Agenci AI zmieniają środowisko pracy. Redefinicja biur, zespołów i przywództwa?

Jak przekonują eksperci Cisco, stoimy o krok od rewolucji w środowisku pracy. W 2026 roku agenci AI przestaną być jedynie wsparciem, a staną się pełnoprawnymi uczestnikami procesów biznesowych. Cyfrowi współpracownicy będą obecni w spotkaniach, zarządzaniu siecią, obsłudze klientów i codziennym funkcjonowaniu biur. Firmy, które już dziś przygotują swoje środowiska pracy, sieci i modele przywództwa na tę zmianę, zyskają realną przewagę konkurencyjną.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak agentowa AI zmieni sposób współpracy ludzi i zespołów w 2026 roku?

Dlaczego sieci i infrastruktura IT staną się kluczowym elementem strategii biznesowej?

W jaki sposób AI wpłynie na biura, zużycie energii i środowiska pracy?

Jak zmienią się role liderów i pracowników w erze cyfrowych współpracowników?



Połączona inteligencja: ludzie, AI i współpraca bez granic

Zamiast tego kluczowe stanie się współdziałanie ludzi, danych i cyfrowych „pracowników” - agentów AI funkcjonujących obok siebie w jednym ekosystemie. W praktyce oznacza to zacieranie barier kulturowych i geograficznych. Wiedza oraz kompetencje będą trafiać dokładnie tam, gdzie są potrzebne, w czasie rzeczywistym. Agenci AI będą dostarczać kontekstowych informacji, automatyzować procesy i wspierać ciągłość pracy, bez ingerowania w kreatywność czy decyzyjność człowieka.

Równie istotne stanie się zmniejszanie dystansu między człowiekiem a AI oraz pomiędzy samymi systemami AI. W efekcie cyfrowi współpracownicy będą wspierać zespoły m.in. w spotkaniach, tłumaczeniach czy rekomendacjach.

Sieci gotowe na erę AI

Rosnący wolumen ruchu sieciowego, coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące opóźnień czy przenoszenie przetwarzania bliżej źródeł danych sprawią, że sieć stanie się jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej. Istotna będzie także zdolność do precyzyjnej identyfikacji i zabezpieczania nie tylko użytkowników, lecz również agentów AI i usług.

Inteligentne środowiska pracy

Przykładowo, w dni o niskiej frekwencji AI automatycznie obniży zużycie energii. Przyciemni oświetlenie, zmniejszy ogrzewanie w nieużywanych strefach czy zaproponuje pracownikom bardziej efektywne przestrzenie do współpracy. Wszystko to pozwoli jednocześnie ograniczać koszty i realizować cele zrównoważonego rozwoju.

Prostota w IT dzięki AI

To, co dziś jest wsparciem w rozwiązywaniu problemów, przekształci się w model, w którym cyfrowi agenci autonomicznie zajmują się wybranymi etapami cyklu życia sieci, od wykrywania anomalii, przez analizę przyczyn, po optymalizację działania. Dzięki temu specjaliści IT będą mogli skupić się na strategii, politykach i celach biznesowych.

Nowa jakość doświadczeń klientów

Rozwój współpracy wielu agentów AI umożliwi tworzenie spójnych, zautomatyzowanych ścieżek obsługi, w których zespoły ludzkie i cyfrowe będą działać ramię w ramię. Zmieni to także modele zatrudnienia. Rola pracowników obsługi klienta ewoluuje w kierunku nadzoru, empatii i rozwiązywania bardziej złożonych problemów.

Bezpieczeństwo, zaufanie i nowe przywództwo

Przewaga w 2026 roku

Choć w ostatnich latach zaszły istotne zmiany dotyczące miejsca i sposobu w jaki pracujemy oraz modeli współpracy, największa transformacja dopiero przed nami. Taką opinię podzielają eksperci Cisco zajmujący się technologiami wspierającymi środowisko pracy. Wskazują oni, w jaki sposób AI zmieni funkcjonowanie organizacji, od przywództwa i bezpieczeństwa, przez infrastrukturę IT, po doświadczenia klientów oraz jak firmy mogą przygotować się na nadchodzące zmiany.Jednym z najważniejszych trendów w 2026 roku będzie to, co Cisco określa mianem Connected Intelligence, czyli nowego modelu współpracy, który łączy ludzi z ludźmi, ludzi z AI, a coraz częściej także systemy AI między sobą. Jak podkreśla Aruna Ravichandran, SVP & CMO - AI, Networking and Collaboration w Cisco: rozwój środowiska pracy nie będzie już polegał na wdrażaniu kolejnych aplikacji czy cyfrowych asystentów.Jak z kolei zauważa Snorre Kjesbu, SVP & GM, Cisco Collaboration w 2026 roku przestaniemy mówić wyłącznie o skracaniu dystansu między ludźmi.Dynamiczny wzrost wykorzystania AI oznacza zupełnie nowe wymagania wobec infrastruktury IT. Lawrence Huang, SVP & GM - Network Platform and Wireless w Cisco zwraca uwagę, że organizacje będą musiały inaczej projektować swoje sieci, tak aby obsługiwały kolejne generacje aplikacji AI, a jednocześnie zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa.W miarę dojrzewania rozwiązań AI coraz większą rolę będzie odgrywać tzw. edge computing. Jak zauważa Huang, tam gdzie pojawiają się zaawansowane modele i agenci AI, tam również powinna znajdować się inteligencja sieciowa.Agentowa AI wpłynie także na codzienne funkcjonowanie biur i przestrzeni pracy. Bob Cicero, dyrektor Cisco w regionie Ameryk, przewiduje, że systemy AI będą wykorzystywać dane z sieci Wi-Fi, czujników i urządzeń połączonych, aby w czasie rzeczywistym dostosowywać warunki w budynkach.Choć skala zmian może wydawać się złożona, eksperci Cisco przewidują, że z perspektywy zespołów IT wiele procesów ulegnie uproszczeniu. Austin Lin, VP of product management, network platform wskazuje, że wspierane przez AI operacje sieciowe, analityka predykcyjna oraz generatywne interfejsy użytkownika zasadniczo zmienią sposób projektowania i zarządzania infrastrukturą cyfrową.Podobnego zdania jest Ravichandran, która podkreśla, że sieci zarządzane przez inteligentnych agentów AI będą w tle nieustannie uczyć się i dostosowywać, zapewniając stabilność i ciągłość działania bez angażowania zespołów w codzienną złożoność technologiczną.Rok 2026 przyniesie także istotne zmiany w sposobie, w jaki klienci wchodzą w interakcje z markami. Vinod Muthukrishnan, VP & GM, Webex customer experience w Cisco zwraca uwagę, że granice między środowiskiem konsumenckim a biznesowym będą się zacierać, a inteligentni asystenci i cyfrowi „konsjerże” staną się pierwszym punktem kontaktu z firmą.Nowe narzędzia, takie jak inteligentne przekierowanie zgłoszeń, zarządzanie jakością czy tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym, pozwolą organizacjom skuteczniej zarządzać hybrydowymi zespołami i oferować bardziej spójne, angażujące doświadczenia klientów.W okresach gwałtownych zmian kluczowe znaczenie ma zaufanie. Dlatego organizacje będą musiały jeszcze mocniej akcentować kwestie etyki, zgodności i transparentności w wykorzystaniu AI. Bez solidnych fundamentów bezpieczeństwa dalszy rozwój nie będzie możliwy.Jak podkreśla Snorre Kjesbu, w 2026 roku firmy będą zmuszone przyjąć bardziej zintegrowane podejście do bezpieczeństwa, obejmujące każdy poziom infrastruktury, od brzegu sieci po chmurę i rdzeń systemów. Zarządzanie siecią i bezpieczeństwem przestanie funkcjonować w odrębnych obszarach.Jednocześnie zmieni się rola liderów. Oprócz zarządzania zespołami rozproszonymi geograficznie, będą oni współpracować także z „członkami zespołu”, którzy nie są ludźmi. Mimo to empatia, komunikacja i odpowiedzialność pozostaną niezmiennie kluczowe.Jak podsumowuje Ravichandran, organizacje, które odniosą sukces, postawią na otwarte, interoperacyjne ekosystemy oparte na zaufaniu. Łącząc bezpieczną łączność z intuicyjnie wbudowaną AI, stworzą środowiska pracy, w których ludzie i cyfrowi współpracownicy działają jak jeden zespół.W 2026 roku technologia i kompetencje ludzkie mają wspólny cel: wydobyć z zespołów to, co najlepsze. W efekcie współpraca staje się realną przewagą strategiczną, złożoność znika z pierwszego planu, a praca zaczyna nadążać za tempem pomysłów.