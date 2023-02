Czy bezrobocie wzrośnie a wynagrodzenia i zatrudnienie spadną?

Czego można spodziewać się na rynku pracy w nadchodących miesiącach? Odpowiedzi na to pytanie przynosi najnowszy raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) "Rynek pracy, edukacja, kompetencje". Wnioski z opracowania nie należą do najbardziej optymistycznych - przeszło połowa polskich przedsiębiorców przekonana jest, że czeka nas recesja, o wzroście gospodarczym mówi jedynie co 25. z badanych. Czy naprawdę będzie aż tak źle?

Bezrobocie i wynagrodzenia w Polsce

Czy bezrobocie wzrośnie? Według Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej w listopadzie 2022 r. wyniosła 6,0%. W tym samym czasie w Polsce wyniosła 3,0%..

Bezrobocie na starym kontynencie

Rozbieżność pomiędzy miesięczną wartością stopy bezrobocia podaną przez Eurostat a danymi GUS wynika z odmiennej metodologii badawczej, w tym także z definicji osoby bezrobotnej.

Polscy przedsiębiorcy w obliczu kryzysu

Strategie ESG coraz częściej obecne w firmach

Międzynarodowe spowolnienie gospodarcze

Wśród publikacji, omówionych w styczniowym wydaniu opracowania na temat rynku pracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), znalazły się m.in. raport na temat ESG w Polsce, plany pracodawców na I półrocze 2023 oraz raport przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy, przedstawiający globalną prognozę zatrudnienia i trendów na rynku pracy w 2023 r., w obliczu nakładających się na siebie kryzysów – gospodarczego i geopolitycznego.Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2022 r. wyniosła 5,2%, a więc nadal utrzymuje się na niskim poziomie. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie podkarpackim (8,8%), natomiast najniższy – w wielkopolskim (2,9%). Na koniec grudnia 2022 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych ponad 812 tys. bezrobotnych. Wśród tych przeważały kobiety – było ich ponad 436 tys., w porównaniu z 376 tys. mężczyzn.Przedsiębiorstwa zyskały nieco na liczebności pracowników. Według GUS przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – w grudniu 2022 r. – wynosiło ok. 6504,7 tys. osób. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta wzrosła o 2,2%.Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie brutto w tym sektorze gospodarki, to w badanym okresie wyniosło blisko 7 330 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosło o 10,3%.Według Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE-27) – w listopadzie 2022 r. – wyniosła 6,0%. W tym samym czasie w Polsce wyniosła 3,0%. W klasyfikacji Eurostatu wciąż znajdujemy się na podium najniższych stóp bezrobocia: niższy odsetek bezrobocia jest tylko w Czechach (2,7%).Według danych Eurostatu, zebranych w listopadzie 2022 r., najwięcej osób bezrobotnych było w Hiszpanii, Grecji i Włoszech (wskaźniki bezrobocia wyniosły odpowiednio 12,4%, 11,4% oraz 7,8%). W tym okresie stopa bezrobocia wśród osób do 25. r.ż., mieszkających w UE, wyniosła 15,1%. Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Niemczech (5,8%), a najwyższe – w Hiszpanii (32,3%). W Polsce stopa bezrobocia wśród młodych ludzi wyniosła 11,4% i nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca.W listopadzie 2022 r. stopa bezrobocia wśród kobiet w UE wyniosła 6,4%, a wśród mężczyzn – 5,7%. W Polsce jest to odpowiednio 2,8% i 3,2%.Z badania „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, na I półrocze 2023 r., wynika, że w okresie od stycznia do marca 2023 r. blisko jedna czwarta firm chce zatrudniać nowych pracowników, tyle samo planuje redukcję miejsc pracy, 48% nie przewiduje zmian w składzie swoich zespołów, a 3% nie jest pewna, co przyniesie I kwartał.W I kw. 2023 r. wzrost zatrudnienia planują tylko duże przedsiębiorstwa (prognoza netto zatrudnienia wynosi +6%), natomiast średnie, małe oraz mikro firmy zakładają redukcję etatów (odpowiednio na poziomie -2%, -4% oraz -3%).Pocieszający jest fakt, że 59% pracodawców ocenia swoją kondycję finansową jako dobrą lub bardzo dobrą, a jedynie 4% firm jako złą – takie wyniki przedstawia raport „Plany pracodawców”, przygotowany na zlecenie Randstad.Odsetek firm, które zamierzają zwiększać zatrudnienie w ciągu najbliższego półrocza, wynosi obecnie 16%. Poza okresem pandemii, tak mało firm planowało zwiększenie zatrudnienia 10 lat temu. Z kolei odsetek firm planujących redukcję etatów wzrósł z 4% do 7%.W ciągu najbliższych 6 miesięcy, 46% pracodawców planuje wzrost wynagrodzeń. 58% firm planuje podwyżki od 4 do 10%. Jest to w dużej mierze związane z obecnym poziomem inflacji, szacowanym na 17,6% w styczniu 2023 roku.Jak bronimy się przed skutkami tego kryzysu? 54% firm zamierza reagować na trudne czasy zmianą niektórych warunków pracy w celu oszczędzania energii, np. poprzez wprowadzenie innego oświetlenia lub obniżenie temperatury w miejscu pracy.Raport ManpowerGroup „ESG w Polsce. Rynek pracy”, cytowany w opracowaniu PARP, prezentuje m.in. listę najczęstszych powodów, dla których organizacje przyjmują strategię ESG (akronim od angielskich słów: environmental, social and governance, obejmujący aspekty środowiskowe, społeczną odpowiedzialność oraz ład korporacyjny). Główne motywacje, dla których organizacje przyjęły program ESG, to względy pragmatyczne – dążenie do działania zgodnie z przepisami i regulacjami, nastawienie na budowanie reputacji oraz oczekiwania ze strony inwestorów.Innymi, najczęściej wymienianymi przez przedsiębiorców powodami, dla których wdrażają oni strategię ESG w swoich firmach, były: możliwość redukcji kosztów, rekrutowanie nowych pracowników oraz zatrzymywanie talentów w organizacji, a także wzmacnianie przewagi konkurencyjnej.Organizacje w Polsce, które zdecydowały się już na wdrożenie programu zrównoważonego rozwoju lub ESG, w głównej mierze kładą nacisk na działania związane z obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu (35%). Drugie w kolejności są prace na rzecz środowiska (28%), a następnie ładu korporacyjnego (18%).Co ciekawe, najwięcej aktywności na rzecz środowiska podejmują mikrofirmy oraz średnie przedsiębiorstwa (odpowiednio 31% i 32%). Działania związane z dbałością o aspekt społeczny są z kolei kluczowe dla dużych (38%) i średnich organizacji (38%). Obszar ładu korporacyjnego i regulacje z nim związane są najbardziej istotne dla dużych pracodawców (23%).Jak podaje Międzynarodowa Organizacja Pracy w swoim najnowszym raporcie „World Employment and Social Outlook: Trends 2023”, w 2023 r. czeka nas dalsze spowolnienie gospodarcze. Prognoza zatrudnienia – uwzględniająca bieżące trendy na rynku pracy – w obliczu kryzysu gospodarczego i geopolitycznego zakłada, że globalny wzrost zatrudnienia wyniesie w 2023 r. tylko 1,0%, czyli mniej niż połowę poziomu z 2022 r.Spowolnienie wzrostu zatrudnienia oznacza, że luka powstała w wyniku kryzysu COVID-19 w skali globalnej nie zostanie uzupełniona w ciągu najbliższych 2 lat. Przewiduje się, że globalne bezrobocie wzrośnie o ok. 3 mln (do 208 mln w 2023 r.), co odpowiada globalnej stopie bezrobocia na poziomie 5,8%.Średni tygodniowy, płatny czas pracy pracownika na świecie prawdopodobnie nieznacznie spadnie w 2023 r. do nieco powyżej 41 godzin. To zmniejszenie aktywności ograniczy potencjał zarobkowy pracowników i najprawdopodobniej zmniejszy możliwości przejścia do lepszych jakościowo, dobrze płatnych miejsc pracy.Prognozuje się, że Azja Środkowa i Zachodnia odnotują wzrost zatrudnienia o 3,4%, Europa Wschodnia – spadek o 0,7%, natomiast Europa Północna, Południowa i Zachodnia – wzrost o 2,4%.Kobiety nadal gorzej radzą sobie na globalnym rynku pracy. W 2022 r. globalny wskaźnik aktywności zawodowej kobiet wyniósł 47,4%, w porównaniu z 72,3% dla mężczyzn.