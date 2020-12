Dlaczego Czarny Piątek zawiódł Polaków?

20, 30 czy nawet 50%. Na takie obniżki czekało z pewnością wielu Polaków, odliczając dni do tegorocznego Czarnego Piątku. Czy powinni czuć się rozczarowani? Niestety tak. Tego przynajmniej dowodzi analiza przeprowadzona przez ITMAGINATION. Eksperci wzięli pod lupę 6 popularnych kategorii produktów, udowadniając, że wielkie obniżki to raczej sztuczka marketingowców niż rzeczywistość kupujących.

Przeceny to tylko teoria

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kaspars Grinvalds - Fotolia.com Przeceny w Black Friday to tylko złudzenie Średnie ceny najpopularniejszych artykułów RTV i AGD w Czarny Piątek były wyższe o ponad 8 proc. wobec ich najniższych poziomów z ostatnich 90 dni.

Podobną tendencję ruchów cenowych zauważamy podczas całego Black Week. Nasze analizy wskazują, że średnie ceny w „czarnym tygodniu” były wyższe o 1,8 proc. wobec najniższej ceny z ostatniego miesiąca oraz wyższe o ponad 7 proc. w stosunku do tej najniższej z 3 miesięcy. Biorąc pod uwagę minimalne wartości z tygodni poprzedzających masowe wyprzedaże, wbrew powszechnej teorii, nie można mówić o istotnych rabatach podczas Black Week. Wyróżniającym się przykładem z tego roku są ceny drukarek, które podczas Black Week były średnio o 11 proc. droższe wobec najniższych wartości z ostatnich 90 dni – mówi Marcin Dąbrowski, Chief Innovation Officer w ITMAGINATION.

Aby zapłacić mało, należy być czujnym

Czarny Piątek nie zachwycił nas cenami. Nie dość, że obniżki wcale nie były tak okazałe, jak się spodziewaliśmy, to jeszcze w wielu przypadkach okazało się, że w ogóle nie było o nich mowy. Przykładem, czego dowiedli eksperci data science z ITMAGINATION, były chociażby niektóre sprzęty z kategorii AGD i RTV, które w Black Friday oferowano w cenach zawyżonych o ponad 3 proc. względem ofert minimalnych z poprzedniego miesiąca.Rozbieżność ta była jeszcze większa, gdy wziąć pod uwagę perspektywę 90 dni. W takim ujęciu poziomy cenowe były wyższe średnio o ponad 8 proc.Co ciekawe, ceny analizowanych artykułów podczas Black Friday były najniższe względem całego Black Week jedynie w 79 proc. Minimalną cenę w ciągu ostatnich 30 dni w trakcie Czarnego Piątku osiągnęło tylko 32 proc. produktów, a średnia obniżka to niecałe 5 proc.Eksperci ITMAGINATION przeprowadzili analogiczne badanie w zeszłym roku. Okazało się, że ceny w sklepach online rosły w trakcie tygodni poprzedzających Black Friday. Rzeczywisty średni spadek cen podczas Czarnego Piątku (w stosunku do początku miesiąca) wyniósł 5,5 proc. Po zakończeniu Black Friday, gdy pojawia się Cyber Monday i Black Week analiza wykazała, że ceny większości produktów elektronicznych we wszystkich kategoriach ponownie wzrosły.W tegorocznym badaniu specjaliści wzięli pod uwagę 6 rodzajów produktów (pralki, lodówki, laptopy, drukarki, telewizory, telefony), które konsumenci chętnie kupują w czasie Black Friday i Black Week. Eksperci są jednomyślni w stwierdzeniu, że znalezienie korzystnych ofert wymaga wnikliwego badania rynku przy pomocy porównywarek internetowych z historią cen oraz portali i forów dyskusyjnych, gdzie użytkownicy skupieni na konkretnych grupach produktów informują o zakupowych okazjach.Okazuje się, że znaczne obniżki podczas Black Friday i Black Week obowiązują wyłącznie w reklamach, a głównym celem sprzedających jest przyciągnięcie klientów lub wyprzedaż stanów magazynowych. Ceny należy śledzić podczas całego Black Week, a nie wyłącznie podczas Black Friday i Cyber Monday, ponieważ ceny połowy badanych produktów były zmanipulowane przed tym okresem. Według analizy, największe wahania cenowe dotyczyły drukarek i laptopów, a najmniejsze telewizorów i telefonów.