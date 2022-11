Jaki będzie Black Friday i Cyber Monday w dobie wysokiej inflacji?

Niebawem Black Friday i Cyber Monday. Czy w dobie galopującej inflacji zdecydujemy się skorzystać z organizowanych w tych dniach akcji promocyjnych? Jakie budżet przeznaczymy te na zakupy? Na te i inne pytania odpowiada badanie PAYBACK.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki odsetek Polaków skorzysta w tym roku z Black Friday i Cyber Monday?

Ile wydamy w Black Friday i Cyber Monday?

Co kupimy podczas tegorocznych akcji Black Friday i Cyber Monday?



Listopadowe promocje ulżą naszym portfelom?

74% ankietowanych zgodziło się, że oferty z okazji Black Friday i Cyber Monday stanowią dobry sposób na znalezienie wyjątkowych okazji cenowych, szczególnie w dobie wciąż rosnących cen. Co więcej, dla blisko 30% respondentów inflacja stanowi dodatkowy argument, aby wziąć w tych akcjach udział. Z kolei, 17% osób przyznało, że obecna trudna sytuacja ekonomiczna na tyle ograniczyła ich możliwości finansowe, że z promocji w ostatnich dniach listopada nie skorzystają w ogóle - komentuje Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.

Moda i elektronika na zakupowym podium

Budżet na promocje cenowe

Nasze zakupowe apetyty w tych dniach mogą być tym większe, im wyższe będą rabaty, jakie zaoferują nam sklepy. W naszym badaniu 31% respondentów przyznało, że liczą na promocje rzędu 50-70%, a 30% ankietowanych spodziewa się obniżek przynajmniej na poziomie 30-50% - dodaje Katarzyna Grzywaczewska.

Aż 84% uczestników badania PAYBACK Opinion Poll, wie czy są Black Friday i Cyber Monday. Jednak tylko 56% potrafi wskazać daty, kiedy te dni wypadają w tym roku.Polacy z reguły chętnie polują na zakupowe okazje. W ubiegłym roku z ofert promocyjnych w tych dniach skorzystało 46% respondentów badania PAYBACK, czyli niemal tyle samo co w 2020 roku. Jeśli zaś chodzi o preferowany sposób robienia zakupów, to z niewielką przewagą wygrały sklepy online, które wybrało 37% ankietowanych. Do sklepów stacjonarnych wybrał się z kolei co trzeci badany, a 31% respondentów zdecydowało się zarówno na zakupy stacjonarne, jak i online.W tym roku z kolei w akcjach z okazji Black Friday i Cyber Monday zamierza wziąć udział 36% ankietowanych. Blisko 60% respondentów nie zdecydowało jeszcze, czy w tym czasie skorzysta z promocji zakupowych.A jak wyglądają nasze koszyki zakupowe podczas tych dwóch wyjątkowych dni? Te różnią się w zależności od płci konsumentów. I tak, w ubiegłym roku najchętniej wybierana kategoria produktów wśród pań to odzież i buty (29% kobiet), na drugim miejscu znalazły się kosmetyki i perfumy (17%), a na trzecim, ex aequo, artykuły dla dzieci, elektronika i artykuły spożywcze, które wskazało po 9% respondentek. Wśród panów, co czwarty kupował elektronikę, 20% mężczyzn korzystało z ofert sklepów z odzieżą lub obuwiem, a 11% wybrało artykuły RTV/AGD.W tym roku najwięcej, bo 26% konsumentek ponownie kupi odzież lub buty, 17% - kosmetyki i perfumy, a po ok. 8% poszukiwać będzie promocyjnych cen produktów spożywczych lub artykułów wyposażenia wnętrz. Wśród panów najatrakcyjniejszą kategorią produktów nadal pozostaje elektronika, którą wskazał co czwarty mężczyzna. Odzież lub buty zamierza kupić w tym czasie 21% respondentów płci męskiej, a 14% artykuły RTV/AGD.Co więcej, ponad połowa wszystkich respondentów (52%), chce wykorzystać nadchodzące okazje, by wcześniej znaleźć prezenty z okazji Mikołajek lub Bożego Narodzenia.Najważniejszą kwestią w przypadku polowania na okazje jest oczywiście budżet. Jak wynika z badania PAYBACK, 27% konsumentów na zakupy z okazji Black Friday i Cyber Monday planuje wydać między 301 zł a 500 zł, a co czwarty ankietowany – pomiędzy 101 a 300 zł.O atrakcyjnych cenowo okazjach najczęściej dowiadujemy się online – przede wszystkim przeglądając media społecznościowe, które wskazało 43% ankietowanych, na stronach z ofertami promocyjnymi (40%) lub bezpośrednio na stronach poszczególnych sklepów lub producentów, które odwiedza co trzeci respondent. Poszukiwania konkretnych promocji rozpoczynają się zwykle, bo w przypadku blisko 40% konsumentów, na kilka dni przed Black Friday i Cyber Monday. Jednocześnie, tylko co czwarty ankietowany PAYBACK Opinion Poll zaliczyłby siebie do kategorii łowców okazji.