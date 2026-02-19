Jak pokolenie Z zmienia zakupy online?

66 zakupów online rocznie, 57 proc. transakcji realizowanych w social mediach i rosnąca popularność automatów paczkowych -tak kupuje Gen Z. Najnowszy „Barometr e-Shopper 2025” Geopost pokazuje, że pokolenie Z nie tylko intensywnie korzysta z e-commerce, ale też zmienia jego reguły. To właśnie oczekiwania młodych konsumentów w zakresie inspiracji, ceny i dostawy stają się dziś rynkowym standardem.

Finansowa samodzielność – rosnąca, choć niepełna

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Specyfika postaw pokolenia Z Pokolenie Z w większym stopniu niż ogół kupujących ufa zakupowym rekomendacjom influencerów w mediach społecznościowych Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Gen Z kupuje częściej i różnorodniej

Media społecznościowe jako punkt startowy zakupów

Zakupy za granicą i z drugiej ręki na stałe w koszyku

Dostawa: elastyczność zamiast „pod drzwi”

Nowa generacja, nowe standardy

Aż 83 proc. przedstawicieli pokolenia Z w Polsce posiada stałe źródło dochodu, jednak tylko co trzeci deklaruje pełną niezależność finansową. 36 proc. młodych dorosłych mieszka samodzielnie i utrzymuje się bez wsparcia rodziców, natomiast kolejnych 33 proc. nadal mieszka z rodzicami i otrzymuje od nich pomoc finansową. To poziom zbliżony do średniej europejskiej, co pokazuje, że polska Gen Z mierzy się z podobnymi wyzwaniami ekonomicznymi, jak jej rówieśnicy w innych krajach.Jednak nawet ograniczona samodzielność finansowa nie przekłada się na mniejszą aktywność zakupową. Wręcz przeciwnie – młodzi konsumenci traktują zakupy online jako naturalny element codziennego życia.Pokolenie Z wyróżnia się większą częstotliwością zakupów online oraz szerszym zakresem kupowanych kategorii niż stali e-klienci i ich europejscy rówieśnicy. Największą popularnością wśród Gen Z cieszą się takie kategorie zakupowe, jak moda (69 proc.), obuwie (64 proc.), produkty beauty (51 proc.) czy książki (48 proc.). W skali roku przedstawiciele pokolenia Z realizują średnio 66 zakupów online, a udział e-zakupów w ich całkowitych wydatkach sięga 17,2 proc..Dla Gen Z media społecznościowe są nie tylko kanałem rozrywki, ale również kluczowym elementem ścieżki zakupowej. 93 proc. młodych konsumentów korzysta z co najmniej jednej platformy społecznościowej w poszukiwaniu inspiracji zakupowych, a 57 proc. dokonuje zakupów bezpośrednio za pośrednictwem tych kanałów.Największe znaczenie mają TikTok i Instagram, które wyraźnie wyprzedzają Facebooka. TikTok stał się dla młodych użytkowników głównym źródłem inspiracji, a krótkie formaty wideo coraz skuteczniej wpływają na decyzje zakupowe. To pokazuje, że tradycyjny podział na kanały sprzedaży i komunikacji marketingowej zaciera się, a social commerce staje się trwałym elementem rynku.Pokolenie Z chętnie sięga także po zakupy transgraniczne. Już 73 proc. młodych e-klientów dokonało zakupów na zagranicznych stronach internetowych, kierując się przede wszystkim niższymi cenami oraz dostępem do marek i produktów niedostępnych w Polsce. Dla części z nich znaczenie ma również reputacja zagranicznych platform oraz szerszy asortyment.Równie istotnym trendem są zakupy online między osobami prywatnymi (C2C). Aż 88 proc. przedstawicieli Gen Z kupuje lub sprzedaje używane produkty online, a aktywność w tym segmencie jest wysoka zarówno po stronie zakupów, jak i sprzedaży. Młodzi konsumenci kupują produkty z drugiej ręki średnio 15,8 razy w roku, a sprzedają je 16,9 razy, co potwierdza, że rynek C2C stał się dla nich naturalnym uzupełnieniem tradycyjnego e-commerce.Zmianom w zachowaniach zakupowych towarzyszą nowe oczekiwania wobec dostawy. Pokolenie Z coraz rzadziej wybiera dostawę do domu, a 76 proc. przesyłek trafia do lokalizacji poza domem – automatów paczkowych czy punktów odbioru. Najczęściej wybieranym miejscem doręczenia są automaty paczkowe (59 proc.), podczas gdy popularność dostawy do domu spadła do 46 proc.Młodzi konsumenci oczekują przede wszystkim dostawy następnego dnia, kilku dostępnych opcji doręczenia oraz informacji o przesyłce w czasie rzeczywistym. Jednocześnie rośnie znaczenie wiedzy o tym, jaka firma realizuje dostawę – 84 proc. przedstawicieli Gen Z uważa tę informację za ważną.Pokolenie Z, choć wciąż na etapie budowania pełnej niezależności finansowej, już dziś realnie kształtuje przyszłość e-commerce w Polsce. Jako cyfrowi tubylcy oczekują wygody, elastyczności i spójnych doświadczeń zakupowych – od inspiracji w mediach społecznościowych, przez szeroki wybór produktów, po nowoczesne formy dostawy.Dla branży handlu internetowego oznacza to jedno: rozwiązania odpowiadające na potrzeby Gen Z bardzo szybko stają się standardem dla całego rynku.