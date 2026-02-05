Google wprowadza reklamy w AI Mode. Jak zmieni się wyszukiwanie i monetyzacja?

Google Search przeżywa prawdziwą rewolucję dzięki Trybowi AI (AI Mode), który nie tylko wydłuża zapytania użytkowników, ale także otwiera nowe możliwości monetyzacji. W IV kwartale 2025 roku przychody z wyszukiwarki osiągnęły rekordowe 63,07 mld dolarów, co oznacza 17% wzrost rok do roku. Google wprowadza reklamy bezpośrednio w odpowiedziach AI oraz testuje program Direct Offers, który ma ułatwić reklamodawcom dotarcie do użytkowników gotowych do zakupu. Jakie zmiany czekają branżę marketingową i jakie szanse oraz wyzwania niesie nowy sposób wyszukiwania?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak Tryb AI (AI Mode) wpływa na sposób korzystania z Google Search i dlaczego generuje dłuższe zapytania.

Jakie nowe możliwości monetyzacji wprowadza Google dzięki reklamom w odpowiedziach AI i programowi Direct Offers.

Jakie zmiany czekają branżę marketingową i specjalistów SEO w związku z rozwojem AI Mode.

Dlaczego zaangażowanie użytkowników rośnie dzięki AI Mode i jakie to niesie konsekwencje dla reklamodawców.

Jakie nowe formaty reklam i metryki będą kluczowe w erze AI Mode.

Najnowsze dane od Google pokazują nie tylko krok w rozwoju wyszukiwarki, lecz wyraźną zmianę sposobu, w jaki użytkownicy szukają informacji i wchodzą w interakcje z wynikami wyszukiwania. Tryb AI z krótkich zapytań przestawia się na rozbudowane dialogi, które generują większe zaangażowanie użytkownika.



To ogromna szansa, ale też wyzwanie dla rynku. Tradycyjne SEO musi ewoluować, tak aby treści były rozumiane, cytowane i rekomendowane przez AI, a nie tylko dobrze dopasowane pod klasyczne wyniki organiczne. Dzięki temu można uzyskać widoczność nie tylko w TOP 10, ale także w blokach odpowiedzi AI, które stają się nowym frontem wyszukiwania - komentuje Marcin Wątroba, Senior SEO Specialist, Harbingers.

Co to oznacza dla branży marketingowej i reklamodawców?

Nowe formaty reklam — AI Mode to nie tylko statyczne linki reklamowe, ale kontekstowe, dynamiczne prezentacje ofert, dostępne bezpośrednio w odpowiedziach AI.

— AI Mode to nie tylko statyczne linki reklamowe, ale kontekstowe, dynamiczne prezentacje ofert, dostępne bezpośrednio w odpowiedziach AI. Głębsze intencje użytkownika — zapytania konwersacyjne mogą ujawniać bardziej precyzyjne potrzeby, co z kolei daje reklamodawcom większe pole do trafienia w moment decyzyjny.

— zapytania konwersacyjne mogą ujawniać bardziej precyzyjne potrzeby, co z kolei daje reklamodawcom większe pole do trafienia w moment decyzyjny. Nowe KPI i metryki — klasyczne mierniki kliknięć mogą stracić część znaczenia, a ich miejsce zajmują dane o interakcji z odpowiedziami AI i konwersjach bezpośrednio z AI Mode.

— klasyczne mierniki kliknięć mogą stracić część znaczenia, a ich miejsce zajmują dane o interakcji z odpowiedziami AI i konwersjach bezpośrednio z AI Mode. Więcej zero click search — widoczna jest tendencja spadkowa dla przejść na strony internetowe z wyszukiwarki na rzecz podsumowania AI.

Google ogłosił, że w IV kwartale 2025 r. przychody z wyszukiwarki osiągnęły $63,07 mld, co oznacza 17% wzrost rok do roku. To najwyższy wynik od dłuższego czasu i wyraźny sygnał, że zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji mają realny wpływ na korzystanie z wyszukiwarki.Podczas konferencji wynikowej przedstawiciele Alphabet ujawnili, że użytkownicy korzystający z Trybu AI (AI Mode). To właśnie ten dłuższy i bardziej złożony charakter zapytań tworzy nowe przestrzenie do monetyzacji.Google testuje obecnie reklamy wyświetlane bezpośrednio pod odpowiedziami AI, a także pilotaż programu, który ma dawać reklamodawcom możliwość pokazywania ofert promocyjnych dla użytkowników gotowych do zakupu bezpośrednio w AI Mode.Jak podkreślił Philipp Schindler, Chief Business Officer Google,, co może oznaczać dotarcie do bardziej złożonych intencji zakupowych i informacyjnych niż kiedykolwiek wcześniej.