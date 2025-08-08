eGospodarka.pl
T-Mobile rozdaje bonusowe 15 GB internetu na sierpniowy długi weekend - sprawdź, jak odebrać

2025-08-08 14:18

T-Mobile przygotowało specjalny prezent na zbliżający się długi weekend sierpniowy - klienci korzystający z programu Magenta Moments i posiadający aktywny plan taryfowy GO! (na kartę) lub Frii MIX mogą odebrać bezpłatny, jednorazowy pakiet 15 GB internetu do wykorzystania w kraju przez 7 dni.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Kto może skorzystać z promocji od T-Mobile na dodatkowe 15 GB internetu.
  • Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać darmowy pakiet internetowy.
  • Jak długo ważny jest pakiet i gdzie można go wykorzystać.
  • Jak prawidłowo aktywować bezpłatny pakiet krok po kroku.

Z promocji mogą skorzystać osoby, które korzystają z programu Magenta Moments i mają aktywną taryfę GO! (oferta na kartę) lub Frii MIX (oferta Mix). W ramach akcji T-Mobile udostępnia bezpłatnie jednorazowy pakiet 15 GB internetu do wykorzystania na terenie kraju. Pakiet ważny jest przez 7 dni od momentu aktywacji.

Jak aktywować darmowy pakiet 15 GB – instrukcja krok po kroku


  • Zaloguj się do aplikacji „Mój T-Mobile” na swoim telefonie.
  • Przejdź do zakładki Moments w aplikacji.
  • Wybierz numer telefonu, na którym masz aktywną taryfę GO! (oferta na kartę) lub Frii MIX (oferta Mix).
  • Znajdź ofertę dodatkowego pakietu 15 GB i odblokuj ją klikając „Chcę zrealizować teraz”.
  • Naciśnij przycisk „Kupuję i płacę” aby aktywować pakiet bez opłat.
  • Gotowe! Dodatkowy pakiet internetu zostanie aktywowany na Twoim numerze i będziesz mógł z niego korzystać przez 7 dni.

Promocja trwa do 13 sierpnia włącznie. Każdy użytkownik może skorzystać z dodatkowego pakietu tylko jeden raz. Po upływie 7 dni od aktywacji niewykorzystane gigabajty przepadają.

Wszystkie szczegóły dotyczące oferty i ogólne zasady można przeczytać w aplikacji „Mój T-Mobile”, w zakładce Moments.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

internet mobilny, wakacje, operatorzy komórkowi, T-Mobile, oferta T-Mobile, internet w T-Mobile, pakiety T-mobile, pakiety internetowe

