Hakerzy też czekają na Czarny Piątek. Uważaj na kody QR

Przed nami Czarny Piątek, potem Cyber Monday, a tuż po nich boom na kupowanie prezentów świątecznych. Jest więc jasne, że w sieci roić się będzie od kupujących. Równie pewne jest to, że na wzmożonym ruchu w sieci skorzystać będą chcieli hakerzy. Co zrobić, aby uchronić się przed zastawianymi przez nich pułapkami? Na co zwracać szczególną uwagę? Oto, co w tej kwestii radzi Bitdefender.

Przeczytaj także: 4 zagrożenia specjalnie na Black Friday

Kliknij, aby powiekszyć fot. Maksym Yemelyanov - Fotolia.com Hakerzy też czekają na Czarny Piątek Czarny piątek rozpoczyna się 27 listopada. Na ten dzień czekają z utęsknieniem handlowcy oraz klienci, a także cyberprzestępcy.

6 rad na Black Friday

Rób zakupy na znanych witrynach i unikaj linków zamieszczonych w e-mailach lub na platformach mediów społecznościowych, które promują specjalne zniżki i oferty od nieznanych sprzedawców. Korzystaj z bezpieczniej sieci Wi-Fi podczas przeglądania ofert, a zwłaszcza realizacji transakcji online. Jeśli to możliwe włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) lub wieloskładnikowe (MFA) dla wszystkich kont online i transakcji finansowych. Zmień hasła do wszystkich swoich kont internetowych, szczególnie tych powiązanych z platformami e-commerce. Skonfiguruj alerty dotyczące kart kredytowych, które mogą pomóc chronić przed oszustwami, szybko powiadamiając o podejrzanych lub nietypowych obciążeniach. Korzystaj z oprogramowania zabezpieczającego na urządzeniach końcowych.

W miniony Czarny Piątek na zakupy online wybrały się 93 miliony konsumentów, co obniżyło przychody stacjonarnych sklepów o wcale niemałe 6 proc. Można się spodziewać, że w tym roku, na skutek spowodowanych pandemią obostrzeń w handlu, wartości te będą jeszcze większe.Przewidywania ekspertów zakładają, ze w Czarny Piątek amerykańscy e-kupujący wysupłają ze swoich portfeli - bagatela - 148,5 mld dolarów. Kwota jest na tyle imponująca, że kusić będzie z pewnością także różnej maści hakerów.Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w 2019 roku liczba ataków phishingowych w sektorze handlu detalicznego wzrosła o 233 procent w ujęciu rocznym. Bardzo duża liczba reklam przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty e-mail, często prowadzi do tego, że konsumenci nie reagują na sygnały ostrzegawcze i stają się jeszcze bardziej podatni niż zwykle na wyłudzanie danych uwierzytelniających oraz różnorakie oszustwa.W czasie zarazy hakerzy wykazują się dużą pomysłowością i bardzo sprawnie posługują się sztuczkami socjotechnicznymi, wykorzystując strach, niepewność czy panującą w mediach dezinformację. W okresie przedświątecznym z całą pewnością wykorzystują zestaw dotychczas używanych narzędzi i nie można wykluczyć, że sięgną po nowe metody.Najświeższym przykładem jest zamieszanie wywołane długo oczekiwaną premierą konsoli Play Station. Bitdefender Antispam Lab odnotował gwałtowny wzrost korespondencji związanej z PS5 pomiędzy 29 a 30 października. Co ciekawe, aż 72 spośród wszystkich e-maili związanych z tym tematem należało do spamu.Eksperci z Bitdefendera zalecają też dużą czujność podczas używania kodów QR, które w ostatnich latach zyskały dużą popularność. Wprowadzenie środków dystansowania społecznego dodatkowo przyczyniło się do korzystania z tego rozwiązania. Kody QR najczęściej znajdują się w reklamach i przekierowują klientów na strony internetowe promowanych produktów. Należy jednak mieć na uwadze, iż hakerzy mogą tworzyć złośliwe kody QR i kodować niestandardowe ładunki, aby przekierowywać użytkowników do fałszywych witryn internetowych i kraść dane osobowe lub instalować na urządzeniu złośliwe oprogramowanie