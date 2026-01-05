Social commerce, marketplace’y i AI. Jak zmieni się e-commerce w 2026 r.?

W nadchodzących miesiącach przedstawiciele e-commerce będą stawiać czoła wielu wyzwaniom. Powód? Klienci kupują szybciej, bardziej impulsywnie i z coraz mniejszą tolerancją na opóźnienia, niejasne koszty dostawy czy skomplikowane zwroty. Jednocześnie standardy wyznaczane przez globalne i azjatyckie platformy błyskawicznie stają się normą także dla lokalnych sklepów. Zdaniem ekspertów Alsendo o sukcesie w e-commerce nie decyduje już sprawny marketing, lecz spójny system danych, logistyki i kanałów sprzedaży.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego marketing przestaje być głównym źródłem przewagi w e-commerce?

Jak azjatyckie platformy zmieniają sposób podejmowania decyzji zakupowych?

Czemu dostawa i zwroty bezpośrednio wpływają na konwersję i marżę?

W jaki sposób AI decyduje dziś o widzialności produktów?



Trend 1: Azjatyckie platformy kreują nowe standardy zakupowe

Trend 2: Social commerce jako pełnoprawny kanał sprzedaży

Trend 3: Marketplace’y przejmują kontrolę nad dostawą

Z danych rynkowych możemy obecnie wywnioskować, że brak preferowanej formy dostawy eliminuje ofertę jeszcze zanim klient zacznie porównywać ceny czy parametry produktu. W praktyce średni wskaźnik porzuceń koszyka wynosi około 70%, a jednym z głównych powodów jest zbyt wolna dostawa oraz niespodziewane koszty z nią związane. Coraz częściej działa to jak filtr ofert, przyczyniający się do decyzji o tym, czy klient w ogóle zacznie analizować inne parametry – mówi Michał Wójcik, Partnership & Enterprise Director w Alsendo.

Dane konsumenckie pokazują skalę zmiany: 35% klientów w Europie wybiera dostawę do OOH, a 41% przekierowuje tam paczki zamiast decydować się na odbiór w domu. W takim środowisku strategia bazująca na jednej sieci OOH ogranicza wybór klienta, obniża skuteczność check-outu i zwiększa ryzyko operacyjne. Dywersyfikacja form dostawy oraz przewidywalność realizacji stają się więc jednym z kluczowych czynników wpływających na konwersję.



Trend 4: Zwroty jako narzędzie optymalizacji sprzedaży

Trend 5: AI jako główny filtr widzialności produktów

