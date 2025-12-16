eGospodarka.pl
Revolut wprowadza usługi komórkowe w Polsce: jak działa Mobile Plans i ile kosztuje?

2025-12-16

Revolut wprowadza usługi komórkowe w Polsce: jak działa Mobile Plans i ile kosztuje?

© fot. mat. prasowe

Revolut, globalna aplikacja finansowa, wchodzi na polski rynek usług komórkowych z Mobile Plans - ofertą, która łączy finanse, łączność mobilną i elastyczność w jednej aplikacji. Użytkownicy mogą skorzystać z nielimitowanych połączeń i SMS-ów w Polsce i UE, pakietów danych do 200 GB oraz roamingu w Unii Europejskiej, a wszystko bez długoterminowej umowy. Usługa, dostępna od 25 zł miesięcznie, pozwala również na zachowanie dotychczasowego numeru lub wybór numeru VIP.

Czym jest Revolut Mobile Plans


Revolut Mobile Plans to kompleksowa oferta telekomunikacyjna, która obejmuje nielimitowane połączenia głosowe i wiadomości tekstowe zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Użytkownicy mogą skorzystać z pakietów transferu danych w Polsce w opcji 50GB lub 200GB, a także z wysokiego limitu transferu danych w roamingu w UE.

Co ważne, usługa nie wymaga podpisywania długoterminowej umowy, co daje klientom pełną elastyczność. Dodatkowo, istnieje możliwość zachowania dotychczasowego numeru telefonu lub skorzystania z nowego numeru udostępnionego przez Revolut. Polska jest pierwszym rynkiem, na którym usługa debiutuje.

Dla kogo jest oferta


W lipcu b.r. Polska dołączyła do Wielkiej Brytanii i Niemiec jako trzeci rynek pilotażowy, na którym Revolut chce zaoferować pełne pakiety usług komórkowych. Dla klientów oczekujących na nową usługę Revolut udostępnił specjalne listy. Polscy klienci, którzy zapisali się na listę, teraz jako pierwsi uzyskają dostęp do nowej usługi, w cenie od 25 zł za miesiąc.

Jak działa Revolut Mobile Plans


Klienci Revolut mogą przenieść swój dotychczasowy numer do Revolut Mobile lub wybrać nowy numer udostępniony przez firmę, aktywując plan w kilka minut z poziomu aplikacji.

W jednym planie można mieć do trzech dodatkowych numerów (od 10 zł za miesiąc), co ułatwia oddzielenie życia prywatnego od zawodowego lub korzystanie z „numeru do internetu” przy rejestracji usług.

Dostępne są też numery VIP i spersonalizowane VIP (w cenie 50 zł za numer), z wybraną sekwencją cyfr, co może być przydatne np. dla małych firm czy freelancerów.

Internet, roaming i bezpieczeństwo


Usługa bazuje na dostępie do sieci Play 5G w Polsce, zapewniając szybki transfer danych w zasięgu technologii 5G. Poza UE użytkownicy mogą skorzystać z Global Messaging Pass – miesięcznego pakietu o niższej przepustowości, który zapewnia dostęp do kluczowych komunikatorów, takich jak WhatsApp, Messenger czy Telegram, aby pozostać w kontakcie w podróży.

Każdy plan zawiera dodatkową subskrypcję NordVPN, co zwiększa bezpieczeństwo połączeń, szczególnie podczas korzystania z publicznych sieci Wi Fi w kraju i za granicą.

Integracja z aplikacją i usługi dodatkowe


Plany mobilne są zintegrowane bezpośrednio z aplikacją Revolut, co pozwala na intuicyjne śledzenie zużycia minut, SMS-ów i danych oraz wygodne zarządzanie abonamentem. Usługa uzupełnia już dostępne funkcje związane z podróżami – od rezerwacji noclegów (ponad 1,9 mln obiektów) i atrakcji (ok. 300 tys.) po karty eSIM działające w ponad 100 krajach oraz dostęp do saloników lotniskowych, w zależności od planu.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl

