Jak pokolenie Z zmienia zakupy online?

2026-02-19 00:30

Jak pokolenie Z zmienia zakupy online?

Gen Z wyznacza nowe standardy e-commerce

66 zakupów online rocznie, 57 proc. transakcji realizowanych w social mediach i rosnąca popularność automatów paczkowych -tak kupuje Gen Z. Najnowszy „Barometr e-Shopper 2025” Geopost pokazuje, że pokolenie Z nie tylko intensywnie korzysta z e-commerce, ale też zmienia jego reguły. To właśnie oczekiwania młodych konsumentów w zakresie inspiracji, ceny i dostawy stają się dziś rynkowym standardem.

Przeczytaj także: 10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które kategorie zakupowe cieszą się największą popularnością wśród przedstawicieli pokolenia Z?
  • Dlaczego media społecznościowe stały się kluczowym kanałem zakupowym?
  • Jak duże znaczenie dla młodych konsumentów mają zakupy zagraniczne i rynek C2C?
  • Jakie formy dostawy wybiera pokolenie Z i czego oczekuje od firm logistycznych?

Finansowa samodzielność – rosnąca, choć niepełna


Aż 83 proc. przedstawicieli pokolenia Z w Polsce posiada stałe źródło dochodu, jednak tylko co trzeci deklaruje pełną niezależność finansową. 36 proc. młodych dorosłych mieszka samodzielnie i utrzymuje się bez wsparcia rodziców, natomiast kolejnych 33 proc. nadal mieszka z rodzicami i otrzymuje od nich pomoc finansową. To poziom zbliżony do średniej europejskiej, co pokazuje, że polska Gen Z mierzy się z podobnymi wyzwaniami ekonomicznymi, jak jej rówieśnicy w innych krajach.
Pokolenie Z na nowo definiuje zasady e-handlu
Pokolenie Z na nowo definiuje zasady e-handlu

82% stałych e- konsumentów z pokolenia Z ma obecnie stałe źródło dochodu

Jednak nawet ograniczona samodzielność finansowa nie przekłada się na mniejszą aktywność zakupową. Wręcz przeciwnie – młodzi konsumenci traktują zakupy online jako naturalny element codziennego życia.
Specyfika postaw pokolenia Z
Specyfika postaw pokolenia Z

Pokolenie Z w większym stopniu niż ogół kupujących ufa zakupowym rekomendacjom influencerów w mediach społecznościowych

Gen Z kupuje częściej i różnorodniej


Pokolenie Z wyróżnia się większą częstotliwością zakupów online oraz szerszym zakresem kupowanych kategorii niż stali e-klienci i ich europejscy rówieśnicy. Największą popularnością wśród Gen Z cieszą się takie kategorie zakupowe, jak moda (69 proc.), obuwie (64 proc.), produkty beauty (51 proc.) czy książki (48 proc.). W skali roku przedstawiciele pokolenia Z realizują średnio 66 zakupów online, a udział e-zakupów w ich całkowitych wydatkach sięga 17,2 proc..
Roczna liczba zakupów wg pokoleń
Roczna liczba zakupów wg pokoleń

Pokolenie Z to bardzo aktywni kupujący

Media społecznościowe jako punkt startowy zakupów


Dla Gen Z media społecznościowe są nie tylko kanałem rozrywki, ale również kluczowym elementem ścieżki zakupowej. 93 proc. młodych konsumentów korzysta z co najmniej jednej platformy społecznościowej w poszukiwaniu inspiracji zakupowych, a 57 proc. dokonuje zakupów bezpośrednio za pośrednictwem tych kanałów.
Ulubione platformy społecznościowe pokolenia Z
Ulubione platformy społecznościowe pokolenia Z

Najczęściej używaną do bezpośrednich zakupów platformą społecznościową jest Instagram

Największe znaczenie mają TikTok i Instagram, które wyraźnie wyprzedzają Facebooka. TikTok stał się dla młodych użytkowników głównym źródłem inspiracji, a krótkie formaty wideo coraz skuteczniej wpływają na decyzje zakupowe. To pokazuje, że tradycyjny podział na kanały sprzedaży i komunikacji marketingowej zaciera się, a social commerce staje się trwałym elementem rynku.

Zakupy za granicą i z drugiej ręki na stałe w koszyku


Pokolenie Z chętnie sięga także po zakupy transgraniczne. Już 73 proc. młodych e-klientów dokonało zakupów na zagranicznych stronach internetowych, kierując się przede wszystkim niższymi cenami oraz dostępem do marek i produktów niedostępnych w Polsce. Dla części z nich znaczenie ma również reputacja zagranicznych platform oraz szerszy asortyment.
Zakupy transgraniczne
Zakupy transgraniczne

E-konsumenci najczęściej kupują w Chinach

Równie istotnym trendem są zakupy online między osobami prywatnymi (C2C). Aż 88 proc. przedstawicieli Gen Z kupuje lub sprzedaje używane produkty online, a aktywność w tym segmencie jest wysoka zarówno po stronie zakupów, jak i sprzedaży. Młodzi konsumenci kupują produkty z drugiej ręki średnio 15,8 razy w roku, a sprzedają je 16,9 razy, co potwierdza, że rynek C2C stał się dla nich naturalnym uzupełnieniem tradycyjnego e-commerce.
Powody kupowania produktów z drugiej ręki
Powody kupowania produktów z drugiej ręki

Główna przyczyna kupowania produktów z drugiej ręki tkwi w cenie

Dostawa: elastyczność zamiast „pod drzwi”


Zmianom w zachowaniach zakupowych towarzyszą nowe oczekiwania wobec dostawy. Pokolenie Z coraz rzadziej wybiera dostawę do domu, a 76 proc. przesyłek trafia do lokalizacji poza domem – automatów paczkowych czy punktów odbioru. Najczęściej wybieranym miejscem doręczenia są automaty paczkowe (59 proc.), podczas gdy popularność dostawy do domu spadła do 46 proc.
Preferowany sposób odbioru przesyłek
Preferowany sposób odbioru przesyłek

Dla pokolenia Z ważna jest wolność odbioru gdziekolwiek i kiedykolwiek

Młodzi konsumenci oczekują przede wszystkim dostawy następnego dnia, kilku dostępnych opcji doręczenia oraz informacji o przesyłce w czasie rzeczywistym. Jednocześnie rośnie znaczenie wiedzy o tym, jaka firma realizuje dostawę – 84 proc. przedstawicieli Gen Z uważa tę informację za ważną.
Co ma znaczenie dla odbiorców paczek?
Co ma znaczenie dla odbiorców paczek?

Bardzo ważna jest informacja o dostawie w czasie rzeczywistym

Nowa generacja, nowe standardy


Pokolenie Z, choć wciąż na etapie budowania pełnej niezależności finansowej, już dziś realnie kształtuje przyszłość e-commerce w Polsce. Jako cyfrowi tubylcy oczekują wygody, elastyczności i spójnych doświadczeń zakupowych – od inspiracji w mediach społecznościowych, przez szeroki wybór produktów, po nowoczesne formy dostawy.

Dla branży handlu internetowego oznacza to jedno: rozwiązania odpowiadające na potrzeby Gen Z bardzo szybko stają się standardem dla całego rynku.



Przeczytaj także: Social commerce, marketplace’y i AI. Jak zmieni się e-commerce w 2026 r.? Social commerce, marketplace’y i AI. Jak zmieni się e-commerce w 2026 r.?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

zachowania konsumentów, decyzje zakupowe, zakupy online, e-commerce, pokolenie Z, Gen Z

1 1 1

