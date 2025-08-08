T-Mobile rozdaje bonusowe 15 GB internetu na sierpniowy długi weekend - sprawdź, jak odebrać
2025-08-08 14:18
T-Mobile rozdaje bonusowe 15 GB internetu na sierpniowy długi weekend - sprawdź, jak odebrać © fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się:
- Kto może skorzystać z promocji od T-Mobile na dodatkowe 15 GB internetu.
- Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać darmowy pakiet internetowy.
- Jak długo ważny jest pakiet i gdzie można go wykorzystać.
- Jak prawidłowo aktywować bezpłatny pakiet krok po kroku.
Z promocji mogą skorzystać osoby, które korzystają z programu Magenta Moments i mają aktywną taryfę GO! (oferta na kartę) lub Frii MIX (oferta Mix). W ramach akcji T-Mobile udostępnia bezpłatnie jednorazowy pakiet 15 GB internetu do wykorzystania na terenie kraju. Pakiet ważny jest przez 7 dni od momentu aktywacji.
Jak aktywować darmowy pakiet 15 GB – instrukcja krok po kroku
- Zaloguj się do aplikacji „Mój T-Mobile” na swoim telefonie.
- Przejdź do zakładki Moments w aplikacji.
- Wybierz numer telefonu, na którym masz aktywną taryfę GO! (oferta na kartę) lub Frii MIX (oferta Mix).
- Znajdź ofertę dodatkowego pakietu 15 GB i odblokuj ją klikając „Chcę zrealizować teraz”.
- Naciśnij przycisk „Kupuję i płacę” aby aktywować pakiet bez opłat.
- Gotowe! Dodatkowy pakiet internetu zostanie aktywowany na Twoim numerze i będziesz mógł z niego korzystać przez 7 dni.
Promocja trwa do 13 sierpnia włącznie. Każdy użytkownik może skorzystać z dodatkowego pakietu tylko jeden raz. Po upływie 7 dni od aktywacji niewykorzystane gigabajty przepadają.
Wszystkie szczegóły dotyczące oferty i ogólne zasady można przeczytać w aplikacji „Mój T-Mobile”, w zakładce Moments.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
