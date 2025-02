Cyberbezpieczeństwo firm, czyli bezpiecznie już było

Pojawiła się ósma odsłona cyklicznego "Barometru cyberbezpieczeństwa" autorstwa KPMG, a w nim dość niepokojące doniesienia na temat krajobrazu cyberzagrożeń, w którym przychodzi działać rodzimym firmom. Okazuje się m.in., że w minionym roku liczba firm, które nie padły ofiarą żadnego cyberataku pikowała do poziomu 17%. To najniższy wynik, z jakim mieliśmy do czynienia w całej historii badania.

Przeczytaj także: Cyberataki to norma w polskim biznesie. Jak atakują cyberprzestępcy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich cyberzagrożeń w największym stopniu obawiają się firmy?

Z jakimi wyzwaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa muszą się zmagać?

Z jakich narzędzi AI korzystają przedsiębiorstwa?

Czy organizacje są gotowe na Rozporządzenie AI Act?

Ranking cyberzagrożeń 2025 – wycieki danych wyprzedzają phishing

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Cyberzagrożenia stanowiące największe ryzyko dla organizacji Na trzecim miejscu znalazły się ataki typu odmowa usługi, co stanowi najbardziej zauważalną zmianę w polskim krajobrazie cyberzagrożeń Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Sztuczna inteligencja a wyzwania cyberbezpieczeństwa

Skutki ekspansji AI w obszarze cyberbezpieczeństwa są trudne do przewidzenia, ponieważ obejmują szerokie spektrum potencjalnych scenariuszy. Sztuczna inteligencja może nie tylko generować nowe zagrożenia, takie jak zaawansowane oszustwa czy kradzież tożsamości, ale również oferować znaczące wsparcie w ochronie przed cyberatakami. Jej możliwości obejmują analizę danych, bardziej efektywne wykrywanie oszustw oraz przeprowadzanie zaawansowanych testów penetracyjnych, co czyni ją narzędziem o podwójnej roli — zarówno sprzymierzeńcem, jak i przeciwnikiem w walce z cyberzagrożeniami. Warto zauważyć, że ponad połowa badanych przewiduje wzrost zagrożeń związanych z nowymi typami ataków wynikającymi z szerokiego wdrożenia AI. Jednocześnie ponad jedna czwarta respondentów uważa, że AI nie wpłynie istotnie na poziom zagrożeń, a 16% liczy na spadek ryzyka dzięki jej zastosowaniom w ochronie cyfrowej – mówi Michał Kurek, Partner i Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Sztuczna inteligencja otwiera przed firmami ogromne możliwości rozwoju, ale jej implementacja niesie również wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Nierozważne wdrażanie AI może zwiększać podatność organizacji na zagrożenia, dlatego kluczowe jest odpowiedzialne podejście – właściwa ocena ryzyka i wdrożenie mechanizmów zabezpieczających na każdym etapie. Odpowiednie środki ochrony pozwalają zminimalizować ryzyko i w pełni wykorzystać potencjał AI w sposób bezpieczny dla organizacji i jej interesariuszy – mówi Andrzej Gałkowski, Partner, Head of AI w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Identyfikacja podejrzanych działań użytkowników w sieci i systemach informatycznych przez dostosowane do specyfiki firmy modele AI może wyrównać siły w nierównej dotychczas walce z cyberprzestępcami. AI trwale zmieni oblicze cyberbezpieczeństwa w najbliższych latach. Tak jak i modeli biznesowych. Wdrażanie systemów AI wiąże się jednak z koniecznością przedefiniowania podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa tych aplikacji. Oczywiście zostaje cały wachlarz cyberzagrożeń specyficzny dla systemów informatycznych. Natomiast dochodzi jeszcze m.in. konieczność zabezpieczenia procesu trenowania modeli AI, który jest niezwykle wrażliwy, a mimo to najczęściej realizowany w rozluźniony pod względem bezpieczeństwa sposób, charakterystyczny dla środowisk rozwojowych – mówi Michał Kurek, Partner i Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozporządzenie AI Act – ograniczenia dotyczące systemów AI o wysokim ryzyku

Przeczytaj także: Cyberbezpieczeństwo firm cierpi przez brak pracowników

W 2024 roku liczba firm, które zarejestrowały przynajmniej jeden incydent związany z cyberbezpieczeństwem , wzrosła o 16 p.p., do 83%, w porównaniu z 2023 rokiem. Całkowita liczba prób ataków rośnie niezależnie od wielkości firmy, przy czym największą intensyfikację odnotowują duże przedsiębiorstwa – 55% z nich zauważyło wzrost lub znaczny wzrost w porównaniu do 38% średnich i 40% małych firm. O zwiększeniu intensywności ataków może świadczyć również niemal dwukrotny spadek liczby firm, które nie odnotowały żadnego ataku – z 33% do 17%, co stanowi najniższy wynik w historii ośmiu edycji Barometru cyberbezpieczeństwa.Ranking najpoważniejszych cyberzagrożeń w 2025 przyniósł istotne zmiany w porównaniu z poprzednimi czterema edycjami, w których phishing zdecydowanie dominował.W tegorocznym badaniu KPMG, nadal wiele firm uznało phishing za najpoważniejsze zagrożenie, jednak ostatecznie najwięcej badanych wskazało wycieki danych za pośrednictwem złośliwego oprogramowania . Na trzecim miejscu znalazły się ataki typu odmowa usługi, co stanowi najbardziej zauważalną zmianę w polskim krajobrazie cyberzagrożeń, w porównaniu z historycznymi wynikami, gdzie ataki te były jednymi z ostatnich na liście obaw. Na kolejnych miejscach znalazły się ogólne kampanie ransomware i kradzież danych przez pracowników.W 2024 roku największym wyzwaniem wskazywanym przez respondentów były trudności w zatrudnieniu i utrzymaniu wykwalifikowanych specjalistów (34% wskazań) oraz niewystarczające budżety (33%). Warto również zwrócić uwagę na wzrost znaczenia braku wsparcia najwyższego kierownictwa. W 2024 roku problem ten wskazało 26%, podczas gdy rok wcześniej było to 17%.Outsourcing zadań związanych z cyberbezpieczeństwem pozostaje powszechną praktyką – w 2024 roku korzystało z niego 81% badanych organizacji. Ponad połowa badanych firm deleguje więcej niż jedną funkcję bezpieczeństwa.Sztuczna inteligencja budzi liczne obawy, zwłaszcza w kontekście cyberataków, które okazują się największym wyzwaniem. Dla wielu firm stanowią one poważniejszy problem niż koszty wdrożenia czy brak kontroli nad wykorzystaniem AI przez pracowników.Sztuczna inteligencja znajduje szerokie zastosowanie w firmach, jednak preferencje w wyborze rozwiązań są wyraźnie zróżnicowane. Najwięcej organizacji (38%) korzysta z gotowych usług AI dostępnych w chmurze lub od zewnętrznych dostawców, co wskazuje na popularność łatwychdo wdrożenia i skalowalnych rozwiązań. Z kolei podejście hybrydowe, łączące modele lokalne z chmurowymi, zostało wskazane przez 16% firm, co podkreśla ich chęć wykorzystania elastyczności obu rozwiązań.Rewolucja związana ze sztuczną inteligencją oraz obawy związane m.in. z cyberbezpieczeństwem znajdują swoje odzwierciedlenie w unijnym rozporządzeniu AI Act (Rozporządzenie o sztucznej inteligencji). Choć w pełnej formie zacznie obowiązywać dopiero w 2027 roku, jego kolejne etapy są rozłożone w czasie, a już teraz obowiązują ograniczenia dotyczące systemów AI o wysokim ryzyku.Z badania KPMG w Polsce wynika, że wiele firm odkłada przygotowania do uzyskania zgodności z nowymi przepisami. Prawie połowa z nich zaplanowała działania na później (43%), bliżej terminu obowiązywania regulacji, a jedynie 18% firm już rozpoczęło projekt dostosowujący organizację do wymagań AI Act. Zaledwie 14% przedsiębiorstw jest w pełni zgodnych z wymogami, a co czwarta organizacja nie podjęła jeszcze żadnych działań przygotowawczych.