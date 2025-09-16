Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Od teraz klienci Orange, Flex oraz nju, zarówno indywidualni, jak i biznesowi, mogą bezpłatnie korzystać z rozszerzonej wersji asystenta AI Le Chat Pro od Mistral. Narzędzie to, oparte na nowoczesnej sztucznej inteligencji, pomaga m.in. w codziennych zadaniach, pracy i nauce, oferując m.in. szybkie odpowiedzi na pytania czy tworzenie treści. Półroczny dostęp do usługi jest możliwy przez jednorazowy kod promocyjny, który można aktywować bez dodatkowych opłat.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak uzyskać bezpłatny dostęp do Le Chat Pro od Mistrala dla klientów Orange, Flex i nju.

Na jakich warunkach trwa promocja na rozszerzoną wersję asystenta AI.

Jakie funkcje oferuje narzędzie Le Chat Pro i komu może pomóc.

Gdzie znaleźć i jak aktywować kod promocyjny do darmowego korzystania z Le Chat Pro.

Akcja potrwa od 15.09.2025 do 15.03.2026 r. lub wyczerpania puli kodów promocyjnych. Klienci nju mogą skorzystać z promocji od 16.09.2025 r.Bezpłatny dostęp do Le Chat Pro od Mistrala jest w formie jednorazowego kodu (jeśli klient ma już aktywne konto w Mistralu również może skorzystać z promocji). Voucher jest do pobrania w Mój Orange (zakładka „Dla ciebie”), Orange Flex (w Klubie Flex) lub wysyłając SMS o treści "LECHAT" pod numer 80955 (tylko dla nju).Kod można aktywować: w Orange (wspólny dostęp dla klientów B2C, B2B i dla Flexa) oraz w nju - po kliknięciu w linki. Jeden kod przysługuje na jedną osobę.Po okresie 6 miesięcy użytkownicy nie są zobligowani do przedłużenia subskrypcji w formie płatnej, choć taka kontynuacja jest możliwa.Mistral Le Chat Pro to jedyne europejskie rozwiązanie Gen AI, zaawansowane narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia prowadzenie rozmów za pomocą czatu lub komend głosowych. To system zaprojektowany tak, by błyskawicznie przeszukiwać internet i - na podstawie algorytmów AI oraz zgromadzonej wiedzy, bazującej na sprawdzonych, aktualnych danych - generować odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania.Może on być pomocny m.in. w pracy np. do odpowiadania na pytania klientów – 24 godziny na dobę; do rozwiązywania problemów z usługami czy produktami. Będzie także użyteczny jako asystent m.in do nauki, tworzenia testów, treści, grafik, do rozwijania pasji - podróżowania, planowania, robienia harmonogramów konwersacji w obcych językach czy interaktywnych grach i w wielu innych sytuacjach, z życia codziennego.Mistral Le Chat Pro sprawdzi się też w biznesie - może być też dostosowany do konkretnych potrzeb firmy lub branży. Można podłączać do niego własne dokumenty i na nich pracować. Le Chat Pro spełnia europejskie standardy prywatności i nie wykorzystuje informacji komercyjnie. Dane są w pełni bezpieczne oraz poufne.Wersja dostępna za darmo w Orange to usługa premium, rozszerzona, która normalnie jest płatna (jej koszt, na taki okres, to niemal 480 zł).