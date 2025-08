Cena wygody AI: Jak ChatGPT wpływa na nasz mózg i osłabia zdolności poznawcze

Najnowsze badania wskazują, że intensywne korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji, takiej jak ChatGPT, może prowadzić do spadku zaangażowania poznawczego, osłabienia pamięci oraz pogorszenia zdolności pisania. Choć AI ułatwia codzienną pracę i wspiera procesy uczenia się, nadmierne poleganie na tych narzędziach niesie ryzyko tzw. długu poznawczego, czyli ukrytego kosztu wygody. Dr Jacek Karaś z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla, że korzystanie z AI powinno odbywać się świadomie i z umiarem, zwłaszcza tam, gdzie liczy się twórczość oraz refleksja.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak generatywna sztuczna inteligencja, w tym ChatGPT, wpływa na naszą pamięć i umiejętności poznawcze.

Na czym polega dług poznawczy i jakie są ukryte koszty korzystania z AI w procesie uczenia się.

Dlaczego nadmierne poleganie na AI może osłabiać zaangażowanie poznawcze i twórcze myślenie.

Jak świadomie i krytycznie korzystać ze sztucznej inteligencji, aby nie stracić zdolności analizy i pisania.

Czy sztuczna inteligencja nas „rozleniwia”?

Jak wyglądało badanie i co pokazały wyniki?

Pierwsza grupa pisała eseje tylko z pomocą ChataGPT (bez wykorzystywania przeglądarek internetowych i bez korzystania z innych źródeł),

pisała eseje tylko z pomocą ChataGPT (bez wykorzystywania przeglądarek internetowych i bez korzystania z innych źródeł), Druga grupa korzystała tylko z przeglądarki Google oraz z tzw. otwartych zasobów internetu,

korzystała tylko z przeglądarki Google oraz z tzw. otwartych zasobów internetu, Trzecia grupa pisała całkowicie „z głowy”, bez żadnych narzędzi zewnętrznych.

Dług poznawczy to ukryty koszt wygody

Co się dzieje, gdy „odłączymy” AI?

Wnioski

Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, jaki ponosimy „koszt” w związku z wykorzystywaniem generatywnej sztucznej inteligencji jako „pomocy naukowej”? Czy z pozoru przydatne narzędzia mogą prowadzić do spadku zaangażowania, pamięci i poczucia sprawczości? Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w edukacji, pracy i życiu codziennym. Narzędzia takie jak ChatGPT ułatwiają pisanie, generowanie treści, rozwiązywanie problemów i uczenie się. Czy aby jednak na pewno?Badacze z Massachusetts Institute of Technology (MIT) przeprowadzili wieloetapowy eksperyment, w którym analizowali działanie mózgu podczas pisania esejów z pomocą sztucznej inteligencji (ChataGPT), klasycznych wyszukiwarek internetowych oraz bez wykorzystywania żadnych narzędzi. Wyniki są niepokojące: uczestnicy korzystający z ChataGPT wykazywali najmniejsze zaangażowanie poznawcze, najniższą aktywność mózgową i najsłabiej zapamiętywali treści.Uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy:Podczas pisania mierzono aktywność ich mózgu za pomocą urządzenia do rejestracji fal mózgowych (EEG). Analizowano również jakość wytworzonej treści, poziom zapamiętania materiału oraz poczucie własności intelektualnej ze strony uczestników (tzn. czy uczestnik uważał esej za swój).W tej grupie zarejestrowano mniejszą liczbę aktywnych połączeń między poszczególnymi obszarami mózgu, a także ograniczone zaangażowanie poznawcze (m.in. niższą aktywność w pasmach alfa i beta). Jednocześnie grupa ta charakteryzowała się osłabioną pamięcią.z eseju napisanego zaledwie kilka minut wcześniej. W grupie niekorzystającej z żadnych narzędzi odsetek takich osób wynosił tylko 11%.Grupa korzystająca z ChataGPT prezentowała również. Uczestnicy nie traktowali eseju jako „swojego”, kopiowali tekst z ChataGPT bez głębszej edycji, a do tego nawet nie pamiętali, co taki tekst zawierał. Grupa korzystająca tylko z własnego mózgu lepiej pamiętała treść i w większym stopniu czuła się właścicielem przygotowanego tekstu.Dodatkowo osoby, które przez kilka tygodni korzystały z generatywnej sztucznej inteligencji, a potem miały napisać esej bez niej, wykazywały. Wyglądało to tak, jakby ich mózg „rozleniwił się” od asysty AI. Taka zależność od sztucznej inteligencji może utrudniać powrót do samodzielnej pracy.Autorzy badania opisują również. Korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji jest szybkie i wygodne, ale w dłuższej perspektywie może skutkować, a w skrajnych przypadkach równieżChoć eseje pisane z pomocą AI były językowo poprawne językowo i dobrze oceniane przez nauczycieli i algorytmy, to często brakowało im głębi i oryginalności, ich struktura była mniej zróżnicowana, a treść bardziej jednorodna. Były też bardziej „mechaniczne”, tzn. zbliżone do standardowych odpowiedzi ChataGPT na zadany temat. Wydaje się, że ChatGPT ułatwia wprawdzie pisanie, ale równocześnie ogranicza głębokie przetwarzanie informacji i refleksję nad tematem.W końcowej części badania uczestnicy zamieniali się miejscami. Część osób wcześniej korzystających z generatywnej sztucznej inteligencji (ChataGPT) pisała kolejny tekst bez niego, a ci z grupy korzystającej tylko ze swoich mózgów mogli używać ChataGPT.Wyniki nie powinny zaskakiwać. Osoby przyzwyczajone do korzystania ze sztucznej inteligencji miały trudność z aktywacją głębszych procesów poznawczych. Z kolei osoby, które wcześniej pisały teksty samodzielnie, potrafiły lepiej integrować informacje również wtedy, gdy do dyspozycji miały generatywną sztuczną inteligencję.Badanie pokazuje, że nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji i narzędziach typu ChatGPT w procesie uczenia się może przynieść więcej szkody niż pożytku.Korzystaniu z tego typu narzędzi powinna towarzyszyć świadoma refleksja i krytyczne myślenie. Generatywna sztuczna inteligencja i bazujące na niej narzędzia typu ChatGPT nie mogą zastępować nam mózgu. Należy z nich korzystać świadomie i z umiarem. Stawiajmy na aktywne uczenie się, tj. pisanie, analizę treści i dyskusję. Ograniczajmy automatyzację tam, gdzie zależy nam na refleksji i twórczości.