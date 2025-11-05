Agentowa sztuczna inteligencja pod lupą: gdzie firmy popełniają błędy?

Agentowa sztuczna inteligencja miała zrewolucjonizować biznes – zamiast tego coraz częściej staje się źródłem ryzyka. Jak ostrzega Palo Alto Networks, 3 na 4 projekty tego typu napotykają poważne problemy z bezpieczeństwem. Firmy wdrażają agentów AI bez kontroli, jasno zdefiniowanych celów i realnego nadzoru. Eksperci alarmują: jeśli zarządy nie przejmą odpowiedzialności za strategię bezpieczeństwa, porażka tych projektów będzie tylko kwestią czasu.

Przeczytaj także: AI w biznesie: jak agenty AI wpływają na przychody i produktywność firm?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego tak wiele projektów agentowej AI napotyka problemy z bezpieczeństwem?

Jakie błędy najczęściej popełniają firmy podczas wdrażania agentów AI?

Co zrobić, by agentowa sztuczna inteligencja stała się wsparciem, a nie ryzykiem?

Jakie trzy obszary należy uporządkować, by bezpiecznie korzystać z agentowej AI?

Jeśli zarządy firm od samego początku nie zaszczepią w kulturze organizacyjnej świadomości bezpieczeństwa i nie będą egzekwować określonych wyników, zasad i zabezpieczeń w procesie wdrażania agentowej AI, porażka jest nieunikniona. Z tego powodu sukces tej technologii nie zależy już tylko od jakości kodu, ale w znacznie większym zakresie od odpowiedzialności zarządu firmy – podkreśla Wojciech Gołębiowski wiceprezes i dyrektor zarządzający Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dlaczego agentowa AI zawodzi?

Wdrożenia AI powinny rozpoczynać się od mierzalnych celów biznesowych i świadomości ryzyka, a nie od technologii. Należy ustalić 2 lub 3 ważne cele zatwierdzone przez zarząd, a następnie określić wskaźniki ryzyka, zabronione działania i benchmarki bezpieczeństwa, aby zapobiec przepalaniu budżetów na inwestycje, które od początku nie mają silnych podstaw biznesowych. Przedsiębiorstwa muszą ustanowić skuteczny system zarządzania, aby te założenia osiągnąć – podkreśla Wojciech Gołębiowski.

Czy to oznacza, że agentowa sztuczna inteligencja nie ma przyszłości?

Od czego zacząć? 3 obszary, które warto uporządkować jeszcze w tym kwartale

Zarządzanie agentami Powołaj zespół międzydziałowy odpowiedzialny za wszystkie projekty agentowe – z udziałem IT, bezpieczeństwa, biznesu i compliance.

Stwórz centralny rejestr agentów, ich uprawnień, właścicieli i zakresów odpowiedzialności.

Przed uruchomieniem produkcyjnym przeprowadzaj testy scenariuszowe i ocenę ryzyk (np. warsztaty „premortem”).

Raz na kwartał analizuj zdarzenia i incydenty z udziałem agentów na poziomie zarządu lub CIO. Jasno określone cele i granice Każdy przypadek użycia agentowej AI powinien mieć przypisane konkretne cele biznesowe oraz wskaźniki efektywności i ryzyka.

Zidentyfikuj działania, które powinny zawsze wymagać zatwierdzenia przez człowieka – szczególnie te, które mają wpływ na klienta, dane lub reputację firmy.

Zadbaj o to, by każde działanie agenta było przypisane do konkretnej osoby, zespołu lub roli – z jasno określoną intencją i zakresem. Zasady bezpieczeństwa Ujednolić podejście do zarządzania tożsamościami – zarówno ludzkimi, jak i maszynowymi.

Wdrażaj zasady minimalnych uprawnień, poświadczeń ważnych tylko przez określony czas i logicznego podziału ról.

Zadbaj o możliwość śledzenia i audytu działań agentów – w tym logi, podpisy żądań i weryfikację odpowiedzi.

Utrzymuj człowieka w procesie decyzyjnym, zwłaszcza tam, gdzie działania agenta mogą mieć skutki prawne, finansowe lub wizerunkowe.