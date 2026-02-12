T-Mobile zwróci klientom rabaty utracone za spóźnione płatności

Spóźnienie z płatnością rachunku w T-Mobile mogło kosztować klientów nie tylko odsetki, ale także utratę rabatu za terminowe płatności, co podnosiło kolejne faktury nawet o kilkanaście złotych. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał tę praktykę za nieuczciwą karę umowną i wydał decyzję zobowiązującą operatora do zwrotu pieniędzy abonentom. Kto może liczyć na rekompensatę, jak ją otrzymać i dlaczego UOKiK uznał działanie T-Mobile za niezgodne z prawem?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie działania podjął UOKiK, aby chronić interesy klientów T-Mobile, i dlaczego uznano tę praktykę za niezgodną z prawem.

Kto może ubiegać się o zwrot pieniędzy lub voucher i jakie są warunki otrzymania rekompensaty.

Jak T-Mobile poinformuje klientów o przysługujących im świadczeniach i w jaki sposób będą one wypłacane.

Co zrobić, jeśli byłeś poszkodowany przez utratę rabatu i jak zgłosić reklamację.

Dawał i zabierał

Konsumenci są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań i prawo przewiduje konkretne konsekwencje niewywiązywania się z tego obowiązku. Nie należy do nich zabieranie rabatów i doliczanie ich wartości do miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę. Taka praktyka to nieuczciwa sankcja w rękach przedsiębiorców. Narusza prawo i godzi w interesy konsumentów - mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Dla konsumentów

UOKiK przygląda się rabatom w telekomach

T-Mobile oferował 5-złotową zniżkę za korzystanie m.in. z elektronicznych faktur i terminowe płatności. Z e-fakturą sytuacja była jasna - jeśli chcieliśmy zostać przy formie tradycyjnej, rachunek był wyższy o wspomnianą kwotę. Jednak kwestia terminowej płatności nie powinna mieć wpływu na wysokość opłat abonamentowych na kolejnych fakturach. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której zobowiązał T-Mobile do przyznania konsumentom przysporzenia w związku z utratą rabatu, gdy spóźnili się z zapłatą rachunku.Niższy o 5 zł miesięcznie rachunek w T-Mobile, wynikający z rabatu za obsługę elektroniczną i terminową płatność, był kuszący, ale można go było stracić.Nawet niewielkie spóźnienie w zapłacie rachunku powodowało utratę zniżki także wówczas, gdy zaległość dotyczyła innej opłaty niż abonament, ujętej na tej samej fakturze (np. za usługę premium). Przykładowo, jeśli na jednym rachunku rozliczane były dwa numery telefonów, dostęp do internetu i dostęp do telewizji, a konsument zapłacił po terminie, wówczas na kolejnej fakturze do miesięcznej opłaty doliczana była wartość utraconego 5 złotowego rabatu za każdą usługę i dla każdego numeru - w tym przypadku łącznie 20 zł.W ocenie Prezesa UOKiK mechanizm utraty rabatu działał jak niedozwolona kara umowna. Gdy konsument spóźnił się z płatnością, tracił zniżkę i jego następny rachunek rósł. Dodatkowo, niezależnie od cofnięcia rabatu, T-Mobile mógł naliczać odsetki za opóźnienie w regulowaniu należności, czyli karać konsumenta podwójnie.Przepisy Kodeksu cywilnego – w szczególności artykuł 481 paragraf 1 oraz artykuł 483 paragraf 1 – jasno wskazują, że konsument może zostać obciążony odsetkami za opóźnienie w płatności, ale nie można nakładać na niego dodatkowych sankcji. Odbieranie zniżki i podnoszenie abonamentu jest więc sprzeczne z prawem. Kary umowne mogą dotyczyć wyłącznie zobowiązań niepieniężnych.T-Mobile zaniechał kwestionowanej praktyki niezwłocznie po wszczęciu postępowania, wprowadził nowe wzorce umowne i przestał weryfikować kwestię terminowej płatności przy ustalaniu, czy konsumenci zachowają rabat w danym okresie rozliczeniowym. Prezes UOKiK wydał wobec spółki decyzję zobowiązującą. Zgodnie z nią operator przyzna uprawnionym konsumentom przysporzenie.Obecni i byli abonenci będą mieli do wyboru – zwrot pobranej kary umownej w wysokości określonej szczegółowo w decyzji lub voucher na urządzenia T-Mobile. Spółka pozytywnie rozpatrzy również reklamacje konsumentów, które dotyczyły utraty rabatu z uwagi na nieterminową płatność.Po uprawomocnieniu się decyzji T-Mobile poinformuje o niej na swojej stronie internetowej, w aplikacji „Mój T-Mobile”, na kanałach społecznościowych oraz w indywidualnej korespondencji do konsumentów. Spółka wskaże przysługujące im przysporzenie oraz sposób i termin jego otrzymania. Jeśli obecni klienci nie zgłoszą się po zwrot, należną im kwotę otrzymają automatycznie w formie upustu na kolejnych fakturach za świadczone im usługi telekomunikacyjne.Decyzja zobowiązująca wobec T-Mobile to kolejne działanie Prezesa UOKiK, po decyzji wobec Play, dotyczące sposobu konstruowania rabatów i rozliczania opłat przez dostawców usług telekomunikacyjnych. W toku są postępowania wobec spółek CANAL+, Orange, Vectra i Multimedia Polska.