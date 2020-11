Fortinet: co planuje cyberprzestępczość na 2021 rok?

Według prognoz badaczy FortiGuard Labs, w nadchodzącym roku cyberbezpieczeństwo znowu zostanie wystawione na próbę. Hakerzy mają wziąć na swój cel m.in. infrastrukturę brzegową oraz urządzenia 5G. Spodziewana eskalacja ataków na obiekty z brzegu sieci objąć ma m.in. urządzenia używane w pracy zdalnej. Firmy chcące w skuteczny sposób przeciwdziałać atakom powinny sięgnąć po zaawansowane rozwiązania bazujące na AI i ML (machine learning), które będą w rzeczywistym czasie reagować na pojawiające się zagrożenia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które z innowacyjnych rozwiązań staną się celem ataków cyberprzestępczości?

Jak dbać o cyberbezpieczeństwo komputerów kwantowych?

Dlaczego tak ważne w przyszłości staną się relacje partnerskie?



Aby wyjść naprzeciw tej nadchodzącej rzeczywistości, cała infrastruktura brzegowa musi być częścią większej, zintegrowanej i zautomatyzowanej platformy bezpieczeństwa, która obejmuje rdzeń sieci, środowiska wielochmurowe, oddziały firm i pracowników zdalnych – mówi Derek Manky.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Burmakin - Fotolia.com Co planują hakerzy w 2021 roku? Jeszcze skuteczniejsze zabiegi socjotechniczne, wymuszanie okupów od operatorów infrastruktury krytycznej czy coraz częstsze ataki na urządzenia pracowników zdalnych – to zdaniem analityków z FortiGuard Labs firmy Fortinet najważniejsze cyberzagrożenia, które czekają na nas w 2021 roku.

Inteligentny brzeg sieci jest jednocześnie szansą i celem

Trojany będą atakowały na brzegu sieci – Domowe urządzenia użytkowników końcowych już teraz są celem cyberprzestępczości, ale coraz częściej będą podejmowane próby wykorzystania ich jako „bramy wejściowej” do sieci ich pracodawców. Tego typu ataki będą starannie koordynowane, aby nie wzbudzać podejrzeń. Zaawansowane złośliwe oprogramowanie zawierające narzędzia typu EAT (Edge Access Trojans) będzie również potrafiło wykrywać wartościowe dane na komputerach i trendy ich wykorzystania, a następnie prowadziło inwazyjne działania, takie jak przechwytywanie żądań z sieci lokalnej w celu przeprowadzenia ataku na kolejne systemy lub rozbudowywanie zakresu ataku albo modyfikowanie go poprzez „wstrzykiwanie” dodatkowych poleceń.

Innowacyjne rozwiązania także będą celem ataku

Zaawansowane wydobywanie kryptowalut (cryptomining) – Jeśli cyberprzestępcy zechcą zwiększych skalę ataków na znajdujące się na brzegu sieci urządzenia użytkowników w celu wykorzystania ich mocy obliczeniowej do wydobywania kryptowalut (cryptojacking), będą musieli wykorzystać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Pierwsze próby tego typu ataków były łatwe do wykrycia, gdyż zainfekowany komputer zaczynał pracować z pełną mocą, co z łatwością było zauważane przez użytkownika oraz oprogramowanie ochronne. Dlatego nowym celem cyberprzestępczości są inne, rzadziej wykorzystywane urządzenia peryferyjne. Aby zmniejszyć ryzyka wykrycia nadużyć, konieczne jest zastosowanie sztucznej inteligencji do obserwacji wzorców działań użytkowników, by nie zauważyli oni zbyt intensywnej pracy wbudowanych w ten sprzęt procesorów.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji będzie kluczowe do obrony przed przyszłymi atakami

Konieczny jest rozwój sztucznej inteligencji – Ewolucja technik AI do postaci ich kolejnej generacji ma zasadnicze znaczenie dla obrony przed rozwijającymi się atakami w przyszłości. Zasadne będzie wdrażanie lokalnych węzłów wyposażonych w mechanizmy uczenia maszynowego, jako część zintegrowanego systemu, podobnego do układu nerwowego człowieka. W przyszłości czas trwania ataku to będą mikrosekundy, konieczne więc będzie stworzenie narzędzi wspomaganych przez sztuczną inteligencję, które będą potrafiły automatycznie rozpoznawać zagrożenia, przewidywać ich działania i przeciwdziałać im. Natomiast podstawowym zadaniem człowieka będzie zapewnienie, aby mechanizmy sztucznej inteligencji w systemach bezpieczeństwa były wystarczająco wydajne, aby nie tylko aktywnie przeciwdziałać atakom, ale także przewidywać je, co ułatwni ich uniknięcie.

Bieżący rok był kolejnym, który dowiódł elastyczności cyberprzestępców i ich skłonności do żerowania na najbardziej bieżących i często dramatycznych zmianach, jakie zachodzą w naszym życiu. W nadchodzących miesiącach powinniśmy spodziewać się nowych ataków, które związane będą m.in. z rozwojem inteligentnej infrastruktury brzegowej. Derek Manky, Chief, Security Insights & Global Threat Alliances, FortiGuard Labs, uważa, że w cyberprzestępczości wykorzystywane będą np. urządzenia komunikujące się poprzez sieć 5G.Przez ostatnich kilka lat tradycyjny model sieci został zastąpiony przez zespół składników – infrastrukturę brzegową i WAN, środowiska wielochmurowe, centra danych, pracowników zdalnych, urządzenia internetu rzeczy oraz wiele innych, a każde z nich wprowadza pewne, unikalne ryzyko. Jedną z najbardziej znaczących korzyści dla cyberprzestępczości stało się przede wszystkim to, że gdy firmy podejmowały decyzje o łączeniu ze sobą infrastruktur brzegowych, zamiast poświęcić energię na zapewnienie możliwości weryfikacji stanu pracy poszczególnych podłączonych do nich urządzeń oraz ich kontroli, skupiono się na wydajności całego środowiska i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Ułatwiło to ukierunkowanie ataków na środowiska brzegowe, a popularyzacja łączności 5G zwiększyła tylko ich skalę oraz szybkość przeprowadzania.Na horyzoncie pojawiają się również takie rodzaje ataków, których celem będą innowacyjne rozwiązania zapewniające bardzo dużą moc obliczeniową. W przejęciu tego nowego terytorium cyberprzestępczość widzi szansę na zwiększenie swojego zysku, co wytworzy nowe trendy w dziedzinie bezpieczeństwa związanego z IT.Ponieważ prognozowane trendy dotyczące charakteru ataków stopniowo stają się rzeczywistością, tylko kwestią czasu jest, zanim umożliwiające prowadzenie ich narzędzia zostaną skomercjalizowane i udostępnione jako usługa w sieci darknet lub jako zestaw narzędzi open-source. W związku z tym, aby zabezpieczyć się przed tego rodzaju cyberatakami w przyszłości, konieczne będzie staranne połączenie możliwości rozwiązań technicznych, umiejętności ludzi, zagwarantowanie szkoleń użytkownikom oraz zwieranie umów partnerskich z innymi podmiotami.