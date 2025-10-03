Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

Rozwój sztucznej inteligencji, zwłaszcza narzędzi takich jak ChatGPT, sprawił, że dostęp do zaawansowanych technologii stał się szeroki i powszechny. Korzystają z nich zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści - prawnicy, lekarze czy przedsiębiorcy. Jednak tam, gdzie stawką jest zdrowie, bezpieczeństwo lub odpowiedzialność prawna, korzystanie z AI bez odpowiedniej wiedzy i refleksji może prowadzić do poważnych błędów. ChatGPT wykorzystuje dane z Internetu, które nie zawsze są rzetelne, co może skutkować tzw. halucynacjami AI, czyli generowaniem błędnych informacji. Dlatego w wymagających branżach coraz częściej sięga się po dedykowane modele oparte na specjalistycznych bazach danych, które gwarantują wyższą wiarygodność i bezpieczeństwo.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działają modele językowe AI, takie jak ChatGPT, i dlaczego mogą generować błędne informacje.

Jakie ryzyka wiążą się z korzystaniem z AI o ogólnym zastosowaniu w specjalistycznych dziedzinach.

Dlaczego dedykowane narzędzia AI oparte na specjalistycznych bazach danych są bezpieczniejszym wyborem.

Czat GPT i dostęp do informacji z Internetu

Wystarczy, że w Internecie znajdą się błędne informacje, a model poda nam je w odpowiedzi. Brzmią one wiarygodnie, ale w rzeczywistości mogą wprowadzać w błąd – zaznacza Michał Gaszewski, CEO LEOLEX AI.

Ograniczenia i zagrożenia związane z modelami ogólnego zastosowania

brak weryfikacji źródeł – model nie ocenia ich wiarygodności,

brak aktualizacji w czasie rzeczywistym (poza wersjami z przeglądarką),

brak specjalizacji – brak dostępu do dokumentacji branżowej i danych eksperckich,

brak odpowiedzialności – model nie ponosi konsekwencji za błędy, dlatego zawsze konieczna jest weryfikacja przez użytkownika.

Problemem nie jest wyłącznie technologia, ale brak świadomości użytkowników, którzy zakładają, że każda odpowiedź AI jest prawdziwa. Edukacja w tym zakresie jest absolutnie kluczowa – podkreśla Michał Gaszewski.

Dedykowane narzędzia AI – gdy precyzja ma znaczenie

w finansach – BloombergGPT, FinGPT, AlphaSense,

w psychologii – Woebot Health, Wysa, Tess AI,

w medycynie – Glass AI, Infermedica,

w HR – HireVue, Pymetrics.

Wnioski i podsumowanie

Sztuczna inteligencja nie jest po to, by zastępować prawników czy lekarzy. Jej rolą jest wspierać, automatyzować żmudne procesy i otwierać nowe możliwości – ale ostateczna decyzja zawsze należy do człowieka – podsumowuje Michał Gaszewski, CEO LEOLEX AI.