eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyE-commerce: sztuczna inteligencja, zakupy mobilne i nowe wyzwania dla sklepów online

E-commerce: sztuczna inteligencja, zakupy mobilne i nowe wyzwania dla sklepów online

2025-09-25 00:15

E-commerce: sztuczna inteligencja, zakupy mobilne i nowe wyzwania dla sklepów online

Polacy kupują przez smartfony © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Czy AI naprawdę zmienia sposób, w jaki robimy zakupy online? Najnowszy raport „E-commerce w Polsce 2025” pokazuje wprawdzie, że ponad połowa konsumentów korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji, ale to kontakt z człowiekiem liczy się najbardziej. O ile zakupy przez social media nie zdobyły popularności, o tyle już smartfony stały się w e-handlu wręcz bezkonkurencyjne. Stabilizacja rynku oznacza, że sklepy internetowe muszą dziś walczyć nie o nowych klientów, ale o uwagę tych, którzy już kupują online.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja tematem nr 1 w e-commerce

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak istotne miejsce w procesie zakupowym Polaków zajmuje ?
  • Dlaczego zakupy w social mediach wciąż nie są popularne?
  • Jakie urządzenia dominują w e-zakupach i kto najchętniej korzysta ze smartfonów?
  • Na czym polega stabilizacja polskiego rynku e-commerce i jakie wyzwania stawia przed sklepami internetowymi?
Polski rynek e-commerce osiągnął stabilizację, jeśli chodzi o zasięg – zakupy w internecie, podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej fali badania, deklaruje 78% badanych. Ta równowaga oznacza, że przed sklepami online stoi nowe wyzwanie – nie pozyskiwanie kupujących, a walka o uwagę tych, którzy już z e-commerce’u korzystają, a co za tym idzie – mają swoje przyzwyczajenia, oczekiwania i wymagania. Rozeznanie w preferencjach e-konsumentów stanowi zatem klucz do sukcesu w branży, a tegoroczny raport pozwala lepiej je poznać.
Kupujący w sieci - demografia
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Kupujący w sieci - demografia

Odsetek kupujących online jest stabilny – stanowią oni 78% wszystkich badanych internautów

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


AI przydatna, ale wciąż nie zastępuje człowieka


Zgodnie z deklaracjami badanych internautów, ponad połowa z nich (53%) korzysta w procesie zakupowym z narzędzi AI, przy czym 19% robi to często. Obszary, w których chatboty i wirtualni asystenci AI są najbardziej efektywni, to szybkie odpowiedzi na proste pytania, udzielanie szczegółowych informacji o produktach oraz pośrednictwo w kontakcie z żywym konsultantem. Komunikacja z człowiekiem nadal ma w procesie zakupowym kluczowe znaczenie: aż 31% respondentów preferuje kontakt mailowy, 26% - rozmowę telefoniczną z konsultantem, a 17% - czat tekstowy. Jedynie 8% badanych wybrałoby w tym kontekście chatbota / wirtualnego asystenta, a dla 8% forma kontaktu nie ma znaczenia.
W jakich obszarach wsparcie AI w sklepie internetowym jest szczególnie efektywne?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

W jakich obszarach wsparcie AI w sklepie internetowym jest szczególnie efektywne?

Obszary, w których AI jest najbardziej efektywna, to szybkie odpowiedzi na proste pytania

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Zakupy w social mediach wciąż w fazie rozwoju


Podobnie jak w poprzedniej fali badania, zakupy w mediach społecznościowych deklaruje zaledwie 19%. To wciąż niewiele, biorąc pod uwagę popularność social mediów, dlaczego więc tak się dzieje? Najczęstszym powodem niekupowania w tym kanale jest przyzwyczajenie e-konsumentów do sklepów online i brak motywacji do zmiany (27% wskazań). Niemal ¼ badanych jako argument podaje obawy związane z rozpatrzeniem potencjalnej reklamacji oraz z bezpieczeństwem płatności.
Powody niekupowania w social mediach
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Powody niekupowania w social mediach

Najczęstszym powodem niekupowania w tym kanale jest przyzwyczajenie e-konsumentów do sklepów online

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Dominacja zakupów mobilnych


Urządzeniem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o zakupy online, jest smartfon, który zdeklasował w tym zakresie pozostałe urządzenia i umocnił swoja pozycję względem poprzedniej fali badania o 7 p.p. (82% wskazań w 2025 vs 75% w 2024). W najmłodszej grupie badanej (15-24) odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 91%. Jedynie wśród najstarszych ankietowanych (50+) nadal silna pozycję ma laptop, z którego w procesie zakupowym korzysta 70% osób, tyle samo, co ze smartfonów.
Urządzenia wykorzystywane do e-zakupów
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Urządzenia wykorzystywane do e-zakupów

Urządzeniem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o zakupy online, jest smartfon

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


O raporcie
Celem badania, którego wyniki zaprezentowano w raporcie „E-commerce w Polsce 2025” było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Badano m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy. Raport przygotowała firma Gemius we współpracy z Polskimi Badaniami Internetu, IAB Polska oraz Akademią Leona Koźmińskiego i Centrum Badań Mediów i Społeczeństwa ALK. Prezentowane w raporcie badanie zrealizowano w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie 1629 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano pomiędzy 17 a 24 lipca 2025 roku.

Przeczytaj także: Rewolucja AI w handlu: zakupy sterowane przez sztuczną inteligencję Rewolucja AI w handlu: zakupy sterowane przez sztuczną inteligencję

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: handel, e-commerce, m-commerce, social commerce, nowe technologie, sztuczna inteligencja, AI, zachowania konsumentów, zakupy online

Przeczytaj także

Zakupy z AI lepsze niż z przyjaciółką?

Zakupy z AI lepsze niż z przyjaciółką?

Sztuczna inteligencja ma usprawnić zakupy online

Sztuczna inteligencja ma usprawnić zakupy online

10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

Generatywna sztuczna inteligencja zmienia handel i usługi

Generatywna sztuczna inteligencja zmienia handel i usługi

Polacy nie są gotowi na zakupy online w metaverse

Polacy nie są gotowi na zakupy online w metaverse

Zakupy online. 7 (przedświątecznych) wskazówek dla e-sprzedawcy

Zakupy online. 7 (przedświątecznych) wskazówek dla e-sprzedawcy

Zakupy online coraz bardziej mobilne. Szczególnie odzieżowe

Zakupy online coraz bardziej mobilne. Szczególnie odzieżowe

Mobile coraz silniejszym trendem w zakupach online

Mobile coraz silniejszym trendem w zakupach online

Tokenizacja kluczowa dla rozwoju nowych metod płatności

Tokenizacja kluczowa dla rozwoju nowych metod płatności

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Artykuły promowane

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Toyota Aygo X Hybrid: co oferuje nowy miejski crossover?

Toyota Aygo X Hybrid: co oferuje nowy miejski crossover?

Firmy inwestują w AI i... automatyzują przestarzałe procesy

Firmy inwestują w AI i... automatyzują przestarzałe procesy

Zmiany podatkowe od 2026 r.: ulga mieszkaniowa i IP BOX po nowemu, ryczałt 17% dla świadczeń na rzecz spółki

Zmiany podatkowe od 2026 r.: ulga mieszkaniowa i IP BOX po nowemu, ryczałt 17% dla świadczeń na rzecz spółki

Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni - konsekwencje dla gospodarki i biznesu

Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni - konsekwencje dla gospodarki i biznesu

Miliardy w budżecie z podatku katastralnego - ile zapłacą właściciele mieszkań?

Miliardy w budżecie z podatku katastralnego - ile zapłacą właściciele mieszkań?

Rewolucja na rynku pracy: inspektor PIP zdecyduje w trybie natychmiastowym o zamianie umowy zlecenie na etat

Rewolucja na rynku pracy: inspektor PIP zdecyduje w trybie natychmiastowym o zamianie umowy zlecenie na etat

Praca dla studentów - ile można zarobić i gdzie szukać najlepszych ofert?

Praca dla studentów - ile można zarobić i gdzie szukać najlepszych ofert?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: