Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?

2025-11-04 00:30

Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?

HONOR X5c Plus © fot. mat. prasowe

Firma HONOR ogłosiła wprowadzenie na polski rynek modelu HONOR X5c Plus. To urządzenie z segmentu podstawowego, wyposażone w pojemną baterię, duży ekran i rozbudowaną pamięć wewnętrzną.

Przeczytaj także: HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie są główne parametry techniczne smartfona HONOR X5c Plus?
  • Jakie funkcje fotograficzne i systemowe wprowadzono w modelu?
  • Kiedy smartfon będzie dostępny w Polsce?

Symetryczna i prosta konstrukcja


Model HONOR X5c Plus charakteryzuje się prostym, symetrycznym wzornictwem z zaokrąglonymi rogami i wyraźnie zarysowanymi krawędziami. Smartfon waży 186 gramów i ma grubość 7,89 mm. Zastosowany wyświetlacz o przekątnej 6,74 cala osiąga maksymalną jasność 450 nitów. Urządzenie wyposażono w funkcje ograniczające zmęczenie oczu, m.in. automatyczne przyciemnianie ekranu.
HONOR X5c Plus - tył
fot. mat. prasowe

HONOR X5c Plus - tył

HONOR X5c Plus działa w oparciu o system MagicOS 9.0

Bateria i pamięć


HONOR X5c Plus działa w oparciu o procesor MediaTek Helio G81 i baterię o pojemności 5260 mAh. Według producenta, akumulator zachowuje ponad 80% swojej pojemności po około 1000 cyklach ładowania. Urządzenie oferuje do 4 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na dane, co ma zapewnić płynne działanie i sporo miejsca na zdjęcia, muzykę czy wideo.
HONOR X5c Plus - widok aparatu
fot. mat. prasowe

HONOR X5c Plus - widok aparatu

HONOR X5c Plus wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 50 MP

Aparaty i funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję


Smartfon wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 50 MP oraz przedni 5 MP. Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, które pomagają w poprawie ostrości i jakości zdjęć, w tym w rozpoznawaniu obiektów i dostosowywaniu tła.

System i interfejs


Urządzenie działa w oparciu o system MagicOS 9.0. System oferuje prosty w obsłudze interfejs i funkcje zwiększające wygodę użytkowania, w tym boczny czytnik linii papilarnych oraz rozpoznawanie twarzy. Rozwiązanie o nazwie „Magiczna Kapsuła” umożliwia szybki dostęp do powiadomień i podstawowych funkcji bez konieczności przełączania aplikacji.
HONOR X5c Plus - przód
fot. mat. prasowe

HONOR X5c Plus - przód

Smartfon wyposażono w 6,74 calowy wyświetlacz o maksymalnej jasności sięgającej 450 nitów

Cena i dostępność


HONOR X5c Plus trafi do sprzedaży w Polsce 5 listopada 2025 roku w cenie od 499 zł. Smartfon będzie dostępny w dwóch kolorach: czarnym i błękitnym.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina

