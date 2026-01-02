AI kontra ekonomiści: kto kształtuje opinie Polaków o gospodarce?

Czy głos ekonomistów ma dla Polaków większą wagę niż opinia AI? Odpowiedzi na to i inne pytania przynosi opracowany przez PIE raport "Wpływ ekonomistów i sztucznej inteligencji na przekonania obywateli". Jak się okazało, w żadnym z analizowanych w eksperymentalnym badaniu obszarów (składki ZUS, węgiel, członkostwo w UE, wiek emerytalny) ekonomiści nie okazali się dla Polaków bardziej przekonujący niż AI.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy i w jakim stopniu ekonomiści wpływają na poglądy Polaków w sprawach gospodarczych?

Jakie kwestie gospodarcze budzą największe rozbieżności między obywatelami a ekspertami?

Dlaczego argumenty podane przez AI okazały się równie przekonujące jak opinie ekonomistów?

Jakie czynniki sprzyjają większej zgodności poglądów z opiniami ekspertów?



Przekonania Polaków różnią się znacząco od opinii ekonomistów, ale są podatne na wpływ argumentów eksperckich

Wpływ Chata GPT na zmianę przekonań Największa średnia zmiana przekonań respondentów wystąpiła w sprawie korzyści ekonomicznych z członkostwa w Unii Europejskiej

Porównanie wpływu ekonomistów i Chata GPT na zmianę opinii W żadnej kwestii ekonomiści nie mają istotnie większej siły oddziaływania na przekonania obywateli niż sztuczna inteligencja

Dane potwierdzają, że istnieje, zidentyfikowana w innych badaniach, znacząca rozbieżność przekonań ekonomistów i społeczeństwa. Eksperyment PIE pokazał jednak, że pomimo demokratyzacji wiedzy, wzmożonej kontestacji opinii eksperckich i zaniku źródeł informacji cieszących się powszechnym zaufaniem ponad podziałami, głos ekspertów ekonomicznych w Polsce wciąż ma posłuch.



Niemniej porównywalna z ekspertami siła przekonywania sztucznej inteligencji sugeruje, że w dobie postępu technologicznego przestaje być istotne czy źródłem eksperckiego przekazu jest wypowiedź człowieka czy też narzędzie AI” – komentuje dr Agnieszka Wincewicz-Price, kierownik zespołu ekonomii behawioralnej w PIE.

Czynniki wpływające na zgodność przekonań z wiedzą ekspercką

W przypadku wielu ważnych zagadnień dotarcie do opinii publicznej z przekazem treści o charakterze eksperckim nie jest łatwe i oczywiste, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień najbardziej polaryzujących społeczeństwo na poziomie politycznym i ideologicznym. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają media, które często wykorzystują sytuacje polaryzacji poglądów.



Przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez przemyślane i celowane kampanie informacyjne, ale także w ramach działań edukacyjnych na każdym szczeblu kształcenia leży w interesie całego społeczeństwa i powinno znaleźć się na agendzie wszystkich resortów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki gospodarczej – wskazuje Łukasz Baszczak, starszy analityk z zespołu ekonomii behawioralnej w PIE.

Odsetek respondentów wyrażających opinie zgodne z większością ekonomistów Osoby o najwyższym poziomie wykształcenia mają opinie bardziej zbliżone do większości ekonomistów niż osoby bez wyższego wykształcenia

Choć wpływ na opinie mają podobny, to ekspertów uważa się za lepszych doradców niż AI