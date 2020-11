Cyberprzestępczość czeka na wyprzedaże. Stare i nowe zagrożenia

Pandemia wywarła istotny wpływ na zachowania konsumentów. Można spodziewać się, że w tym roku szczególnie tłumnie wyruszymy na zakupy internetowe, za czym przemawiać będą przede wszystkim względy bezpieczeństwa. Już wkrótce czkają nas dwie duże okazje zakupowe - Black Friday i Cyber Monday. Warto abyśmy pamiętali, że o intensyfikacji zakupów pamięta również cyberprzestępczość. Jak kupować, aby nie wpaść w zastawioną przez nią pułapkę?

Przeczytaj także: Black Friday i Cyber Monday - okazje, które czynią złodzieja

Jak robić bezpieczne zakupy podczas sezonu wyprzedażowego?

Powszechne zagrożenia

Brak zabezpieczeń publicznych sieci Wi-Fi – Warto dwa razy zastanowić się przed dokonywaniem zakupów online podczas korzystania z publicznego Wi-Fi. Cyberprzestępcy często włamują się do takich sieci, aby przejąć dane. Mogą nawet przesiadywać w miejscach publicznych i analizować dane przesyłane przez samodzielnie udostępniony przez nich hotspot o przykładowej nazwie „Free Public Wi-Fi”. Jeśli nieświadomy użytkownik połączy się z taką siecią, cyberprzestępca jest w stanie przechwycić cały ruch pomiędzy urządzeniem ofiary, a witryną e-commerce lub dowolną inną stroną internetową. Jeśli to możliwe, należy więc unikać publicznego Wi-Fi, chyba że ktoś korzysta z szyfrowanego połączenia za pomocą VPN. Najbezpieczniejszym miejscem na zakupy online jest domowa sieć.

– Warto dwa razy zastanowić się przed dokonywaniem zakupów online podczas korzystania z publicznego Wi-Fi. Cyberprzestępcy często włamują się do takich sieci, aby przejąć dane. Mogą nawet przesiadywać w miejscach publicznych i analizować dane przesyłane przez samodzielnie udostępniony przez nich hotspot o przykładowej nazwie „Free Public Wi-Fi”. Jeśli nieświadomy użytkownik połączy się z taką siecią, cyberprzestępca jest w stanie przechwycić cały ruch pomiędzy urządzeniem ofiary, a witryną e-commerce lub dowolną inną stroną internetową. Jeśli to możliwe, należy więc unikać publicznego Wi-Fi, chyba że ktoś korzysta z szyfrowanego połączenia za pomocą VPN. Najbezpieczniejszym miejscem na zakupy online jest domowa sieć. Kopiowanie kart płatniczych – Złodzieje numerów kart płatniczych (skimmerzy) nie ograniczają swojej aktywności wyłącznie do fizycznych sklepów, ale są obecni również online. W ostatnich latach wśród cyberprzestępców coraz popularniejsze jest złośliwe oprogramowanie umożliwiające zdalne odczytywanie zawartości pamięci urządzeń rejestrujących sprzedaż, np. serwerów obsługujących e-witryny lub kas fiskalnych (RAM scraping). Aby tego typu atak mógł się udać, napastnicy muszą uzyskać dostęp do systemu sprzedaży, a następnie zainstalować na nim złośliwe oprogramowanie, przeznaczone do przechwytywania danych kart płatniczych. Transakcja oczywiście jest realizowana, ale równolegle cyberprzestępca gromadzi wszelkie informacje o karcie. Ponieważ klienci nie mają wpływu na to, czy atak się powiedzie, należy korzystać z usług dużych, renomowanych sprzedawców, którzy chronią swoją infrastrukturę za pomocą profesjonalnych rozwiązań, np. firewalli aplikacji web.

– Złodzieje numerów kart płatniczych (skimmerzy) nie ograniczają swojej aktywności wyłącznie do fizycznych sklepów, ale są obecni również online. W ostatnich latach wśród cyberprzestępców coraz popularniejsze jest złośliwe oprogramowanie umożliwiające zdalne odczytywanie zawartości pamięci urządzeń rejestrujących sprzedaż, np. serwerów obsługujących e-witryny lub kas fiskalnych (RAM scraping). Aby tego typu atak mógł się udać, napastnicy muszą uzyskać dostęp do systemu sprzedaży, a następnie zainstalować na nim złośliwe oprogramowanie, przeznaczone do przechwytywania danych kart płatniczych. Transakcja oczywiście jest realizowana, ale równolegle cyberprzestępca gromadzi wszelkie informacje o karcie. Ponieważ klienci nie mają wpływu na to, czy atak się powiedzie, należy korzystać z usług dużych, renomowanych sprzedawców, którzy chronią swoją infrastrukturę za pomocą profesjonalnych rozwiązań, np. firewalli aplikacji web. Fałszywe sklepy internetowe – W okresie przedświątecznym pojawia się mnóstwo fałszywych sklepów internetowych, których celem jest wyłudzenie od użytkowników danych kart płatniczych lub informacji osobowych. Takie witryny oferują niesamowite zniżki lub możliwość „kupna” trudnodostępnych produktów. Odwiedzając każdy sklep po raz pierwszy warto upewnić się, że jest wiarygodny: poszukać opinii w sieci lub sprawdzić, czy firma, która podaje się za właściciela sklepu, posiada fizyczny adres i numer telefonu. Należy unikać stron, które wymagają bezpośrednich przelewów bankowych lub w których przesyłka za pobraniem jest nadzwyczajnie wysoko płatna.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wyprzedaże Cyberprzestępcy czekają na sezon wyprzedażowy

Nowe zagrożenia

Złośliwe oprogramowanie na stronach internetowych – Zespół FortiGuard Labs zidentyfikował „web-based malware” jako najpopularniejszy nośnik złośliwego oprogramowania w pierwszej połowie 2020 roku. Ten sposób ataku, wykorzystywany często przy kampaniach phishingowych i oszustwach, po raz pierwszy od dawna prześcignął e-mail jako główną metodę dostarczania złośliwego oprogramowania wykorzystywaną przez cyberprzestępców. W tym roku klienci powinni szczególnie uważać na podejrzane strony, oferty i reklamy, które próbują przekierować ich z odwiedzanej bezpiecznej witryny. Czasami wystarczy tylko krótka wizyta na niebezpiecznej stronie, aby urządzenie użytkownika zostało zainfekowane.

– Zespół FortiGuard Labs zidentyfikował „web-based malware” jako najpopularniejszy nośnik złośliwego oprogramowania w pierwszej połowie 2020 roku. Ten sposób ataku, wykorzystywany często przy kampaniach phishingowych i oszustwach, po raz pierwszy od dawna prześcignął e-mail jako główną metodę dostarczania złośliwego oprogramowania wykorzystywaną przez cyberprzestępców. W tym roku klienci powinni szczególnie uważać na podejrzane strony, oferty i reklamy, które próbują przekierować ich z odwiedzanej bezpiecznej witryny. Czasami wystarczy tylko krótka wizyta na niebezpiecznej stronie, aby urządzenie użytkownika zostało zainfekowane. Przejęte uprawnienia do usług online – Cyberprzestępcy wciąż wykorzystują miliony kont premium na platformach streamingowych. Często są to wykradzione dane do logowania, które następnie sprzedaje się w Dark Webie. Jeśli użytkownik chciałby podarować komuś z rodziny subskrypcję na platformie streamingowej lub sam rejestruje się, aby skorzystać z promocji, powinien pamiętać, aby monitorować zdalną aktywność, na przykład informacje o nieznanych logowaniach. Jeśli zauważy podejrzane zdarzenia, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą usługi.

– Cyberprzestępcy wciąż wykorzystują miliony kont premium na platformach streamingowych. Często są to wykradzione dane do logowania, które następnie sprzedaje się w Dark Webie. Jeśli użytkownik chciałby podarować komuś z rodziny subskrypcję na platformie streamingowej lub sam rejestruje się, aby skorzystać z promocji, powinien pamiętać, aby monitorować zdalną aktywność, na przykład informacje o nieznanych logowaniach. Jeśli zauważy podejrzane zdarzenia, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą usługi. Ataki na routery i urządzenia IoT – Nie są one bezpośrednio związane z wyprzedażami w dniach Black Friday czy Cyber Monday, ale liczba prób ataku na routery klasy konsumenckiej i urządzenia IoT stale rośnie. W nadchodzących tygodniach wiele osób wciąż będzie pracować zdalnie, więc jeśli w planach mają np. wymianę domowego sprzętu, to przed jego zakupem powinni wziąć pod uwagę bezpieczeństwo. Kradzież danych z inteligentnego termostatu nie jest wielkim problemem (cyberprzestępców raczej nie interesuje temperatura w mieszkaniu w zimie), jednak mogą wykorzystać takie urządzenia do przeprowadzenia ataków rozpoznawczych, aby wykraść firmowe hasła lub dane logowania wykorzystywane podczas zakupów.

Promowanie bezpiecznych zakupów online

Jednym z efektów pandemii był wyraźny rozwój e-commerce - aż 43% placówek handlowych zainwestowało w stworzenie lub rozbudowę swojej infrastruktury internetowej. I nie ma się im co dziwić, skoro prognozy zakładają, że w tym roku handel internetowy może święcić prawdziwe triumfy. Z danych zaprezentowanych przez Google wynika, że 3 na 4 konsumentów preferować będzie w tym roku sprzedaż elektroniczną.Warto również pamiętać, że czynnikiem dodatkowo zwiększającym ruch w polskich sklepach internetowych jest zamknięcie galerii handlowych, które otworzą się dopiero 28 listopada.Tymczasem dzień wcześniej, 27 listopada, przypada znany na całym świecie dzień wielkich promocji – Czarny Piątek ( Black Friday ), a po nim, 29 listopada, następuje tzw. Cyfrowy Poniedziałek (Cyber Monday), kiedy dużymi zniżkami objęte są przede wszystkim urządzenia elektroniczne. Są to dni wyczekiwane nie tylko przez łowców okazji, ale również cyberprzestępców. Już teraz wiadomo, że tegoroczny sezon zniżek przyniesie znacznie więcej kłopotów, niż poprzedni.Przez pandemię Covid-19 klienci częściej wybierają zakupy w sklepach internetowych, a dostępność wielu pożądanych produktów może być ograniczona. W rezultacie zarówno klienci, jak i sprzedawcy muszą uważać na oszustów, którzy za pośrednictwem fałszywych e-sklepów oferują produkty w podejrzanie niskich cenach, aby zwabić ofiary, wykraść ich wrażliwe dane i zarobić na popełnionych błędach. Wiele osób będzie płaciło za zakupy w internecie za pomocą kart płatniczych. Przed wybraniem tej metody warto jednak zastanowić się, kto może uzyskać dostęp do przekazanych danych. Czujność i zdrowy rozsądek to najlepszy sposób na unikanie takiego ryzyka.Specjaliści Fortinet przygotowali zestawienie najważniejszych zagrożeń, na które w tym sezonie szczególnie powinni być wyczuleni klienci sklepów internetowych. Obejmują one zarówno tradycyjne rodzaje ryzyka związane z zakupami online, jak również całkiem nowe zjawiska w sieci, wywołane przez pandemię.Najlepszym sposobem na unikanie cyberzagrożeń podczas sezonu wyprzedażowego jest stosowanie zasad cyberhigieny i zdrowego rozsądku podczas zakupów online. Warto trzymać się zaufanych sprzedawców i korzystać raczej z kart kredytowych niż debetowych, ponieważ są bezpieczniejsze dzięki dodatkowym funkcjom ochrony przed oszustwami. Gdyby doszło do najgorszego, łatwiej będzie odzyskać pieniądze.W okresie pandemii możliwość kupowania produktów, wysyłania prezentów i łączenia się z bliskimi za pomocą internetu jest niezwykle przydatna. Trzeba jednak zrozumieć, że te udogodnienia nie są wolne od ryzyka. Zamiast przedwcześnie ekscytować się wielkimi promocjami przy zakupach, lepiej poświęcić, szczególnie w tym roku, chwilę na ponowne zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Warto także podzielić się tą wiedzą ze swoimi znajomymi i członkami rodziny, zwłaszcza mniej obytymi z cyfrowym światem.