Plus rozdaje 25 GB internetu za brązowy medal Polski w siatkówce

Klienci sieci Plus mogą otrzymać darmowy pakiet 25 GB internetu z okazji zdobycia brązowego medalu przez polską reprezentację mężczyzn w siatkówce na Mistrzostwach Świata 2025. Aby skorzystać z promocji, wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści "25GB" pod numer 80282. Pakiet zostanie aktywowany w ciągu trzech dni od wysłania wiadomości. Promocja obowiązuje do 31 października 2025 roku.Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2025 odbyły się na Filipinach. Polska drużyna zakończyła rywalizację zdobywając brązowy medal po zwycięstwie 3:1 w meczu o trzecie miejsce z reprezentacją Czech. To ważne wydarzenie było okazją do uruchomienia dodatkowego bonusu internetowego dla klientów Plusa.Pakiet 25 GB internetu jest dostępny dla klientów ofert Plus i Plush (z wyjątkiem ofert z grup Plus Internet Stacjonarny oraz Plus Internet Stacjonarny dla Firm). W ramach usługi Abonent może skorzystać z Pakietu internetowego „Mistrzowskie 25GB” na krajową transmisję danych.Przyznane Pakiety będą ważne przez 30 dni (720 godzin) licząc od pierwszej aktywacji pakietu. Momentem włączenia pakietu jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość SMS potwierdzającą włączenie na jego koncie. Abonent, który korzysta również z innych pakietów internetowych, będzie korzystał w pierwszej kolejności z Pakietu Mistrzowskie 25GB.Szczegółowy regulamin i warunki promocji dostępne są na .