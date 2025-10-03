eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetCzy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

2025-10-03 00:07

Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie © wygenerowane przez AI

Rozwój sztucznej inteligencji, zwłaszcza narzędzi takich jak ChatGPT, sprawił, że dostęp do zaawansowanych technologii stał się szeroki i powszechny. Korzystają z nich zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści - prawnicy, lekarze czy przedsiębiorcy. Jednak tam, gdzie stawką jest zdrowie, bezpieczeństwo lub odpowiedzialność prawna, korzystanie z AI bez odpowiedniej wiedzy i refleksji może prowadzić do poważnych błędów. ChatGPT wykorzystuje dane z Internetu, które nie zawsze są rzetelne, co może skutkować tzw. halucynacjami AI, czyli generowaniem błędnych informacji. Dlatego w wymagających branżach coraz częściej sięga się po dedykowane modele oparte na specjalistycznych bazach danych, które gwarantują wyższą wiarygodność i bezpieczeństwo.

Przeczytaj także: AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak działają modele językowe AI, takie jak ChatGPT, i dlaczego mogą generować błędne informacje.
  • Jakie ryzyka wiążą się z korzystaniem z AI o ogólnym zastosowaniu w specjalistycznych dziedzinach.
  • Dlaczego dedykowane narzędzia AI oparte na specjalistycznych bazach danych są bezpieczniejszym wyborem.

Czat GPT i dostęp do informacji z Internetu


ChatGPT, oparty na zaawansowanych modelach językowych rozwijanych przez OpenAI, zdobył ogromną popularność dzięki swojej zdolności prowadzenia naturalnych rozmów i wspierania użytkowników w wielu codziennych zadaniach. Potrafi pisać teksty, tłumaczyć, pomagać w nauce, tworzyć kod, a nawet wspierać procesy decyzyjne. Jedną z jego kluczowych cech – w najnowszych wersjach – jest możliwość korzystania z bieżących informacji dostępnych w Internecie.

To jednak, co dla wielu stanowi największy atut, niesie też konkretne ryzyka. ChatGPT nie odróżnia informacji prawdziwych od fałszywych – analizuje dane i generuje odpowiedzi na podstawie treści, które mogą pochodzić ze źródeł niesprawdzonych. Co więcej, nie zawsze wskazuje, skąd czerpie wiedzę. W efekcie, choć potrafi tworzyć logiczne i przekonujące odpowiedzi, mogą być one częściowo lub całkowicie błędne. Zjawisko to, określane mianem halucynacji AI, jest szczególnie niebezpieczne w kontekście profesjonalnym – gdy użytkownik oczekuje rzetelnych i wiarygodnych informacji.
Wystarczy, że w Internecie znajdą się błędne informacje, a model poda nam je w odpowiedzi. Brzmią one wiarygodnie, ale w rzeczywistości mogą wprowadzać w błąd – zaznacza Michał Gaszewski, CEO LEOLEX AI.

Ograniczenia i zagrożenia związane z modelami ogólnego zastosowania


ChatGPT nie jest narzędziem nieomylnym ani zaprojektowanym pod kątem jednej, konkretnej branży. Jego wiedza ma charakter probabilistyczny – model przewiduje najbardziej prawdopodobne kombinacje językowe, a nie fakty. W efekcie, w specjalistycznych dziedzinach, takich jak prawo, medycyna czy finanse, może prowadzić do błędnych interpretacji i ryzykownych wniosków.

Ryzyka obejmują m.in.:
  • brak weryfikacji źródeł – model nie ocenia ich wiarygodności,
  • brak aktualizacji w czasie rzeczywistym (poza wersjami z przeglądarką),
  • brak specjalizacji – brak dostępu do dokumentacji branżowej i danych eksperckich,
  • brak odpowiedzialności – model nie ponosi konsekwencji za błędy, dlatego zawsze konieczna jest weryfikacja przez użytkownika.

Problemem nie jest wyłącznie technologia, ale brak świadomości użytkowników, którzy zakładają, że każda odpowiedź AI jest prawdziwa. Edukacja w tym zakresie jest absolutnie kluczowa – podkreśla Michał Gaszewski.

Dedykowane narzędzia AI – gdy precyzja ma znaczenie


Odpowiedzią na te ograniczenia są narzędzia dedykowane, tworzone z myślą o konkretnej branży. Zamiast uczyć się na przypadkowych danych z sieci, opierają się one na fachowych źródłach – aktach prawnych, orzecznictwie, wynikach badań czy dokumentacji branżowej.

W prawie przykładem jest LEOLEX AI, które analizuje przepisy, orzeczenia i wzory umów, wspierając kancelarie i działy prawne w codziennej pracy. Dzięki temu system nie musi odwoływać się do Internetu, a użytkownik otrzymuje odpowiedź z pełnym wskazaniem źródła.

Podobne rozwiązania powstają także w innych sektorach:
  • w finansach – BloombergGPT, FinGPT, AlphaSense,
  • w psychologii – Woebot Health, Wysa, Tess AI,
  • w medycynie – Glass AI, Infermedica,
  • w HR – HireVue, Pymetrics.

Coraz częściej firmy tworzą też własne, zamknięte modele językowe – działające na ich wewnętrznych bazach danych, co pozwala zachować poufność i pełną kontrolę nad źródłami.

Wnioski i podsumowanie


ChatGPT i inne modele językowe to potężne narzędzia, które zmieniły sposób, w jaki korzystamy z technologii. Sprawdzają się w edukacji, researchu i codziennych zadaniach, ale w branżach specjalistycznych – tam, gdzie błąd ma wysoką cenę – większe bezpieczeństwo dają rozwiązania dedykowane.
Sztuczna inteligencja nie jest po to, by zastępować prawników czy lekarzy. Jej rolą jest wspierać, automatyzować żmudne procesy i otwierać nowe możliwości – ale ostateczna decyzja zawsze należy do człowieka – podsumowuje Michał Gaszewski, CEO LEOLEX AI.
Przeczytaj także: Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: narzędzia AI, sztuczna inteligencja, AI, ChatGPT, generatywna AI, GenAI, generatywna sztuczna inteligencja, wdrożenia AI, agent AI

Przeczytaj także

AI w biznesie: jak agenty AI wpływają na przychody i produktywność firm?

AI w biznesie: jak agenty AI wpływają na przychody i produktywność firm?

Najlepsze AI dla firmy: Copilot, ChatGPT czy Gemini?

Najlepsze AI dla firmy: Copilot, ChatGPT czy Gemini?

Nowy ChatGPT Agent działa za Ciebie - AI wchodzi na wyższy poziom

Nowy ChatGPT Agent działa za Ciebie - AI wchodzi na wyższy poziom

Cena wygody AI: Jak ChatGPT wpływa na nasz mózg i osłabia zdolności poznawcze

Cena wygody AI: Jak ChatGPT wpływa na nasz mózg i osłabia zdolności poznawcze

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

Transformacja chmurowa w sektorze finansowym - klucz do sukcesu czy pułapka kosztów?

Transformacja chmurowa w sektorze finansowym - klucz do sukcesu czy pułapka kosztów?

Dlaczego jedne firmy zyskują na AI, a inne nie potrafią jej wykorzystać?

Dlaczego jedne firmy zyskują na AI, a inne nie potrafią jej wykorzystać?

Shadow AI. Czym jest, jakie niesie zagrożenia i jak ją ograniczyć?

Shadow AI. Czym jest, jakie niesie zagrożenia i jak ją ograniczyć?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Artykuły promowane

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Hyundai IONIQ 9 - nowy, elektryczny crossover premium, którego nie da się przeoczyć

Hyundai IONIQ 9 - nowy, elektryczny crossover premium, którego nie da się przeoczyć

Ile zarabiają specjaliści IT w 2025? Na jakich stanowiskach pensje rosną, a na jakich spadają?

Ile zarabiają specjaliści IT w 2025? Na jakich stanowiskach pensje rosną, a na jakich spadają?

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

PayTechy vs banki: kto wygra wyścig o cyfrowe płatności?

PayTechy vs banki: kto wygra wyścig o cyfrowe płatności?

Negocjacje bez planu to ryzyko utraty 60% potencjalnych zysków

Negocjacje bez planu to ryzyko utraty 60% potencjalnych zysków

Miliardy w szarej strefie najmu. Ponad 100 tys. mieszkań wynajmowanych na czarno

Miliardy w szarej strefie najmu. Ponad 100 tys. mieszkań wynajmowanych na czarno

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: