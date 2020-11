Bitdefender: cyberataki ransomware to 2 razy droższy przestój

Cyberataki ransomware już przed kilku laty zyskały miano epidemii. Okazuje się jednak, że na mówienie o nich w czasie przeszłym jest zdecydowanie za wcześnie. Co więcej, w tym roku nie tylko stanowią one najpoważniejsze zagrożenie dla sektora MŚP, ale również generują coraz większe straty.

Kliknij, aby powiekszyć fot. DD Images - Fotolia.com Ransomware najpoważniejszym zagrożeniem dla firm Koszty przestoju spowodowane przez ransomware wzrosły dwukrotnie.

W przypadku ataków ransomware bardzo często mówi się o kosztach związanych z okupem, zapominając nieco o stratach finansowych spowodowanych przestojem, które są zacznie większe niż opłata za odszyfrowanie danych. Obecnie średnia kwota haraczu jaki musi zapłacić przedsiębiorca za odzyskanie plików wynosi około 8 tys. dolarów. Jak widać różnica jest bardzo wyraźna. W pewnym stopniu tłumaczy to zachowanie niektórych firm wolących zapłacić okup niż ponosić ogromne koszty spowodowane paraliżem infrastruktury IT. Jednak my stoimy cały czas na stanowisku, iż nie należy płacić okupów.- mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce

Jak podaje raport „State of the Channel Ransomware Report”, przeciętny koszt przestoju spowodowanego cyberatakiem ransomware wycelowanym w małą lub średnią firmę sięga aż 274 200 dolarów. Jak bardzo wygórowana jest to wartość? Bardzo - wystarczy bowiem wspomnieć, że jest o 94% wyższa aniżeli w zeszłym roku i o blisko 600 proc. przewyższa wynik z 2018 roku.Sprawa jest zatem poważna. Tym bardziej, że niemal wszystkie firmy z sektora MŚP (95 proc.) przyznają, że obecne cyberataki ransomware są o wiele bardziej złożone, dotkliwe i intensywne od tych, których doświadczały w poprzednich latach.Pewnego rodzaju pocieszeniem może być fakt, iż przedsiębiorcy zwiększają swoje wydatki na cyberbezpieczeństwo . Co drugi uczestniczący w badaniu MSP stwierdził, iż jego klienci przeznaczają więcej pieniędzy na bezpieczeństwo IT niż w ubiegłym roku.Usługodawcy zwrócili uwagę na dwie główne przyczyny szybkiego rozprzestrzenia się ransomware’u. 59 proc. respondentów wskazało na zdalną pracę, zaś 52 proc. na przeniesienie części obciążeń do chmury publicznej. Hakerzy w czasie pandemii najchętniej biorą na cel branżę medyczną - 59 proc. MSP stwierdziło, że jest ona najbardziej narażona na cyberataki ransomware. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się małe kliniki, zazwyczaj nie posiadające wewnętrznych działów IT.Badanie Datto ujawniło trzy główne sposoby jakimi oprogramowanie ransomware atakuje ofiary. MSP najczęściej wymieniali phishing , ataki na SaaS (Sotware as a Service) oraz aplikacje urządzeń końcowych obsługiwanych przez system operacyjny Windows - aż 91 proc. tegorocznych cyberataków ransomware było wymierzonych w użytkowników „okienek”.