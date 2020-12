PARP: stopą bezrobocia Polska może się pochwalić?

Wprawdzie trudno jeszcze mówić, że sytuacja polskich pracowników jest tak dobra, jak przed pandemią, to jednocześnie okazuje się, że mówienie o niej wyłącznie w negatywach również nie jest uprawnione. Z jednej strony w sześciu województwach odnotowano ostatnio spadek liczby bezrobotnych, z drugiej - nadal przeszło milion z nas boryka się z brakiem pracy. W tej grupie dominują kobiety (blisko 54%) - wynika z ostatniej odsłony raportu PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Listopad 2020”.

W październiku 2020 r. spadek stopy bezrobocia nastąpił w 6 z 16 województw. Były to województwa opolskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie oraz świętokrzyskie. Wciąż jednak Warmia i Mazury, Kujawy, ale także Świętokrzyskie i Podkarpacie to regiony, gdzie to bezrobocie jest relatywnie wysokie na tle reszty kraju – mówi Anna Skowrońska, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Wciąż wysokie bezrobocie wśród młodych Europejczyków

Rynek pracy odczuwa skutki pandemii

To o jedną piątą mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na rynkach pracy w dużych polskich miastach nadal widać wpływ pandemii koronawirusa. We wszystkich 10 analizowanych aglomeracjach w Polsce w październiku br. pojawiło się mniej ofert pracy niż w analogicznym okresie 2019 r. – dodaje Daniel Nowak, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Najczarniejsze scenariusze, które formułowano jeszcze na początku pandemii, niejednokrotnie zakładały, że w efekcie kryzysu bezrobocie w Polsce poszybuje na dawno niewidziane poziomy. Póki co okazuje się, że najwięksi pesymiści nie mieli racji. Po czerwcowym skoku do 6,1 proc. stopa bezrobocia rejestrowanego w naszym kraju ciągle utrzymuje ten poziom. Dla porównania rok wcześniej było to o zaledwie 1,1 p.proc. mniej.Jak pisze PARP, u schyłku października 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1,019 mln bezrobotnych. W porównaniu z wrześniem 2020 r. ich liczba spadła o 4,7 tys., czyli o 0,5 proc. Niestety jeśli spojrzeć ujęciu rocznym mamy już wzrost o ponad 1/5 (+178,5 tys., 21,2 proc.).Według danych resortu pracy w październiku 2020 r. pracodawcy zgłosili do urzędów 98,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli o 13 tys. ofert (11,7 proc.) mniej niż we wrześniu 2020 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r. wyniosło 5 458,88 zł i w porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrosło o 1,6 p.p., natomiast rok do roku było większe o 4,7 p.p. Wśród osób bezrobotnych już kolejny miesiąc kobiet jest więcej niż mężczyzn. Stanowią one w tej chwili 53,9 proc. osób poszukujących pracy. W porównaniu do września to więcej o 0,6 p.p.Według najnowszych danych Eurostatu wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej we wrześniu 2020 r. wyniósł 7,5 proc., co oznacza wzrost o 0,1 p.p. wobec poprzedniego miesiąca oraz o 1,2 p.p. rok do roku. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten wyniósł 3,1 proc. i pozostaje bez zmian w stosunku do sierpnia oraz rok do roku.We wrześniowym rankingu Eurostatu najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (16,5 proc.), na Litwie (9,8 proc.) i we Włoszech (9,6 proc.), natomiast najniższe – w Czechach (2,8 proc.), Polsce (3,1 proc.), na Malcie (4 proc.) i w Holandii (4,4 proc.). Z kolei stopa bezrobocia wśród osób do 25. r.ż. wyniosła 17,1 proc. w UE-27 i 17,6 proc. w strefie euro w porównaniu odpowiednio z 17,8 proc. i 18,3 proc. w sierpniu 2020 r.W analizowanym okresie najniższe wartości wskaźnika w tej grupie wiekowej odnotowano w Niemczech (6 proc.), Czechach (8,1 proc.) i Polsce (8,7 proc.), a najwyższe – w Hiszpanii (40,4 proc.), we Włoszech (29,7 proc.) i na Litwie (27,7 proc.).Jak wynika z danych przytoczonych w raporcie PARP w październiku 2020 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce opublikowali 240,3 tys. ofert pracy.Największy wpływ widać w Poznaniu (spadek o 59 proc. r./r.), Katowicach (spadek o 51 proc. r./r.) i Łodzi (spadek o 48 proc. r./r.). W stolicy Wielkopolski liczba procesów rekrutacyjnych jest obecnie prawie pięciokrotnie mniejsza niż w porównywalnym pod względem liczby mieszkańców Wrocławiu.Relatywnie dobrze radziły sobie, oprócz stolicy Dolnego Śląska, również Kraków, Warszawa – spadek odpowiednio o 20, 24 i 24 proc. r./r. Drugi miesiąc z rzędu najlepiej sytuacja przedstawia się w Szczecinie (spadek o 17 proc. r/r). W 10 największych polskich miastach na 1000 mieszkańców w październiku przypadało średnio 9,4 oferty pracy wobec 10 miesiąc wcześniej i 13,4 w październiku 2019 r.Grupami zawodowymi, które nie mogą narzekać na brak ofert pracy są medycy (wzrost o 17 proc. r/r), specjaliści od RODO (wzrost o 63 proc. r./r.), specjaliści od e-commerce (wzrost o 55 proc. r./r.) oraz główni księgowi (wzrost o 33 proc. r./r.).