Google wprowadza reklamy w AI Mode. Jak zmieni się wyszukiwanie i monetyzacja?

2026-02-05 12:38

Google Search przeżywa prawdziwą rewolucję dzięki Trybowi AI (AI Mode), który nie tylko wydłuża zapytania użytkowników, ale także otwiera nowe możliwości monetyzacji. W IV kwartale 2025 roku przychody z wyszukiwarki osiągnęły rekordowe 63,07 mld dolarów, co oznacza 17% wzrost rok do roku. Google wprowadza reklamy bezpośrednio w odpowiedziach AI oraz testuje program Direct Offers, który ma ułatwić reklamodawcom dotarcie do użytkowników gotowych do zakupu. Jakie zmiany czekają branżę marketingową i jakie szanse oraz wyzwania niesie nowy sposób wyszukiwania?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak Tryb AI (AI Mode) wpływa na sposób korzystania z Google Search i dlaczego generuje dłuższe zapytania.
  • Jakie nowe możliwości monetyzacji wprowadza Google dzięki reklamom w odpowiedziach AI i programowi Direct Offers.
  • Jakie zmiany czekają branżę marketingową i specjalistów SEO w związku z rozwojem AI Mode.
  • Dlaczego zaangażowanie użytkowników rośnie dzięki AI Mode i jakie to niesie konsekwencje dla reklamodawców.
  • Jakie nowe formaty reklam i metryki będą kluczowe w erze AI Mode.

Google ogłosił, że w IV kwartale 2025 r. przychody z wyszukiwarki osiągnęły $63,07 mld, co oznacza 17% wzrost rok do roku. To najwyższy wynik od dłuższego czasu i wyraźny sygnał, że zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji mają realny wpływ na korzystanie z wyszukiwarki.

Podczas konferencji wynikowej przedstawiciele Alphabet ujawnili, że użytkownicy korzystający z Trybu AI (AI Mode) generują zapytania trzykrotnie dłuższe niż w tradycyjnych wyszukiwaniach, a spora część z nich prowadzi do kolejnych pytań i interakcji. To właśnie ten dłuższy i bardziej złożony charakter zapytań tworzy nowe przestrzenie do monetyzacji.

Google testuje obecnie reklamy wyświetlane bezpośrednio pod odpowiedziami AI, a także pilotaż programu Direct Offers, który ma dawać reklamodawcom możliwość pokazywania ofert promocyjnych dla użytkowników gotowych do zakupu bezpośrednio w AI Mode.

Jak podkreślił Philipp Schindler, Chief Business Officer Google, nowy sposób wyszukiwania generuje zasoby reklamowe tam, gdzie wcześniej trudno było je efektywnie umieścić, co może oznaczać dotarcie do bardziej złożonych intencji zakupowych i informacyjnych niż kiedykolwiek wcześniej.
Najnowsze dane od Google pokazują nie tylko krok w rozwoju wyszukiwarki, lecz wyraźną zmianę sposobu, w jaki użytkownicy szukają informacji i wchodzą w interakcje z wynikami wyszukiwania. Tryb AI z krótkich zapytań przestawia się na rozbudowane dialogi, które generują większe zaangażowanie użytkownika.

To ogromna szansa, ale też wyzwanie dla rynku. Tradycyjne SEO musi ewoluować, tak aby treści były rozumiane, cytowane i rekomendowane przez AI, a nie tylko dobrze dopasowane pod klasyczne wyniki organiczne. Dzięki temu można uzyskać widoczność nie tylko w TOP 10, ale także w blokach odpowiedzi AI, które stają się nowym frontem wyszukiwania - komentuje Marcin Wątroba, Senior SEO Specialist, Harbingers.

Co to oznacza dla branży marketingowej i reklamodawców?


  • Nowe formaty reklam — AI Mode to nie tylko statyczne linki reklamowe, ale kontekstowe, dynamiczne prezentacje ofert, dostępne bezpośrednio w odpowiedziach AI.
  • Głębsze intencje użytkownika — zapytania konwersacyjne mogą ujawniać bardziej precyzyjne potrzeby, co z kolei daje reklamodawcom większe pole do trafienia w moment decyzyjny.
  • Nowe KPI i metryki — klasyczne mierniki kliknięć mogą stracić część znaczenia, a ich miejsce zajmują dane o interakcji z odpowiedziami AI i konwersjach bezpośrednio z AI Mode.
  • Więcej zero click search — widoczna jest tendencja spadkowa dla przejść na strony internetowe z wyszukiwarki na rzecz podsumowania AI.


