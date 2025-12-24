eGospodarka.pl
Polacy pokochali city break. Te polskie miasta wybieramy najczęściej

2025-12-24 00:03

Polacy pokochali city break. Te polskie miasta wybieramy najczęściej

Polacy pokochali city break © fot. mat. prasowe

Spontaniczny post w mediach społecznościowych, zapowiedź koncertu czy weekendowa promocja wystarczą, by Polacy ruszyli w podróż. City breaki stały się jednym z najmodniejszych sposobów spędzania wolnego czasu. Polskie miasta przeżywają prawdziwy turystyczny boom, a mniejsze miejscowości coraz śmielej konkurują z największymi metropoliami o uwagę weekendowych turystów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak często Polacy wyjeżdżają na weekendowe city breaki?
  • Które miasta są dziś najbardziej atrakcyjne turystycznie?
  • Dlaczego decyzje o wyjeździe zapadają coraz bardziej spontanicznie?
  • Które z mniejszych miast mają największy potencjał rozwoju turystyki?

Weekendowa turystyka miejska stała się naszą codziennością. Według tegorocznego, autorskiego badania ARC Rynek i Opinia, 63% Polaków w wieku 18-65 lat odbyło w tym roku przynajmniej jeden wyjazd z noclegiem. Najczęściej był on związany ze zwiedzaniem miasta - lub udziałem w wydarzeniu kulturalnym (18%) bądź sportowym (9%). Najczęściej wyjeżdżają osoby w wieku do 44 lat.

Dla większości to regularny nawyk – prawie 80% podróżujących po kraju wyjeżdża na city break kilka razy w roku. Weekendowe wypady po Polsce przestały być rzadkością, stając się ważnym elementem stylu życia.

Liczą się szybkie decyzje. Wybór destynacji często zapada impulsywnie: pod wpływem posta w mediach społecznościowych, rekomendacji znajomych lub informacji o koncercie czy wystawie.
City break to emocje i błyskawiczne decyzje. Marki destynacji turystycznych muszą na bieżąco zarządzać serią precyzyjnych punktów styku, przechwytując uwagę dokładnie wtedy, gdy rodzi się chęć wyjazdu – zauważa Adam Mikołajczyk z firmy Best Place, współautor raportu.

Popularność tego typu turystyki wynika ze wzrostu zamożności społeczeństwa, ale i lepszej infrastruktury – przejazd do innego miasta zajmuje zazwyczaj 2-4 godziny (niezależnie czy pociągiem czy samochodem), co czyni weekendowe wypady łatwymi i dostępnymi.

Wyjazdy do miast, w przeciwieństwie do innych form turystyki mogą odbywać się przez cały rok. Baza gastronomiczna, muzea, teatry nie są zamykane poza letnim sezonem turystycznym, jak to się zazwyczaj dzieje nad morzem czy w innych regionach.
Popularność city break
35% Polaków na city break wyjeżdża kilka razy w roku

Turystyka weekendowa w wersji tzw. city break, to również jedna z najpopularniejszych form turystyki w Europie. Polacy też wyjeżdżają na city break do innych miast europejskich. Tak czyni 36% badanych.

Ranking atrakcyjności destynacji miejskich. W badaniu respondenci oceniali także atrakcyjność turystyczną odwiedzanych miast. W kategorii dużych miast zwyciężyły ex aequo Kraków i Gdańsk – wynik zgodny z ugruntowaną pozycją tych ośrodków na turystycznej mapie Polski.

Prawdziwą niespodzianką okazała się kategoria średnich i małych miast. Triumfował Kazimierz Dolny, drugie miejsce zajęło Świnoujście, a trzecie Sandomierz. Wyniki pokazują wyraźny trend: mniejsze ośrodki, wcześniej funkcjonujące w cieniu wielkich aglomeracji, zyskują coraz większe uznanie turystów i skutecznie konkurują z tradycyjnymi destynacjami.

Miasta uważane za najbardziej atrakcyjne turystycznie wśród osób, które je odwiedziły

Duże miasta


  1. Kraków i Gdańsk (ex equo)
  2. Wrocław
  3. Toruń
  4. Gdynia
  5. Poznań
  6. Warszawa
  7. Lublin
  8. Szczecin
  9. Białystok
  10. Bielska-Biała

Średnie i małe miasta (poniżej 50 tys mieszkańców)


  1. Kazimierz Dolny nad Wisłą
  2. Świnoujście
  3. Sandomierz
  4. Zamość
  5. Zakopane
  6. Augustów
  7. Sopot
  8. Kołobrzeg
  9. Malbork
  10. Wałbrzych


Warto zwrócić uwagę, że spośród mniejszych miast Sandomierz i Zamość mają ciągle duży potencjał rozwoju z punktu widzenia turystyki weekendowej. Turyści odwiedzający te miasta są bardzo zadowoleni z pobytu i uważają, że są one atrakcyjne na wyjazd weekendowy, natomiast popularność mierzona ilością odwiedzin w tych miastach ustępuje innym destynacjom.

Pokazuje to, że dzięki odpowiednim działaniom promocyjnym miasta te mogłyby jeszcze zyskać na popularności. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku Torunia i Lublina w kategorii dużych miast, zauważa dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia, pomysłodawca badania.

Informacja powstała w oparciu o wyniki dwóch badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia we współpracy z Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc

Raport - Badanie postrzegania polskich miast jako destynacji turystyki weekendowej; Próba ogólnopolska Polaków w wieku 16–75 lat (N = 3007), deklarujących podróżowanie po Polsce, została dobrana z uwzględnieniem podstawowych zmiennych demograficznych (płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, poziom wykształcenia). Pomiar przeprowadzono w okresie sierpień–wrzesień 2025 roku.

Badanie turystyki weekendowej; omnibus; próba ogólnopolska N=1018; listopad 2025

