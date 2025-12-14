Chińskie auta: Od niskiej jakości do globalnego lidera. Co pokazuje raport EFL?

Chińskie samochody w polskich firmach - rejestracje i preferencje przedsiębiorców

Chińskie samochody zyskują na popularności w Polsce, jednak przedsiębiorcy podchodzą do nich z ostrożnością. Według badań EFL, tylko 15% firm rozważa zakup aut z Chin do swojej floty, co wynika z obaw dotyczących dostępności części, serwisu oraz trudności z oszacowaniem wartości rezidualnej. Liczba rejestracji nowych samochodów z Chin dynamicznie rośnie – z 370 w 2023 roku do 11 335 w 2024 roku, a prognozy na 2025 rok wskazują na 45 000 nowych rejestracji. Pomimo atrakcyjnych cen i bogatego wyposażenia, przedsiębiorcy wciąż preferują marki europejskie, japońskie i koreańskie, które cieszą się większym zaufaniem na rynku.

