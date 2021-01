PARP: na bezrobociu o 20% Polaków więcej niż rok temu

Pod koniec listopada 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w naszym kraju sięgnęła 6,1 proc., co oznacza, że wynik od czerwca nie uległ pogorszeniu, ale nie poprawił się ani trochę. Wg Eurostatu wyniosła ona z kolei 3,5 proc. Ten wynik może dawać nam pewne powody do zadowolenia - średnia liczona dla całej Unii Europejskiej sięga bowiem 7,6 proc. Dla poszukujących pracy koniec minionego roku nie był jednak łatwym okresem. Najwięcej ofert pracy skierowano m.in. do pracowników medycznych, analityków finansowych oraz speców od e-commerce.

Przeczytaj także: PARP: stopą bezrobocia Polska może się pochwalić?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce?

Ilu bezrobotnych zarejestrowanych jest w urzędach pracy?

Jak polski rynek pracy wypada na tle Europy?



Biorąc pod uwagę skalę pandemii, zmiany w zakresie liczby bezrobotnych czy nowych ofert pracy nie są zaskakujące. Dla poszukujących pracy ostatnie miesiące roku na pewno były trudniejsze. Wśród osób bezrobotnych już kolejny miesiąc jest więcej kobiet niż mężczyzn, ale w porównaniu z październikiem ten odsetek się nie zmienił i pozostaje na tym samym poziomie – 53,9 proc. – mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec listopada 2020 r. wyniosła 6,1%, co oznacza, że od pół roku utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Unijne problemy na rynku pracy

Przydatne linki:

Sprawdź średnie zarobki na wybranym stanowisku



O pracę nieco trudniej

W ofertach pracy widać również wpływ pandemii. Wśród benefitów oferowanych przez pracodawców nieco mniej jest szkoleń i pakietów sportowych. Jednocześnie widać gwałtowny wzrost ofert z możliwością pracy zdalnej czy elastycznym czasem pracy – dodaje Anna Skowrońska, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Przeczytaj także: Sytuacja na rynku pracy w II 2010

Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Grudzień 2020”, stopa bezrobocia rejestrowanego w naszym kraju nie drgnęła od czerwca, utrzymując się na poziomie 6,1 proc.Pod koniec listopada 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1,026 mln bezrobotnych. W porównaniu z październikiem 2020 r. ich liczba wzrosła o 7,8 tys., czyli o 0,8 proc. Natomiast rok do roku była wyższa aż o 176,6 tys., czyli o 20,8 proc. - podaje PARP.Według danych resortu pracy w październiku 2020 r. pracodawcy zgłosili do urzędów 79,2 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli o 21,3 tys. ofert (21,2 proc.) mniej niż miesiąc wcześniej i o 11,7 tys. mniej niż w listopadzie 2019 r. (12,8 proc.).W listopadzie 2020 r. w porównaniu z październikiem stopa bezrobocia wzrosła w sześciu województwach: o 0,1 p.p. w kujawsko-pomorskim (8,7 proc.), lubelskim (8,0 proc.), małopolskim (5,3 proc.), pomorskim (5,9 proc.) i warmińsko-mazurskim (9,9 proc.) oraz o 0,2 p.p. w zachodniopomorskim (8,1 proc.).Według danych Eurostatu, wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich UE w październiku 2020 r. wyniósł 7,6 proc., co oznacza brak zmian wobec poprzedniego miesiąca oraz wzrost o 1,0 p.p. r/r. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten wyniósł 3,5 proc., co oznacza wzrost o 0,1 p.p. w porównaniu z wrześniem i wzrost o 0,5 p.p. w ujęciu rocznym.Z październikowych wyliczeń Eurostatu wynika, że najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (16,2 proc.), na Cyprze (10,5 proc.) i na Litwie (10,4 proc.), a najniższe w Czechach (2,9 proc.), Polsce (3,5 proc.) i na Malcie (3,9 proc.).Relatywnie wysoka jest stopa bezrobocia wśród osób do 25. r.ż. – 17,5 proc. w UE-27 w porównaniu z 17,9 proc. we wrześniu 2020 r. W analizowanym okresie najniższe wartości wskaźnika w tej grupie wiekowej odnotowano w Niemczech (6 proc.), Czechach (7,9 proc.), Austrii (8,9 proc.) i Polsce (12,9 proc.), a najwyższe w Hiszpanii (40,4 proc.), we Włoszech (30,3 proc.) i na Litwie (27,1 proc.).PARP podaje również, że w listopadzie 2020 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce opublikowali 195,3 tys. ofert pracy, czyli o 45 tys. (18,7 proc.) mniej niż miesiąc wcześniej i o 79,1 tys. (26,9 proc.) mniej niż w listopadzie ubiegłego roku.W ujęciu rocznym wśród pewnych zawodów wzrosła liczba ofert pracy. Są to ratownicy medyczni (43 proc.) i pielęgniarki (11 proc.), analitycy finansowi (68 proc.), specjaliści od e-commerce (22 proc.) oraz specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa (wzrost o 250 proc.).