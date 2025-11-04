Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?
2025-11-04 00:30
HONOR X5c Plus © fot. mat. prasowe
Symetryczna i prosta konstrukcja
Model HONOR X5c Plus charakteryzuje się prostym, symetrycznym wzornictwem z zaokrąglonymi rogami i wyraźnie zarysowanymi krawędziami. Smartfon waży 186 gramów i ma grubość 7,89 mm. Zastosowany wyświetlacz o przekątnej 6,74 cala osiąga maksymalną jasność 450 nitów. Urządzenie wyposażono w funkcje ograniczające zmęczenie oczu, m.in. automatyczne przyciemnianie ekranu.
HONOR X5c Plus - tył
Bateria i pamięć
HONOR X5c Plus działa w oparciu o procesor MediaTek Helio G81 i baterię o pojemności 5260 mAh. Według producenta, akumulator zachowuje ponad 80% swojej pojemności po około 1000 cyklach ładowania. Urządzenie oferuje do 4 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na dane, co ma zapewnić płynne działanie i sporo miejsca na zdjęcia, muzykę czy wideo.
HONOR X5c Plus - widok aparatu
Aparaty i funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję
Smartfon wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 50 MP oraz przedni 5 MP. Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, które pomagają w poprawie ostrości i jakości zdjęć, w tym w rozpoznawaniu obiektów i dostosowywaniu tła.
System i interfejs
Urządzenie działa w oparciu o system MagicOS 9.0. System oferuje prosty w obsłudze interfejs i funkcje zwiększające wygodę użytkowania, w tym boczny czytnik linii papilarnych oraz rozpoznawanie twarzy. Rozwiązanie o nazwie „Magiczna Kapsuła” umożliwia szybki dostęp do powiadomień i podstawowych funkcji bez konieczności przełączania aplikacji.
HONOR X5c Plus - przód
Cena i dostępność
HONOR X5c Plus trafi do sprzedaży w Polsce 5 listopada 2025 roku w cenie od 499 zł. Smartfon będzie dostępny w dwóch kolorach: czarnym i błękitnym.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
