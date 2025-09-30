eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTelekomunikacjaPlus rozdaje 25 GB internetu za brązowy medal Polski w siatkówce

Plus rozdaje 25 GB internetu za brązowy medal Polski w siatkówce

2025-09-30 13:40

Plus rozdaje 25 GB internetu za brązowy medal Polski w siatkówce

Plus rozdaje 25 GB internetu za brązowy medal Polski w siatkówce © fot. mat. prasowe

Klienci sieci Plus mogą otrzymać darmowy pakiet 25 GB internetu z okazji zdobycia brązowego medalu przez polską reprezentację mężczyzn w siatkówce na Mistrzostwach Świata 2025. Aby skorzystać z oferty wystarczy wysłać bezpłatny SMS. Pakiet będzie ważny przez 30 dni od aktywacji. Promocja jest dostępna do 31 października 2025 roku.

Przeczytaj także: Plus roaming: nowe pakiety internetowe

Klienci sieci Plus mogą otrzymać darmowy pakiet 25 GB internetu z okazji zdobycia brązowego medalu przez polską reprezentację mężczyzn w siatkówce na Mistrzostwach Świata 2025. Aby skorzystać z promocji, wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści "25GB" pod numer 80282. Pakiet zostanie aktywowany w ciągu trzech dni od wysłania wiadomości. Promocja obowiązuje do 31 października 2025 roku.

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2025 odbyły się na Filipinach. Polska drużyna zakończyła rywalizację zdobywając brązowy medal po zwycięstwie 3:1 w meczu o trzecie miejsce z reprezentacją Czech. To ważne wydarzenie było okazją do uruchomienia dodatkowego bonusu internetowego dla klientów Plusa.
Plus rozdaje 25 GB internetu za brązowy medal Polski w siatkówce
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Plus rozdaje 25 GB internetu za brązowy medal Polski w siatkówce

Plus nagradza sukces polskiej reprezentacji w siatkówce - klienci otrzymają 25 GB darmowego internetu. Wystarczy wysłać SMS z treścią "25GB" na numer 80282, by skorzystać z promocji obowiązującej do 31 października 2025 roku. Polska drużyna zdobyła brązowy medal po zwycięstwie nad Czechami, co stało się powodem do specjalnej akcji operatora.


Pakiet 25 GB internetu jest dostępny dla klientów ofert Plus i Plush (z wyjątkiem ofert z grup Plus Internet Stacjonarny oraz Plus Internet Stacjonarny dla Firm). W ramach usługi Abonent może skorzystać z Pakietu internetowego „Mistrzowskie 25GB” na krajową transmisję danych.

Przyznane Pakiety będą ważne przez 30 dni (720 godzin) licząc od pierwszej aktywacji pakietu. Momentem włączenia pakietu jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość SMS potwierdzającą włączenie na jego koncie. Abonent, który korzysta również z innych pakietów internetowych, będzie korzystał w pierwszej kolejności z Pakietu Mistrzowskie 25GB.

Szczegółowy regulamin i warunki promocji dostępne są na .
Przeczytaj także: JA+ LTE i JA+ Internet na Kartę od Plusa JA+ LTE i JA+ Internet na Kartę od Plusa

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Plus, Plush, pakiety internetowe Plus, Plus Internet, operatorzy komórkowi, internet mobilny, pakiety internetowe

Przeczytaj także

Plus Internet - nowa oferta

Plus Internet - nowa oferta

T-Mobile rozdaje bonusowe 15 GB internetu na sierpniowy długi weekend - sprawdź, jak odebrać

T-Mobile rozdaje bonusowe 15 GB internetu na sierpniowy długi weekend - sprawdź, jak odebrać

T-Mobile rozdaje darmowy pakiet 5 GB na wakacje w UE - sprawdź, jak skorzystać

T-Mobile rozdaje darmowy pakiet 5 GB na wakacje w UE - sprawdź, jak skorzystać

Najszybszy internet mobilny i 5G w IV 2025 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G w IV 2025 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G w III 2025 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G w III 2025 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G w I 2025 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G w I 2025 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G w XII 2024 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G w XII 2024 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G w XI 2024 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G w XI 2024 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G we IX 2024 roku

Najszybszy internet mobilny i 5G we IX 2024 roku

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Inflacja bez zmian - co zrobi RPP?

Inflacja bez zmian - co zrobi RPP?

New Delhi, Goa, Bengaluru - trzy różne oblicza Indii, trzy szanse dla polskiego biznesu

New Delhi, Goa, Bengaluru - trzy różne oblicza Indii, trzy szanse dla polskiego biznesu

Finanse Polaków: oszczędzanie pieniędzy wygrywa z inwestowaniem

Finanse Polaków: oszczędzanie pieniędzy wygrywa z inwestowaniem

Networking w rekrutacji menedżerów kluczem do ukrytego rynku pracy

Networking w rekrutacji menedżerów kluczem do ukrytego rynku pracy

6 najczęstszych błędów przy zawieraniu umów w życiu codziennym. Jak ich uniknąć?

6 najczęstszych błędów przy zawieraniu umów w życiu codziennym. Jak ich uniknąć?

Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny?

Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny?

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: