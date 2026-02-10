Pancerny smartwatch za 299 zł? Premiera Ulefone Armor Watch Pro

Ulefone przenosi swoje doświadczenie z rynku pancernych smartfonów na nadgarstek. Armor Watch Pro to pierwszy smartwatch marki, który łączy wytrzymałość z nowoczesnymi funkcjami smart, w tym integracją z ChatGPT. Urządzenie ma sprawdzić się zarówno w pracy w trudnych warunkach, jak i podczas treningów czy wypraw w teren. Długi czas pracy, ponad 100 trybów sportowych i odporność na wodę, kurz oraz uszkodzenia mechaniczne stawiają go w gronie najbardziej solidnych smartwatchy w swojej klasie cenowej.

Przeczytaj także: Utrata danych z laptopa słono kosztuje



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie parametry techniczne i normy wytrzymałości oferuje Ulefone Armor Watch Pro

Z myślą o jakich użytkownikach projektowano pancerny smartwatch Ulefone

Jakie funkcje zdrowotne i sportowe oferuje Armor Watch Pro

W jaki sposób smartwatch wykorzystuje integrację z ChatGPT?



Nowa odsłona serii Armor

Design dostosowany do współczesnych potrzeb

Ulefone Armor Watch Pro w Polsce

Przeczytaj także: BYOD a wyciek danych firmowych

Ulefone to producent znany przede wszystkim z pancernych smartfonów i tabletów. Seria Armor zapisała się na rynku jako jeden z najpopularniejszych wyborów w segmencie wytrzymałych urządzeń mobilnych.Produkty tej linii mają sprawdzać się nie tylko w środowiskach budowlanych, magazynowych i w przemyśle ciężkim, ale także wśród użytkowników, którzy cenią solidny sprzęt podczas wypraw w teren, biwaków czy górskich wspinaczek.Naturalnym krokiem dla marki było rozszerzenie portfolio, czego efektem jest smartwatch Ulefone Armor Watch Pro. Fani pancernych rozwiązań znajdą tu okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,50 cala, rozdzielczości 466 × 466 px, odświeżaniu 60 Hz i jasności 550 nitów, zamknięty w obudowie spełniającej normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, a także wodoszczelność do 5 ATM.Oznacza to odporność na kurz, pył, zachlapania oraz możliwość zanurzenia na głębokość do 50 metrów. Ekran dodatkowo zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass 3.Wbudowana bateria o pojemności 410 mAh zapewnia do 34 dni pracy w trybie czuwania, około 8 dni standardowego użytkowania oraz do 3 dni intensywnej pracy z aktywnymi funkcjami. W zakresie monitorowania zdrowia zegarek oferuje całodobowy pomiar snu, tętna, ciśnienia krwi, poziomu stresu, cyklu menstruacyjnego oraz przypomnienia o długotrwałym siedzeniu.Dla osób aktywnych przygotowano ponad 100 trybów sportowych, a miłośnicy spacerów i aktywności w terenie skorzystają z funkcji zapisu trasy wraz z możliwością powrotu po własnych śladach.Armor Watch Pro pozwala na odbieranie połączeń i powiadomień z telefonu. Łączność smartfona z zegarkiem odbywa się za pomocą Bluetooth 5.3 i jest kompatybilna z systemami Android od wersji 10 oraz iOS 9.0. Zgromadzone dane dostępne są w dedykowanej aplikacji Armor Watch Sync.Ulefone sięga również po nowoczesne rozwiązania software’owe, integrując smartwatch z ChatGPT. Funkcja ta umożliwia szybkie zadawanie prostych pytań - na przykład o prognozę pogody - i otrzymywanie odpowiedzi bezpośrednio na nadgarstku. Sztuczna inteligencja wspiera także personalizację wyglądu zegarka, pozwalając generować tarcze na podstawie fraz i preferencji użytkownika.Koperta zegarka ma szerokość 48 mm, a Armor Watch Pro dostępny jest z zielonym lub czarnym paskiem wykonanym z oddychającego, przyjaznego dla skóry materiału. Obsługa odbywa się głównie za pomocą ekranu dotykowego, ale producent nie zapomniał o fizycznym sterowaniu - obrotowa koronka ułatwia nawigację, szczególnie podczas noszenia grubych rękawic.Smartwatch Ulefone Armor Watch Pro pojawił się na polskim rynku 9 lutego w cenie 299 złotych w oficjalnym sklepie producenta na platformie Allegro.