Jak rozpoznać, że relacja dziecka z AI zeszła na złe tory? Oto 5 czerwonych flag

Dla wielu nastolatków chatbot AI to dziś nie tylko pomoc w szkole, ale także cyfrowy powiernik, który „zawsze jest pod ręką”. Badania pokazują, że część młodych ludzi woli rozmawiać z algorytmem niż z rodzicami czy rówieśnikami, a niektórzy powierzają mu sprawy, o których nigdy nie powiedzieliby nikomu bliskiemu. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa i psychologii alarmują: brak granic, nadmierne zaufanie i niekontrolowany dostęp do treści mogą nieść poważne konsekwencje dla rozwoju emocjonalnego dzieci.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak często polskie dzieci i nastolatki korzystają z chatbotów AI?

Jakie zagrożenia emocjonalne i społeczne wiążą się z nadmiernym zaufaniem do botów?

Jakie sygnały ostrzegawcze powinny zaniepokoić rodziców?

Rodzice czy opiekunowie nie mogą zakładać, że wszyscy dostawcy platform AI stosują skuteczne zabezpieczenia dostosowane do wieku dzieci. Nawet jeśli ochrona istnieje, jej egzekwowanie bywa niespójne, a sama technologia rozwija się szybciej niż regulacje prawne - mówi Kamil Sadkowski, analityk cyberzagrożeń ESET.

Jakie są główne zagrożenia?

Coraz młodsze dzieci narażone na nieodpowiednie treści

Modele językowe, generując treści przekazywane przez boty, posiadają odpowiednie filtry, które mają zapobiegać m.in ekspozycji użytkownika na niektóre treści. W praktyce, mechanizmy te nie są w pełni skuteczne. Dzieci, zwłaszcza te biegłe technicznie, mogą stosować tzw. „jailbreaking”, czyli specyficzne komendy omijające zabezpieczenia, aby uzyskać dostęp do treści brutalnych lub o charakterze seksualnym. Innym ryzykiem jest dezinformacja lub halucynacje, często przedstawione w sposób niezwykle przekonujący. Dla dziecka może to oznaczać podejmowanie błędnych i potencjalnie szkodliwych decyzji np. w kwestiach związanych ze zdrowiem - dodaje Kamil Sadkowski, ESET.

Czerwone flagi - 5 sygnałów, które powinny budzić niepokój rodziców

Wycofanie się z życia rodzinnego i niechęć do spędzania czasu z przyjaciółmi. Lęk lub niepokój pojawiający się, kiedy dziecko nie ma dostępu do bota. Personifikacja: Mówienie o chatbocie tak, jakby był żywą osobą. Powtarzanie dezinformacji jako sprawdzonych faktów. Szukanie porad medycznych/psychologicznych u AI zamiast u dorosłych.

Zabezpieczenia techniczne to pierwszy krok

Dialog zamiast zakazów: Spróbuj podejść do tematu bez oceniania. Wyjaśnij dziecku, że bot to tylko maszyna zaprojektowana, tak by angażować użytkownika, a nie istota zdolna do odczuwania czy myślenia.

Spróbuj podejść do tematu bez oceniania. Wyjaśnij dziecku, że bot to tylko maszyna zaprojektowana, tak by angażować użytkownika, a nie istota zdolna do odczuwania czy myślenia. Edukacja i krytyczne myślenie: Naucz dziecko weryfikować informacje (fact-checking) i uświadamiaj, że AI może się mylić.

Naucz dziecko weryfikować informacje (fact-checking) i uświadamiaj, że AI może się mylić. Zasady korzystania: Ustal limity czasu (podobnie jak w przypadku mediów społecznościowych) i korzystaj z narzędzi kontroli rodzicielskiej.

Ustal limity czasu (podobnie jak w przypadku mediów społecznościowych) i korzystaj z narzędzi kontroli rodzicielskiej. Ochrona danych: Przypominaj dziecku, by nigdy nie podawało botom danych osobowych, adresów czy haseł.

AI rewolucjonizuje sposób, w jaki młodzież zdobywa wiedzę. Jak wynika z danych NASK, 48% nastolatków używa jej do nauki, a 40% do odrabiania prac domowych. Skala zmian jest ogromna: Wikipedia, która w 2018 roku wspierała 76% uczniów, dziś służy jedynie 23% z nich. Spadek zaliczyło też Google (z 63% na 45%). Jednak AI to nie tylko cyfrowa encyklopedia.Dane Common Sense Media ujawniają głębszy, emocjonalny wymiar zjawiska. Blisko co piąty nastolatek szuka u bota porad w codziennych sprawach. 12% młodych ludzi mówi AI o rzeczach, którymi nigdy nie podzieliliby się z bliskimi. Niepokoi też, że 1 na 3 dzieci woli rozmawiać o ważnych dla siebie tematach ze sztuczną inteligencją niż z drugim człowiekiem. To przesunięcie zaufania ze świata realnego do cyfrowego tworzy lukę, której rodzice mogą nie zauważyć.Dzieci wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję (GenAI) na różne sposoby – od pomocy w zadaniach domowych po traktowanie bota jako cyfrowego towarzysza. Wiąże się z tym kilka istotnych ryzyk. Jednym z nich jest wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny. Dzieci przechodzą przez intensywny okres rozwoju poznawczego i emocjonalnego, co czyni je podatnymi na wpływy. Poleganie na „przyjacielu” w postaci chatbota może odbywać się kosztem budowania realnych relacji z rówieśnikami, co pogłębia izolację społeczną.Kolejnym poważnym zagrożeniem jest występujący w interakcjach z chatem, tzw. efekt potakiwania. Ponieważ chatboty są zaprogramowane tak, aby wpisać się w oczekiwania użytkownika, mogą generować odpowiedzi wzmacniające niebezpieczne stany – np. zaburzenia odżywiania, skłonności do samookaleczeń, a nawet myśli samobójcze.Nie należy zapominać również o kwestiach prywatności. Wszystko, co dziecko wpisze w czacie, jest przechowywane przez dostawcę tej usługi. W niektórych przypadkach dane te mogą wycieknąć lub pojawić się pośrednio w odpowiedziach wygenerowanych dla innego użytkownika.Co więcej, dzieci i młodzież korzystające z botów mogą być narażone na dostęp do szkodliwych i nieodpowiednich dla ich wieku treści.Warto zauważyć, że problem szkodliwych treści nie dotyczy wyłącznie dzieci i nastolatków korzystających z popularnych chatbotów. Na rynku pojawia się coraz więcej interaktywnych zabawek, zintegrowanych z AI. Część z nich przeznaczona jest dla dzieci już od 3. roku życia. Tymczasem dziennikarze NBC News przeprowadzili pod koniec ubiegłego roku test kilku takich produktów. W efekcie okazało się, że część z nich w czasie rozmowy podpowiadała, gdzie w domu można znaleźć ostre przedmioty lub jak zapalić zapałkę. Jeden z modeli udzielał też odpowiedzi na pytanie związane z tematyką seksualną.Platformy AI podejmują pewne kroki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, ale odpowiedzialność w dużej mierze spoczywa na rodzicach. Oto sygnały, które mogą świadczyć o niezdrowej relacji dziecka ze sztuczną inteligencją:Chociaż w wielu przypadkach dostęp do chatbotów jest ograniczony dla osób poniżej 13. roku życia, weryfikacja nie zawsze jest skuteczna. Dlatego blokady techniczne są pierwszym krokiem, ale nie zastąpią edukacji i wzmacniania relacji z dzieckiem. Oto na co warto zwrócić uwagę przygotowując się do rozmowy na temat ryzyk AI:Sztuczna inteligencja, choć angażująca i pomocna, wymaga od nas wprowadzenia dzieci w świat świadomej i krytycznej konsumpcji treści cyfrowych. W świecie zdominowanym przez technologię uważność opiekunów oraz budowanie wzajemnego zaufania stanowią ważną barierę przed cyfrowymi zagrożeniami.