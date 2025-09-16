eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTelekomunikacjaAsystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

2025-09-16 14:11

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju © wygenerowane przez AI

Od teraz klienci Orange, Flex oraz nju, zarówno indywidualni, jak i biznesowi, mogą bezpłatnie korzystać z rozszerzonej wersji asystenta AI Le Chat Pro od Mistral. Narzędzie to, oparte na nowoczesnej sztucznej inteligencji, pomaga m.in. w codziennych zadaniach, pracy i nauce, oferując m.in. szybkie odpowiedzi na pytania czy tworzenie treści. Półroczny dostęp do usługi jest możliwy przez jednorazowy kod promocyjny, który można aktywować bez dodatkowych opłat.

Przeczytaj także: AI w biznesie: jak agenty AI wpływają na przychody i produktywność firm?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak uzyskać bezpłatny dostęp do Le Chat Pro od Mistrala dla klientów Orange, Flex i nju.
  • Na jakich warunkach trwa promocja na rozszerzoną wersję asystenta AI.
  • Jakie funkcje oferuje narzędzie Le Chat Pro i komu może pomóc.
  • Gdzie znaleźć i jak aktywować kod promocyjny do darmowego korzystania z Le Chat Pro.

Akcja potrwa od 15.09.2025 do 15.03.2026 r. lub wyczerpania puli kodów promocyjnych. Klienci nju mogą skorzystać z promocji od 16.09.2025 r.

Bezpłatny dostęp do Le Chat Pro od Mistrala jest w formie jednorazowego kodu (jeśli klient ma już aktywne konto w Mistralu również może skorzystać z promocji). Voucher jest do pobrania w Mój Orange (zakładka „Dla ciebie”), Orange Flex (w Klubie Flex) lub wysyłając SMS o treści "LECHAT" pod numer 80955 (tylko dla nju).

Kod można aktywować: w Orange (wspólny dostęp dla klientów B2C, B2B i dla Flexa) oraz w nju - po kliknięciu w linki. Jeden kod przysługuje na jedną osobę.

Po okresie 6 miesięcy użytkownicy nie są zobligowani do przedłużenia subskrypcji w formie płatnej, choć taka kontynuacja jest możliwa.

Mistral Le Chat Pro to jedyne europejskie rozwiązanie Gen AI, zaawansowane narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia prowadzenie rozmów za pomocą czatu lub komend głosowych. To system zaprojektowany tak, by błyskawicznie przeszukiwać internet i - na podstawie algorytmów AI oraz zgromadzonej wiedzy, bazującej na sprawdzonych, aktualnych danych - generować odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania.

Może on być pomocny m.in. w pracy np. do odpowiadania na pytania klientów – 24 godziny na dobę; do rozwiązywania problemów z usługami czy produktami. Będzie także użyteczny jako asystent m.in do nauki, tworzenia testów, treści, grafik, do rozwijania pasji - podróżowania, planowania, robienia harmonogramów konwersacji w obcych językach czy interaktywnych grach i w wielu innych sytuacjach, z życia codziennego.

Mistral Le Chat Pro sprawdzi się też w biznesie - może być też dostosowany do konkretnych potrzeb firmy lub branży. Można podłączać do niego własne dokumenty i na nich pracować. Le Chat Pro spełnia europejskie standardy prywatności i nie wykorzystuje informacji komercyjnie. Dane są w pełni bezpieczne oraz poufne.

Wersja dostępna za darmo w Orange to usługa premium, rozszerzona, która normalnie jest płatna (jej koszt, na taki okres, to niemal 480 zł).
Przeczytaj także: Najlepsze AI dla firmy: Copilot, ChatGPT czy Gemini? Najlepsze AI dla firmy: Copilot, ChatGPT czy Gemini?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Mistral Le Chat, Orange, asystent AI, generatywna AI, generatywna sztuczna inteligencja, narzędzia AI, agent AI, AI, sztuczna inteligencja, GenAI

Przeczytaj także

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

Nowy ChatGPT Agent działa za Ciebie - AI wchodzi na wyższy poziom

Nowy ChatGPT Agent działa za Ciebie - AI wchodzi na wyższy poziom

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

Transformacja chmurowa w sektorze finansowym - klucz do sukcesu czy pułapka kosztów?

Transformacja chmurowa w sektorze finansowym - klucz do sukcesu czy pułapka kosztów?

Cena wygody AI: Jak ChatGPT wpływa na nasz mózg i osłabia zdolności poznawcze

Cena wygody AI: Jak ChatGPT wpływa na nasz mózg i osłabia zdolności poznawcze

Dlaczego jedne firmy zyskują na AI, a inne nie potrafią jej wykorzystać?

Dlaczego jedne firmy zyskują na AI, a inne nie potrafią jej wykorzystać?

Prawo nie nadąża za AI: co z odpowiedzialnością za działania sztucznej inteligencji?

Prawo nie nadąża za AI: co z odpowiedzialnością za działania sztucznej inteligencji?

Niska gotowość polskich firm na cyberzagrożenia w dobie rozwoju AI

Niska gotowość polskich firm na cyberzagrożenia w dobie rozwoju AI

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Artykuły promowane

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

7 rzeczy, których generalny wykonawca oczekuje od podwykonawcy

7 rzeczy, których generalny wykonawca oczekuje od podwykonawcy

Jak wojna i geopolityka zmieniły ceny mieszkań przy granicy?

Jak wojna i geopolityka zmieniły ceny mieszkań przy granicy?

Sprytne kupno mieszkania. 7 wskazówek dla przyszłych nabywców

Sprytne kupno mieszkania. 7 wskazówek dla przyszłych nabywców

Transport międzynarodowy pod presją: składki ZUS wzrosną o setki złotych

Transport międzynarodowy pod presją: składki ZUS wzrosną o setki złotych

Jak odróżnić legalny MLM od piramidy finansowej? Poradnik sprzedaży bezpośredniej

Jak odróżnić legalny MLM od piramidy finansowej? Poradnik sprzedaży bezpośredniej

Deweloperzy hamują sprzedaż mieszkań, ale nie podnoszą cen

Deweloperzy hamują sprzedaż mieszkań, ale nie podnoszą cen

Jak AI zmienia pracę programistów? Nowe kompetencje, oczekiwania i wyzwania zawodowe

Jak AI zmienia pracę programistów? Nowe kompetencje, oczekiwania i wyzwania zawodowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: