie zdalnej. Obecnie cały proces zakupu samochodu, nowego lub używanego może odbyć się poza salonem, ponieważ mamy do dyspozycji tzw. wirtualne salony, w którym na ekranie komputera dokładnie obejrzymy nasze przyszłe auto, a doradca pomoże wypełnić wszelkie formalności związane z finansowaniem zakupu pojazdu.Masowe przejście na model pracy zdalnej wymusiło szersze korzystanie z narzędzi cyfrowych do komunikacji zespołowej i realizacji obowiązków służbowych. Mocno wzrosło zastosowanie takich aplikacji jak Zoom czy Microsoft Teams, które stały się nieodłącznym elementem codziennej pracy i sposobem na utrzymywanie relacji z zespołem oraz klientami. W firmach w większym zakresie pojawił się cyfrowy obieg dokumentów, aby zapewnić wyższy komfort pracy, oszczędzić czas oraz redukować koszty administracji i negatywny wpływ ich druku na środowisko.Po kilku miesiącach pracy online, co raz więcej pracodawców i pracowników jest skłonnych funkcjonować w takim trybie. W Polsce, według badania portalu Pracuj.pl, prawie połowa pracowników docenia hybrydowy model pracy i znacznie rośnie odsetek osób, które chcą w pełni pracować zdalnie i raz na jakiś czas pojawiać się w biurze. Jednocześnie nie cierpi na tym wydajność, ponieważ znaczna większość badanych ocenia, że ich efektywność jest taka sama jak w biurze.Oprócz prywatnych firm, również administracja publiczna stała się bardziej przyjazna online. Według ostatnich badań, aż 71 proc. Polaków załatwia sprawy urzędowe przez internet, a połowa urzędników potwierdza, że już wszystkie formalności urzędowe można zrealizować online . Optymistyczne dane przedstawia także Ministerstwo Cyfryzacji. W raporcie „Cyfryzacja podczas pandemii - innowacje, bezpieczeństwo, e-administracja” rząd informuje, że w tym roku tylko do końca sierpnia Polacy założyli ponad 3,3 miliona profili zaufanych, które są podstawą do korzystania z usług cyfrowej administracji.Wizyty w urzędach wiążą się z naszym codziennym funkcjonowaniem, a ich ograniczenie sprawiło, że obywatele musieli w jeszcze większym stopniu korzystać z administracji online. Na szczęście także i te procedury stają się coraz prostsze i bardziej przyjazne nawet dla obywatela, który nie jest biegły w obcowaniu online.