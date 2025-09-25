E-commerce: sztuczna inteligencja, zakupy mobilne i nowe wyzwania dla sklepów online

Czy AI naprawdę zmienia sposób, w jaki robimy zakupy online? Najnowszy raport „E-commerce w Polsce 2025” pokazuje wprawdzie, że ponad połowa konsumentów korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji, ale to kontakt z człowiekiem liczy się najbardziej. O ile zakupy przez social media nie zdobyły popularności, o tyle już smartfony stały się w e-handlu wręcz bezkonkurencyjne. Stabilizacja rynku oznacza, że sklepy internetowe muszą dziś walczyć nie o nowych klientów, ale o uwagę tych, którzy już kupują online.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja tematem nr 1 w e-commerce

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak istotne miejsce w procesie zakupowym Polaków zajmuje ?

Dlaczego zakupy w social mediach wciąż nie są popularne?

Jakie urządzenia dominują w e-zakupach i kto najchętniej korzysta ze smartfonów?

Na czym polega stabilizacja polskiego rynku e-commerce i jakie wyzwania stawia przed sklepami internetowymi?

AI przydatna, ale wciąż nie zastępuje człowieka

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W jakich obszarach wsparcie AI w sklepie internetowym jest szczególnie efektywne? Obszary, w których AI jest najbardziej efektywna, to szybkie odpowiedzi na proste pytania Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Zakupy w social mediach wciąż w fazie rozwoju

Dominacja zakupów mobilnych

Polski rynek e-commerce osiągnął stabilizację, jeśli chodzi o zasięg – zakupy w internecie, podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej fali badania, deklaruje 78% badanych. Ta równowaga oznacza, że przed sklepami online stoi nowe wyzwanie – nie pozyskiwanie kupujących, a walka o uwagę tych, którzy już z e-commerce’u korzystają, a co za tym idzie – mają swoje przyzwyczajenia, oczekiwania i wymagania. Rozeznanie w preferencjach e-konsumentów stanowi zatem klucz do sukcesu w branży, a tegoroczny raport pozwala lepiej je poznać.Zgodnie z deklaracjami badanych internautów, ponad połowa z nich (53%) korzysta w procesie zakupowym z narzędzi AI, przy czym 19% robi to często. Obszary, w których chatboty i wirtualni asystenci AI są najbardziej efektywni, to szybkie odpowiedzi na proste pytania, udzielanie szczegółowych informacji o produktach oraz pośrednictwo w kontakcie z żywym konsultantem. Komunikacja z człowiekiem nadal ma w procesie zakupowym kluczowe znaczenie: aż 31% respondentów preferuje kontakt mailowy, 26% - rozmowę telefoniczną z konsultantem, a 17% - czat tekstowy. Jedynie 8% badanych wybrałoby w tym kontekście chatbota / wirtualnego asystenta, a dla 8% forma kontaktu nie ma znaczenia.Podobnie jak w poprzedniej fali badania, zakupy w mediach społecznościowych deklaruje zaledwie 19%. To wciąż niewiele, biorąc pod uwagę popularność social mediów, dlaczego więc tak się dzieje? Najczęstszym powodem niekupowania w tym kanale jest przyzwyczajenie e-konsumentów do sklepów online i brak motywacji do zmiany (27% wskazań). Niemal ¼ badanych jako argument podaje obawy związane z rozpatrzeniem potencjalnej reklamacji oraz z bezpieczeństwem płatności.Urządzeniem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o zakupy online, jest smartfon, który zdeklasował w tym zakresie pozostałe urządzenia i umocnił swoja pozycję względem poprzedniej fali badania o 7 p.p. (82% wskazań w 2025 vs 75% w 2024). W najmłodszej grupie badanej (15-24) odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 91%. Jedynie wśród najstarszych ankietowanych (50+) nadal silna pozycję ma laptop, z którego w procesie zakupowym korzysta 70% osób, tyle samo, co ze smartfonów.