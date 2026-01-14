eGospodarka.pl
Smartfon HONOR Magic8 Lite z baterią 7500 mAh i aparatem 108 MP

2026-01-14 00:30

Smartfon HONOR Magic8 Lite z baterią 7500 mAh i aparatem 108 MP

Smartfon HONOR Magic8 Lite z baterią 7500 mAh i aparatem 108 MP © fot. mat. prasowe

Firma HONOR zaprezentowała nowy model smartfona - HONOR Magic8 Lite. Producent kieruje go do użytkowników poszukujących uniwersalnego urządzenia, długiego czasu pracy i solidnej konstrukcji. Co i za ile oferuje nowe urządzenie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie certyfikaty odporności posiada HONOR Magic8 Lite?
  • Jak długi czas pracy na baterii oferuje?
  • Jakie funkcje AI wspierają fotografię?
  • Ile kosztuje HONOR Magic8 Lite i kiedy trafi do sprzedaży?


Podwyższona trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne


HONOR Magic8 Lite został zaprojektowany z myślą o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, wodę i pył. Urządzenie jako jedno z pierwszych w swojej klasie uzyskało certyfikat SGS Triple Resistant Premium Performance, potwierdzający spełnienie określonych norm wytrzymałościowych.
Smartfon HONOR Magic8 Lite
Smartfon HONOR Magic8 Lite

Nowy model smartfona napędza Snapdragon 6 Gen 4

Podobnie jak poprzednia generacja, model posiada także certyfikat SGS 5-Star Comprehensive Reliability, obejmujący testy upadków z wysokości do 2,5 metra na wybrane powierzchnie.

Obudowę wzmocniono przy użyciu technologii HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, bazującej na materiale o właściwościach płynu nienewtonowskiego, oraz nowego szkła hartowanego o zwiększonej odporności. Producent deklaruje, że konstrukcja lepiej radzi sobie z uderzeniami o różne typy twardych nawierzchni.

Smartfon spełnia normy wodoszczelności IP68 i IP69K dzięki trójwarstwowej strukturze ochronnej. Oznacza to odporność na zachlapania, zanurzenie w wodzie oraz działanie strumienia pod wysokim ciśnieniem i podwyższonej temperaturze. Testy wskazują, że urządzenie zachowuje funkcjonalność po zanurzeniu na głębokość do 1,5 m przez 30 minut. Dodatkowo funkcje AI Heavy Rain Touch i AI Glove Touch umożliwiają obsługę ekranu w deszczu oraz w rękawiczkach.

Bateria o dużej pojemności i szybkie ładowanie


HONOR Magic8 Lite wyposażono w baterię krzemowo-węglową o pojemności 7500 mAh. HONOR obiecuje, że zastosowane rozwiązania mają ograniczać tempo degradacji akumulatora, co ma przełożyć się na zachowanie jego parametrów przez kilka lat użytkowania.

Jedno ładowanie ma pozwalać m.in. na ponad 49 godzin odtwarzania muzyki, ponad 22 godziny streamingu wideo, blisko 16 godzin grania lub ponad 11 godzin rozmów wideo. System monitorowania temperatury ma zapewniać stabilną pracę baterii w szerokim zakresie temperatur – od -30°C do 55°C. Tryb Ultra Power Saving umożliwia prowadzenie rozmów nawet przy bardzo niskim poziomie naładowania, a przewodowe ładowanie HONOR SuperCharge 66 W skraca czas uzupełniania energii.

Aparat i funkcje fotograficzne oparte na AI


Smartfon wyposażono w aparat główny Ultra-sensing o rozdzielczości 108 MP z sensorem 1/1,67”, przeznaczony do wykonywania zdjęć o wysokim poziomie szczegółowości zarówno w dobrych warunkach oświetleniowych, jak i przy słabszym świetle. Zastosowanie stabilizacji obrazu OIS i EIS ma ograniczać poruszenia i poprawiać ostrość zdjęć oraz nagrań.

HONOR Magic8 Lite obsługuje funkcję HONOR Connection, umożliwiającą przesyłanie zdjęć ruchomych w jakości HD pomiędzy urządzeniami z systemem iOS. Smartfon pozwala także na tworzenie kolaży z ruchomych zdjęć w rozdzielczości 4K. Zestaw narzędzi edycyjnych opartych na sztucznej inteligencji obejmuje m.in. Gumkę AI, Wycinek AI, Rozszerzenie obrazu AI, Zwiększanie rozdzielczości AI oraz Usuwanie odbić AI, umożliwiające podstawową edycję zdjęć bezpośrednio na urządzeniu.

Ekran OLED z funkcjami ochrony wzroku


HONOR Magic8 Lite został wyposażony w 6,79-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1,5K, obsługujący paletę 1,07 mld kolorów i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Smukłe ramki pozwoliły uzyskać wysoki stosunek powierzchni ekranu do obudowy – 94,6%. Zastosowane materiały organiczne nowej generacji oraz wysoka jasność HDR (do 6000 nitów) poprawiają czytelność obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.

Wyświetlacz oferuje również zestaw rozwiązań mających ograniczać zmęczenie wzroku, takich jak przyciemnianie PWM 3840 Hz, tryb nocny dopasowany do rytmu dobowego, dynamiczne przyciemnianie obrazu, redukcja światła niebieskiego oraz funkcje AI wspierające komfort długotrwałego użytkowania.

Wydajność i pamięć


Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 6 Gen 4, który zapewnia wyższą wydajność CPU i GPU w porównaniu z poprzednią generacją. Technologia HONOR RAM Turbo umożliwia rozszerzenie pamięci operacyjnej poprzez wykorzystanie pamięci wirtualnej, co ma wpływać na płynność działania systemu i wielozadaniowość. Smartfon dostępny jest w wariantach z 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej.

Kolory, cena i dostępność


HONOR Magic8 Lite trafi do sprzedaży 15 stycznia w sklepie HONORSTORE.pl oraz w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Komputronik, X-kom, a także u operatorów Orange, Play i Plus. Model będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Forest Green, Midnight Black oraz Reddish Brown. Do 1 lutego 2026 r. obowiązuje promocja obniżająca cenę każdego wariantu o 200 zł.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

