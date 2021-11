Black Friday: co 2. Polak dostrzega manipulacje

Nadchodzi Black Friday – amerykańska tradycja zakupowa, która zdaje się zaskarbiać coraz większą sympatię polskich kupujących. Czy faktycznie? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali analitycy Picodi.com, którzy sprawdzili, jak zmieniało się zainteresowanie wyprzedażami Black Friday na przestrzeni ostatnich lat i przeprowadzili na ten temat ankietę wśród internautów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co kupujący myślą o Black Friday?

Z jakich powodów niektórzy za nim nie przepadają?

Jak dużo osób przymierza się do zakupów w dniu 26 listopada 2021 r.

Które kategorie produktów cieszą się największym zainteresowaniem klientów?



Duży spadek zainteresowania

Zainteresowanie wyprzedażami Black Friday W Polsce szczyt Black Friday przypadł na 2018 rok, a spadek zainteresowania zauważalny jest już w 2019 roku

Za co kupujący (nie) lubią Black Friday

Dlaczego kupujący nie byli zainteresowani wyprzedażami Black Friday 20% narzekało na nieatrakcyjne rabaty, a 17% – na brak ciekawych produktów w promocji

Black Friday 2021: co kupimy, ile wydamy

W 2020 roku Black Friday odbyło się po raz pierwszy w warunkach pandemicznych. Dane pozyskane z Google Trends wskazują, że liczba zapytań do wyszukiwarki, związanych z czarnopiątkowymi wyprzedażami, w ubiegłym roku spadła o 37%. W Polsce szczyt Black Friday przypadł na 2018 rok, a spadek zainteresowania zauważalny jest już w 2019 roku.Swój udział w Black Friday w 2020 roku potwierdziło 40% ankietowanych. Pozostali nie zrobili zakupów w Czarny Piątek z różnych przyczyn: 29% niczego nie potrzebowało, 20% narzekało na nieatrakcyjne rabaty, a 17% – na brak ciekawych produktów w promocji. Na spadek zainteresowania wyprzedażami wpłynęła także pandemia: część kupujących wolała unikać skupisk ludzkich (14%) lub miała niepewną sytuację finansową (12%). Z kolei 8% ankietowanych zwyczajnie zapomniało o Black Friday.Wyniki ankiety wskazują, że wśród Polaków częściej występuje negatywny stosunek do czarnopiątkowych wyprzedaży aniżeli pozytywny.48% ankietowanych dostrzega nieuczciwych manipulacji cenami produktów, kiedy to przed wyprzedażą kwota na cenniku jest podnoszona, a następnie „obniżana”. 43% jest zdania, że w Black Friday przeceniane są nieciekawe lub zalegające produkty, a 38% wskazało, że wielkość rabatów w Black Friday nie wyróżnia się na tle innych wyprzedaży.Z drugiej strony, jedna czwarta Polaków zgodziła się z opinią, że Black Friday daje możliwość dokonania zakupów na bardzo korzystnych warunkach. 24% uważa Black Friday za najlepsze święto wyprzedażowe, a 14% podkreśla, że Black Friday jest okazją do kupowania drogich rzeczy z dużym upustem.Chęć udziału w tegorocznym Black Friday zadeklarowało 31% ankietowanych. 33% zdecydowanie odrzuciło możliwość udziału w wyprzedażach, a 36% jest jeszcze niezdecydowanych.Wśród czynników, które skłoniłyby do zakupów w Black Friday, najczęściej wybieraną opcją był rabat na pożądany produkt (34%). Wyższe rabaty przekonałyby 28% ankietowanych, a dodatkowy cashback, czyli zwrot części wydanej kwoty zachęciłby 14%. Jednak 24% osób nie przekonałoby nic.Zapytaliśmy zdecydowane osoby, zakup których produktów w Black Friday interesuje ich najbardziej. Na pierwszym miejscu znalazły się odzież i obuwie (69%), na drugim – elektronika i AGD (54%), a na trzecim – akcesoria sportowe (39%). Przeciętny klient jest gotowy wydać na zakupy w Black Friday 735 złotych, kiedy w 2020 roku kwota ta wynosiła 945 złotych.