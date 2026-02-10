Pancerny smartwatch za 299 zł? Premiera Ulefone Armor Watch Pro
2026-02-10 00:30
Premiera Ulefone Armor Watch Pro © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Utrata danych z laptopa słono kosztuje
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie parametry techniczne i normy wytrzymałości oferuje Ulefone Armor Watch Pro
- Z myślą o jakich użytkownikach projektowano pancerny smartwatch Ulefone
- Jakie funkcje zdrowotne i sportowe oferuje Armor Watch Pro
- W jaki sposób smartwatch wykorzystuje integrację z ChatGPT?
Ulefone to producent znany przede wszystkim z pancernych smartfonów i tabletów. Seria Armor zapisała się na rynku jako jeden z najpopularniejszych wyborów w segmencie wytrzymałych urządzeń mobilnych.
Produkty tej linii mają sprawdzać się nie tylko w środowiskach budowlanych, magazynowych i w przemyśle ciężkim, ale także wśród użytkowników, którzy cenią solidny sprzęt podczas wypraw w teren, biwaków czy górskich wspinaczek.
Nowa odsłona serii Armor
Naturalnym krokiem dla marki było rozszerzenie portfolio, czego efektem jest smartwatch Ulefone Armor Watch Pro. Fani pancernych rozwiązań znajdą tu okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,50 cala, rozdzielczości 466 × 466 px, odświeżaniu 60 Hz i jasności 550 nitów, zamknięty w obudowie spełniającej normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, a także wodoszczelność do 5 ATM.
Oznacza to odporność na kurz, pył, zachlapania oraz możliwość zanurzenia na głębokość do 50 metrów. Ekran dodatkowo zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass 3.
Ulefone Armor Watch Pro dla aktywnych
Wbudowana bateria o pojemności 410 mAh zapewnia do 34 dni pracy w trybie czuwania, około 8 dni standardowego użytkowania oraz do 3 dni intensywnej pracy z aktywnymi funkcjami. W zakresie monitorowania zdrowia zegarek oferuje całodobowy pomiar snu, tętna, ciśnienia krwi, poziomu stresu, cyklu menstruacyjnego oraz przypomnienia o długotrwałym siedzeniu.
Dla osób aktywnych przygotowano ponad 100 trybów sportowych, a miłośnicy spacerów i aktywności w terenie skorzystają z funkcji zapisu trasy wraz z możliwością powrotu po własnych śladach.
Ulefone Armor Watch Pro - wyświetlacz
Armor Watch Pro pozwala na odbieranie połączeń i powiadomień z telefonu. Łączność smartfona z zegarkiem odbywa się za pomocą Bluetooth 5.3 i jest kompatybilna z systemami Android od wersji 10 oraz iOS 9.0. Zgromadzone dane dostępne są w dedykowanej aplikacji Armor Watch Sync.
Design dostosowany do współczesnych potrzeb
Ulefone sięga również po nowoczesne rozwiązania software’owe, integrując smartwatch z ChatGPT. Funkcja ta umożliwia szybkie zadawanie prostych pytań - na przykład o prognozę pogody - i otrzymywanie odpowiedzi bezpośrednio na nadgarstku. Sztuczna inteligencja wspiera także personalizację wyglądu zegarka, pozwalając generować tarcze na podstawie fraz i preferencji użytkownika.
Ulefone Armor Watch Pro - tarcze
Koperta zegarka ma szerokość 48 mm, a Armor Watch Pro dostępny jest z zielonym lub czarnym paskiem wykonanym z oddychającego, przyjaznego dla skóry materiału. Obsługa odbywa się głównie za pomocą ekranu dotykowego, ale producent nie zapomniał o fizycznym sterowaniu - obrotowa koronka ułatwia nawigację, szczególnie podczas noszenia grubych rękawic.
Ulefone Armor Watch Pro w Polsce
Smartwatch Ulefone Armor Watch Pro pojawił się na polskim rynku 9 lutego w cenie 299 złotych w oficjalnym sklepie producenta na platformie Allegro.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)