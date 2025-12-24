Polacy pokochali city break. Te polskie miasta wybieramy najczęściej
2025-12-24 00:03
Polacy pokochali city break © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: City break - ile kosztuje wypad do miasta?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak często Polacy wyjeżdżają na weekendowe city breaki?
- Które miasta są dziś najbardziej atrakcyjne turystycznie?
- Dlaczego decyzje o wyjeździe zapadają coraz bardziej spontanicznie?
- Które z mniejszych miast mają największy potencjał rozwoju turystyki?
Weekendowa turystyka miejska stała się naszą codziennością. Według tegorocznego, autorskiego badania ARC Rynek i Opinia, 63% Polaków w wieku 18-65 lat odbyło w tym roku przynajmniej jeden wyjazd z noclegiem. Najczęściej był on związany ze zwiedzaniem miasta - lub udziałem w wydarzeniu kulturalnym (18%) bądź sportowym (9%). Najczęściej wyjeżdżają osoby w wieku do 44 lat.
Dla większości to regularny nawyk – prawie 80% podróżujących po kraju wyjeżdża na city break kilka razy w roku. Weekendowe wypady po Polsce przestały być rzadkością, stając się ważnym elementem stylu życia.
Liczą się szybkie decyzje. Wybór destynacji często zapada impulsywnie: pod wpływem posta w mediach społecznościowych, rekomendacji znajomych lub informacji o koncercie czy wystawie.
City break to emocje i błyskawiczne decyzje. Marki destynacji turystycznych muszą na bieżąco zarządzać serią precyzyjnych punktów styku, przechwytując uwagę dokładnie wtedy, gdy rodzi się chęć wyjazdu – zauważa Adam Mikołajczyk z firmy Best Place, współautor raportu.
Popularność tego typu turystyki wynika ze wzrostu zamożności społeczeństwa, ale i lepszej infrastruktury – przejazd do innego miasta zajmuje zazwyczaj 2-4 godziny (niezależnie czy pociągiem czy samochodem), co czyni weekendowe wypady łatwymi i dostępnymi.
Wyjazdy do miast, w przeciwieństwie do innych form turystyki mogą odbywać się przez cały rok. Baza gastronomiczna, muzea, teatry nie są zamykane poza letnim sezonem turystycznym, jak to się zazwyczaj dzieje nad morzem czy w innych regionach.
fot. mat. prasowe
Popularność city break
Turystyka weekendowa w wersji tzw. city break, to również jedna z najpopularniejszych form turystyki w Europie. Polacy też wyjeżdżają na city break do innych miast europejskich. Tak czyni 36% badanych.
Ranking atrakcyjności destynacji miejskich. W badaniu respondenci oceniali także atrakcyjność turystyczną odwiedzanych miast. W kategorii dużych miast zwyciężyły ex aequo Kraków i Gdańsk – wynik zgodny z ugruntowaną pozycją tych ośrodków na turystycznej mapie Polski.
Prawdziwą niespodzianką okazała się kategoria średnich i małych miast. Triumfował Kazimierz Dolny, drugie miejsce zajęło Świnoujście, a trzecie Sandomierz. Wyniki pokazują wyraźny trend: mniejsze ośrodki, wcześniej funkcjonujące w cieniu wielkich aglomeracji, zyskują coraz większe uznanie turystów i skutecznie konkurują z tradycyjnymi destynacjami.
Miasta uważane za najbardziej atrakcyjne turystycznie wśród osób, które je odwiedziły
Duże miasta
- Kraków i Gdańsk (ex equo)
- Wrocław
- Toruń
- Gdynia
- Poznań
- Warszawa
- Lublin
- Szczecin
- Białystok
- Bielska-Biała
Średnie i małe miasta (poniżej 50 tys mieszkańców)
- Kazimierz Dolny nad Wisłą
- Świnoujście
- Sandomierz
- Zamość
- Zakopane
- Augustów
- Sopot
- Kołobrzeg
- Malbork
- Wałbrzych
Warto zwrócić uwagę, że spośród mniejszych miast Sandomierz i Zamość mają ciągle duży potencjał rozwoju z punktu widzenia turystyki weekendowej. Turyści odwiedzający te miasta są bardzo zadowoleni z pobytu i uważają, że są one atrakcyjne na wyjazd weekendowy, natomiast popularność mierzona ilością odwiedzin w tych miastach ustępuje innym destynacjom.
Pokazuje to, że dzięki odpowiednim działaniom promocyjnym miasta te mogłyby jeszcze zyskać na popularności. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku Torunia i Lublina w kategorii dużych miast, zauważa dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia, pomysłodawca badania.
Informacja powstała w oparciu o wyniki dwóch badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia we współpracy z Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc
Raport - Badanie postrzegania polskich miast jako destynacji turystyki weekendowej; Próba ogólnopolska Polaków w wieku 16–75 lat (N = 3007), deklarujących podróżowanie po Polsce, została dobrana z uwzględnieniem podstawowych zmiennych demograficznych (płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, poziom wykształcenia). Pomiar przeprowadzono w okresie sierpień–wrzesień 2025 roku.
Badanie turystyki weekendowej; omnibus; próba ogólnopolska N=1018; listopad 2025
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)