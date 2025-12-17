Nowe smartfony HONOR Magic8 Pro i Lite

HONOR Magic8 Pro i HONOR Magic8 Lite to nowe smartfony, zaprojektowane z myślą o trwałości, wydajności oraz długim czasie pracy na baterii. Modele wchodzące w skład tej serii wprowadzają na rynek europejski atrakcyjne rozwiązania z zakresu odporności urządzeń, technologii baterii oraz funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Oferta skierowana jest zarówno do użytkowników segmentu premium, jak i średniego.

HONOR Magic8 Pro – specyfikacja i możliwości

teleobiektyw 200 MP Ultra Night (f/2.6, 1/1.4", zoom optyczny 3,7x, OIS),

aparat główny 50 MP Ultra Night (f/1.6, 1/1.3", OIS),

aparat ultraszerokokątny 50 MP (f/2.0, kąt 122°, tryb makro od 2,5 cm).

HONOR Magic8 Lite – wytrzymałość i długi czas pracy

do 49,1 h odtwarzania muzyki,

22,2 h oglądania wideo online,

15,7 h grania,

11,4 h rozmów wideo.

HONOR Magic8 Lite - tył i przód (czarny) Telefon zdobył jako pierwszy w branży certyfikat SGS Triple Resistant Premium Performance

W serii znajduje się model HONOR Magic8 Pro, będący propozycją z najwyższej półki. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych: złotej (Sunrise Gold) oraz czarnej (Black).Smartfon pracuje na platformie Snapdragon® 8 Elite Gen 5, która odpowiada za wysoką wydajność w codziennym użytkowaniu, grach oraz pracy wielozadaniowej. Zastosowano 6,71-calowy wyświetlacz LTPO OLED z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz oraz jasnością sięgającą 6000 nitów. Ekran obsługuje 1,07 mld kolorów oraz pełne pokrycie przestrzeni barw DCI-P3.HONOR Magic8 Pro wyposażono w baterię krzemowo-węglową o pojemności 6270 mAh oraz szybkie ładowanie przewodowe HONOR SuperCharge 100 W i bezprzewodowe 80 W. System zarządzania energią dostosowuje parametry ładowania do sposobu użytkowania urządzenia. Model posiada certyfikaty IP68, IP69 oraz IP69K (w warunkach laboratoryjnych), potwierdzające odporność na pył i wodę.W zakresie fotografii zastosowano system AiMAGE Camera, obejmujący:Z przodu umieszczono aparat 50 MP oraz kamerę 3D wspierającą rozpoznawanie twarzy. Urządzenie oferuje także narzędzia edycji obrazu oparte na AI, takie jak zwiększanie rozdzielczości, rozszerzanie obrazu, gumka AI, wycinanie obiektów czy korekcja kolorów.HONOR Magic8 Lite został zaprojektowany jako model ze średniego segmentu, łączący smukłą konstrukcję z podwyższoną odpornością mechaniczną. Dzięki technologii HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop oraz wzmocnionemu szkłu hartowanemu urządzenie uzyskało certyfikaty SGS Triple Resistant Premium Performance oraz SGS 5-Star Comprehensive Reliability. W warunkach laboratoryjnych potwierdzono odporność na upadki z wysokości do 2,5 m, działanie wody i pyłu oraz zgodność z normami IP68 i IP69K.Smartfon obsługuje funkcje dotyku w trudnych warunkach, takie jak korzystanie z ekranu w deszczu lub w rękawiczkach.Zastosowano baterię krzemowo-węglową o pojemności 7500 mAh, która według danych producenta zachowuje wysoką sprawność przez wiele lat użytkowania. Deklarowany czas pracy obejmuje m.in.:Urządzenie działa stabilnie w temperaturach od −30°C do 55°C. Obsługuje szybkie ładowanie HONOR SuperCharge 66 W oraz tryb oszczędzania energii umożliwiający prowadzenie rozmów przy niskim poziomie baterii.HONOR Magic8 Lite wyposażono w 6,79-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K, częstotliwości odświeżania do 120 Hz oraz jasności HDR do 6000 nitów. Ekran oferuje technologie ochrony wzroku, w tym PWM 3840 Hz, dynamiczne przyciemnianie i redukcję światła niebieskiego.Smartfon napędza procesor Snapdragon 6 Gen 4, wspierany przez technologię HONOR RAM Turbo (do 16 GB efektywnej pamięci). Zestaw funkcji opartych na AI obejmuje m.in. tłumaczenia, napisy, notatki, rejestrator, Magiczny Portal 2.0, wyszukiwanie przez zaznaczenie oraz integrację z asystentem AI Gemini (w zależności od regionu).